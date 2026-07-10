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Xác minh phản ánh tiêu cực tại điểm thi ở Quảng Trị

BẢO THIÊN
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Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị vào cuộc kiểm tra, xác minh phản ánh tiêu cực tại điểm thi trường THPT Lê Trực sau thông tin lan truyền trên mạng.

Sáng 10/7, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, đã nắm được thông tin phản ánh đang lan truyền trên mạng xã hội về nghi vấn tiêu cực tại điểm thi trường THPT Lê Trực.

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đang thực hiện kiểm tra, xác minh các nội dung liên quan để làm rõ vụ việc.

Xác minh tiêu cực tại điểm thi Quảng Trị trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 - Ảnh 1.

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội phản ánh tiêu cực tại điểm thi. (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, mạng xã hội lan truyền bài đăng được cho là nội dung tố cáo tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (tỉnh Quảng Trị) trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo nội dung các bài đăng, người phản ánh cho rằng tại điểm thi này, một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi có hành vi hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh trong quá trình làm bài.

Thông tin trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bình luận và chia sẻ của nhiều tài khoản trên mạng xã hội.

Cũng liên quan đến tiêu cực trong thi cử, Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố bốn bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Trần Thị Thu Hằng , Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, Trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đã chỉ đạo, hướng dẫn một số giám thị tạo điều kiện cho thí sinh làm bài thi môn Toán. Từ chỉ đạo này, giáo viên Nguyễn Hà Duy của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, bị cáo buộc đã vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài.

Đại diện UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết đã đề xuất Bộ GD&ĐT cho 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang được thi lại môn Toán.

Theo ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang, Sở đã gặp gỡ phụ huynh và thí sinh tại điểm thi để lắng nghe ý kiến.

Kết quả lấy ý kiến cho thấy, cả 322/322 phụ huynh học sinh (đạt 100%) và 6/6 thí sinh tự do đều thống nhất đề nghị tổ chức thi lại môn Toán. Theo đại diện Sở, nguyện vọng này nhằm bảo đảm tính công bằng, khách quan, minh bạch của kỳ thi cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của các thí sinh.

Tỉnh cũng kiến nghị Bộ xem xét điều chỉnh thời gian tuyển sinh đại học, cao đẳng nếu phương án thi lại được chấp thuận.

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Công an tỉnh Tuyên Quang

Trường THPT chuyên Tuyên Quang

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