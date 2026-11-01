Vụ xả súng xảy ra bên trong cửa hàng Spirit Halloween ở thành phố Fairfield, bang California (Mỹ), khiến 1 người tử vong và 6 người bị thương. Cảnh sát nhận định đây là vụ tấn công có chủ đích.

Một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra bên trong cửa hàng Spirit Halloween tại trung tâm thương mại Solano Town Center, thành phố Fairfield, bang California (Mỹ), vào tối 30/10, ngay trước ngày lễ Halloween. Vụ việc khiến 1 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương do trúng đạn.

Theo thông báo của Sở Cảnh sát Fairfield, tiếng súng vang lên bên trong cửa hàng chuyên kinh doanh trang phục và đồ trang trí Halloween. Đến ngày 31/10, cơ quan chức năng cho biết vụ việc xuất phát từ một cuộc tấn công có chủ đích, liên quan đến một nghi phạm.

Ảnh: CNN

Cả 7 nạn nhân đều bị thương do trúng đạn, trong đó có người tử vong. Sáu người còn lại được đưa đến bệnh viện điều trị. Ít nhất 3 người trong số này rơi vào tình trạng nguy kịch.

Trong thông báo đăng tải trên mạng xã hội vào khoảng nửa đêm, rạng sáng 31/10, cảnh sát cho biết các điều tra viên đang làm việc với nhân chứng để xác định danh tính nghi phạm.

"Đây vẫn là một hiện trường vụ án đang được xử lý rất tích cực. Các điều tra viên đang lấy lời khai nhân chứng và nỗ lực xác định nghi phạm chịu trách nhiệm cho vụ xả súng kinh hoàng này", thông báo của cảnh sát nêu rõ.

Cảnh sát Fairfield cho biết chưa công bố thêm thông tin về vụ việc, bao gồm danh tính các nạn nhân.

Văn phòng Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tại Sacramento cũng thông báo trên mạng xã hội X rằng cơ quan này sẽ triển khai đội phản ứng hiện trường, hỗ trợ cảnh sát Fairfield thu thập và xử lý chứng cứ phục vụ điều tra.

Vụ xả súng khiến nhiều người dân địa phương lo ngại, đặc biệt khi thành phố đang chuẩn bị tổ chức các hoạt động mừng Halloween. Trong thông báo ngày 31/10, Sở Cảnh sát Fairfield khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, quan tâm đến những người xung quanh và báo cáo khi phát hiện hoạt động đáng ngờ.

Trung tâm thương mại Solano Town Center, nơi có khoảng 130 cửa hàng và nhà hàng, vẫn mở cửa hoạt động trong ngày 31/10. Tuy nhiên, ban quản lý quyết định hủy chương trình phát kẹo Halloween dành cho trẻ em dự kiến diễn ra vào cuối ngày, do ảnh hưởng từ vụ xả súng tối hôm trước.

"Chúng tôi mong nhận được sự kiên nhẫn và thấu hiểu của mọi người trong thời điểm này", đại diện trung tâm thương mại cho biết.

Fairfield nằm cách thành phố Sacramento khoảng 60 km về phía tây nam.

Nguồn: ABC7