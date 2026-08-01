Xả loạt ảnh chơi Pickleball, hot girl khiến CĐM không khỏi thích thú

Lần nào thi đấu trên sân, cô nàng này cũng hút trọn mọi ánh nhìn.

Hot girl Pickleball gây xao xuyến CĐM

Trong khoảng một năm trở lại đây, Pickleball đã trở thành một trong những bộ môn thể thao "gây sốt" trên mạng xã hội Việt Nam. Không chỉ thu hút những người yêu thích vận động, Pickleball còn trở thành sân chơi quen thuộc của nhiều gương mặt nổi tiếng, KOL, streamer và các hot girl đình đám. Mỗi lần xuất hiện trên sân đấu, các mỹ nhân đều nhanh chóng tạo nên những cuộc thảo luận sôi nổi nhờ ngoại hình nổi bật cùng phong cách thời trang trẻ trung, năng động.

Giữa làn sóng ấy, cái tên Anh Thư cũng nhận được không ít sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Sở hữu gương mặt ngọt ngào, vóc dáng cân đối cùng thần thái cuốn hút, cô nàng thường xuyên khiến người theo dõi "đứng ngồi không yên" mỗi lần chia sẻ hình ảnh mới trên trang cá nhân. Không chỉ chăm chút về ngoại hình, Anh Thư còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thể thao, trong đó Pickleball là bộ môn được cô yêu thích trong thời gian gần đây.

Mới đây, người đẹp tiếp tục khiến dân tình chú ý khi bất ngờ "xả kho" loạt hình ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trên sân Pickleball. Kèm theo album ảnh, Anh Thư còn hài hước chia sẻ dòng trạng thái: "Đánh pick nhiều thì được gì? Thập cẩm lộn xộn." Cách đùa dí dỏm của cô nàng nhanh chóng thu hút sự tương tác, trong khi bộ ảnh cũng nhận về hàng loạt lượt yêu thích và bình luận chỉ sau thời gian ngắn đăng tải.

Những bức hình ghi lại nhiều khoảnh khắc khác nhau của Anh Thư, từ lúc tập luyện, thi đấu cho đến tham gia các sự kiện Pickleball đông người. Có thể thấy cô nàng luôn xuất hiện với nguồn năng lượng tích cực, nụ cười rạng rỡ cùng phong cách khỏe khoắn nhưng vẫn không kém phần nữ tính.

CĐM không khỏi thích thú khen ngợi

Bộ ảnh của Anh Thư nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Trong từng khung hình, người đẹp diện những bộ trang phục thể thao ôm sát với tông màu nhẹ nhàng như trắng, hồng pastel hay đỏ nổi bật, vừa tôn lên vóc dáng săn chắc vừa mang đến cảm giác trẻ trung, năng động. Những thiết kế váy tennis hay áo croptop kết hợp chân váy xếp ly vốn rất quen thuộc trên sân Pickleball càng giúp tổng thể trở nên cuốn hút hơn.

Không chỉ ghi điểm nhờ ngoại hình, Anh Thư còn gây thiện cảm bởi thần thái tự nhiên. Dù đang tạo dáng trước ống kính hay thực hiện những động tác đánh bóng, cô đều toát lên sự tự tin và tràn đầy sức sống. Xen kẽ trong album là những khoảnh khắc chụp cùng bạn bè, tham dự giải đấu hoặc đứng trên sân khấu của các sự kiện Pickleball, góp phần cho thấy cô nàng thực sự yêu thích bộ môn này chứ không đơn thuần chỉ xuất hiện để chụp ảnh.

Thực tế, sự phát triển mạnh mẽ của Pickleball trong thời gian qua cũng giúp nhiều hot girl có thêm cơ hội chia sẻ niềm yêu thích thể thao, đồng thời truyền cảm hứng về lối sống năng động, lành mạnh. Thay vì chỉ xuất hiện trong những bộ ảnh thời trang hay phong cách quyến rũ quen thuộc, các cô gái ngày càng được yêu mến nhờ hình ảnh khỏe khoắn, tích cực và gần gũi hơn.

Với loạt ảnh mới của Anh Thư, cộng đồng mạng một lần nữa có dịp dành nhiều lời khen cho nhan sắc và phong cách của cô nàng. Dù chỉ là những khoảnh khắc đời thường trên sân Pickleball, album vẫn đủ sức thu hút sự chú ý nhờ sự tươi tắn, tự nhiên và nguồn năng lượng tích cực mà người đẹp mang lại. Nếu tiếp tục duy trì hình ảnh này, Anh Thư hứa hẹn sẽ còn nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng cũng như những người yêu thích Pickleball trong thời gian tới.