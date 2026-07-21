World Cup không thể không có Shakira: 4 kỳ World Cup, 4 màn trình diễn đi vào lịch sử

Có một câu nói cửa miệng trong cộng đồng túc cầu giáo:

Khi tiếng còi khai cuộc của kỳ World Cup 2026 vang lên, người hâm mộ bóng đá trên khắp hành tinh không chỉ chờ đợi những màn tranh tài nghẹt thở trên sân cỏ. Họ còn chờ đợi một "nghi lễ" khác, một sự hiện diện mang tính biểu tượng đã trở thành một phần linh hồn của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh: Sự xuất hiện của Shakira.

Có một câu nói cửa miệng trong cộng đồng túc cầu giáo: "Shakira dự World Cup còn nhiều hơn một số đội tuyển". Danh xưng "Nữ hoàng World Cup" không phải là một sự ưu ái, mà là kết quả của một hành trình kéo dài hai thập kỷ, nơi cô đã định nghĩa lại khái niệm âm nhạc bóng đá bằng tài năng, niềm đam mê và sức sống bất diệt.

Không ai xứng với danh hiệu "nữ hoàng World Cup" hơn Shakira. Ảnh: X

Khi Shakira là "ngọn hải đăng" của bóng đá

Từ năm 2006, Shakira đã gắn liền với World Cup như một phần không thể tách rời. Với ca khúc Hips Don’t Lie và màn trình diễn đầy năng lượng tại lễ bế mạc Đức 2006, cô đã mang đến làn gió Latin sôi động, khiến cả thế giới phải nhún nhảy. Đến năm 2010 tại Nam Phi, Waka Waka (This Time for Africa) không chỉ là bản hit tỷ view, mà còn trở thành giai điệu bất hủ, gắn kết hàng tỷ con người qua giai điệu châu Phi – Latin hòa quyện. Đến năm 2014, Shakira vẫn duy trì chuỗi nhạc World Cup với bản hit ấn tượng La La La , vượt mặt cả ca khúc chính thức năm ấy là Ole Ola (We Are One).

Ca khúc Waka Waka đã trở thành biểu tượng của World Cup. Clip: YouTube

Ca khúc Waka Waka đã trở thành biểu tượng của World Cup. Clip: YouTube

Mỗi lần World Cup diễn ra có Shakira, âm nhạc dường như bùng nổ hơn, không khí lễ hội rực rỡ hơn. Ngược lại, những năm vắng bóng cô như 2018 và 2022 nhiều người hâm mộ thường cảm thấy “thiếu thiếu” một điều gì đó. Các bản nhạc World Cup khác dù chất lượng nhưng khó tạo được sức lan tỏa và sức sống mãnh liệt như những giai điệu từ “nữ hoàng”.

Chính vì thế, khi cái tên Shakira được xác nhận sẽ trở lại tại World Cup 2026, cả thế giới như vỡ òa trong hạnh phúc. Cô trở lại như một ngọn hải đăng, bảo chứng cho một kỳ đại hội âm nhạc thành công và rực rỡ. Và Shakira đã không làm công chúng thất vọng. Ngay khi giai điệu của ca khúc mới Dai Dai vang lên, một lần nữa, cô lại khiến hàng tỷ trái tim đồng điệu.

Shakira "giải cứu" World Cup 2026 với Dai Dai. Clip: YouTube

Dai Dai chính thức trở thành MV phát hành trong năm 2026 sở hữu nhiều lượt xem nhất trên YouTube, vượt qua thành tích trước đó của ca khúc nhạc Ấn Độ Pavazha Malli. Giữa lúc World Cup đang diễn ra, Shakira một lúc nắm giữ 2 vị trí đầu bảng BXH YouTube toàn cầu với Dai Dai ở #1 và Waka Waka ở #2.

Không chỉ thắng lớn trên YouTube, Dai Dai còn tạo dấu ấn trên Spotify. Ca khúc đã hoàn thành 7 ngày liên tiếp trong Top 10 Spotify Global với vị trí cao nhất là hạng 5. Thành tích này cũng giúp Dai Dai trở thành ca khúc nhạc World Cup đầu tiên trong lịch sử lọt Top 10 Spotify toàn cầu suốt một tuần liên tiếp. Có thể thấy rằng dù thế giới có xoay vần, ngôi vị "Nữ hoàng World Cup" vẫn thuộc về Shakira, không thể suy chuyển.

Dai Dai đạt được thành tích cực tốt. Ảnh: X

U50 - Con số chỉ là hư danh trước "hào quang" bất diệt

Điều gây kinh ngạc nhất ở Shakira tại kỳ World Cup 2026 không chỉ là chất nhạc, mà là chính con người cô. Ở tuổi 49, Shakira đứng trên sân khấu khai mạc và bế mạc với phong thái của một nữ thần. Những bước nhảy uyển chuyển, những cú lắc hông thương hiệu khiến cả sân vận động rung chuyển. Dường như thời gian không chỉ bỏ quên nữ ca sĩ, mà còn ưu ái ban cho cô sự mặn mà, quyền lực và đẳng cấp của một người phụ nữ đã đi qua đủ thăng trầm để đạt tới đỉnh cao của sự thăng hoa.

Sân khấu Dai Dai tại khai mạc World Cup 2026

Ảnh: X

Ảnh: X

Shakira chiếm lĩnh cả lễ khai mạc World Cup. Ảnh: X

Tuổi U50 không phải là rào cản, nó là "thành trì" cho sự tự tin và bản lĩnh. Shakira của năm 2026 không cần phải gồng mình để chứng tỏ gì cả; cô chỉ cần đứng đó, cất giọng, và cả thế giới sẽ tự động quay quanh cô. Màn trình diễn của cô tại sân vận động là minh chứng cho thấy: Nghệ thuật đích thực không có tuổi tác, chỉ có sự nhiệt huyết và tinh thần không bao giờ khuất phục trước thời gian.

Ca khúc chủ đề World Cup 2026 - Dai Dai một lần nữa được Shakira mang đến để kết show giữa giờ

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Thời gian dường như đã bỏ quên Shakira mất rồi. Ảnh: X

Shakira: Hành trình từ cô bé Colombia đến biểu tượng toàn cầu

Để hiểu tại sao Shakira lại có sức hút mãnh liệt đến vậy, chúng ta phải lật lại hồ sơ của một huyền thoại. Shakira Isabel Mebarak Ripoll sinh ngày 2/2/1977 tại Barranquilla, Colombia. Cô mang trong mình dòng máu lai giữa Lebanon và Colombia, một sự kết hợp đã tạo nên vẻ đẹp bí ẩn và tư duy âm nhạc hòa quyện giữa hai nền văn hóa. Shakira bắt đầu viết nhạc từ năm 8 tuổi và phát hành album đầu tay khi mới 13 tuổi.

Không chỉ là một ca sĩ, Shakira là một nghệ sĩ sáng tác thiên tài. Cô có khả năng chơi thành thạo guitar, piano, trống và harmonica. Âm nhạc của cô là sự hòa quyện giữa âm hưởng Latin, Rock, Pop và các nhạc cụ Trung Đông, tạo nên một "căn cước" âm nhạc không thể nhầm lẫn. Cô đã giành được 3 giải Grammy, 14 giải Latin Grammy và vô số giải thưởng âm nhạc danh giá khác, trở thành nữ nghệ sĩ Latin bán chạy nhất mọi thời đại.

Shakira là ca sĩ thiên tài của Colombia. Ảnh: X

Sự nghiệp của Shakira không chỉ xây dựng bằng những con số. Cô tạo nên sự khác biệt nhờ khả năng kết nối cảm xúc. Những bài hát của cô thường xoay quanh tình yêu, sự tự do và lòng tự trọng. Đặc biệt, ca khúc Waka Waka không chỉ là một bài hát cổ vũ bóng đá; nó đã trở thành bài ca đoàn kết, thúc đẩy tinh thần nhân ái trên toàn thế giới. Shakira mang tiếng nói của khu vực Mỹ Latin ra thế giới, biến văn hóa của mình thành một phần của văn hóa nhân loại.

Phía sau ánh hào quang, Shakira cũng là một người phụ nữ phải đối mặt với những thử thách lớn của đời người. Cuộc chia tay ồn ào với cầu thủ bóng đá Gerard Piqué từng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Thay vì suy sụp, cô chọn cách "đáp trả" bằng âm nhạc. Ca khúc Bzrp Music Sessions, Vol. 53 ra đời, không chỉ phá vỡ mọi kỷ lục streaming mà còn trở thành "thánh ca" cho sự mạnh mẽ của phụ nữ sau đổ vỡ.

Cô có cuộc tình không trọn vẹn với Gerald Pique. Ảnh: X

Shakira là một người mẹ tận tụy, một nhà hoạt động thiện nguyện không mệt mỏi với quỹ Pies Descalzos , tập trung vào giáo dục cho trẻ em nghèo tại Colombia. Cô cho thấy rằng, một người phụ nữ quyền lực không chỉ là người đứng trên sân khấu, mà còn là người biết dùng ảnh hưởng của mình để tạo ra tác động tích cực cho xã hội.

Huyền thoại World Cup không có hồi kết

World Cup 2026 đã khép lại, nhưng hình ảnh Shakira vẫn còn dư âm mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ. Cô không chỉ là "Nữ hoàng World Cup", cô là biểu tượng của tinh thần bóng đá: sự nhiệt huyết, sự đoàn kết và sự hồi sinh sau những nghịch cảnh.

Người ta thường hỏi: "Liệu có ai sẽ thay thế được Shakira?" . Câu trả lời nằm ở chính kỳ World Cup này. Khi cô cất tiếng hát giữa sân vận động mênh mông, giữa sự reo hò của hàng vạn người, câu trả lời đã hiện hữu rất rõ ràng. Không có ai thay thế được một huyền thoại, vì huyền thoại luôn tự định nghĩa sự tồn tại của chính mình.

Shakira đã, đang và sẽ mãi là biểu tượng không thể thiếu của những kỳ đại hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Thế giới bóng đá có thể thay đổi, các ngôi sao có thể đến rồi đi, nhưng với khán giả, World Cup không thể không có Shakira. Nữ ca sĩ chính là bóng đá, cô chính là cảm xúc, và cô chính là thanh xuân của biết bao thế hệ người yêu bóng đá.