WHO: Chúng ta sẽ không xóa sổ được COVID-19

COVID-19 có khả năng sẽ "ở lại đây với chúng ta" khi virus này tiếp tục đột biến ở các quốc gia chưa được tiêm vaccine trên toàn thế giới, các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói hôm 7/9, thêm rằng hy vọng xóa sổ được COVID-19 đang giảm bớt.

Tiến sĩ Mike Ryan, giám đốc điều hành của Chương trình Khẩn cấp Y tế của WHO, nói trong một cuộc họp báo ngày 7/9: "Tôi nghĩ virus này sẽ ở lại đây với chúng ta và nó sẽ phát triển giống như virus đại dịch cúm, nó sẽ phát triển để trở thành một trong những loại virus ảnh hưởng đến chúng ta".

Tiến sĩ Mike Ryan, giám đốc điều hành của Chương trình Khẩn cấp Y tế của WHO.

Các quan chức của WHO trước đây cho biết vaccine COVID-19 không đảm bảo thế giới sẽ xóa sổ được COVID-19 như các loại virus khác.

Một số chuyên gia y tế hàng đầu, bao gồm cả cố vấn y tế của Nhà Trắng, Tiến sĩ Anthony Fauci, và Giám đốc điều hành của nhà sản xuất vaccine COVID-19 Moderna, Stephane Bancel, đã cảnh báo rằng thế giới sẽ phải sống chung với COVID-19 mãi mãi, giống như bệnh cúm.

Tiến sĩ Ryan nói thêm: "Mọi người đã nói rằng chúng ta sẽ loại bỏ hoặc xóa sổ được virus. Không, chúng ta sẽ không làm được điều đó, điều đó rất khó thành hiện thực".

Các quan chức WHO cho biết nếu thế giới có những hành động sớm để ngăn chặn sự lây lan của virus thì tình hình ngày nay có thể đã rất khác.

Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật của WHO về COVID-19, cho biết: "Chúng ta đã có cơ hội khi đại dịch bắt đầu. Đại dịch này không cần phải tồi tệ đến mức này".

Hôm 25/8, một đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đại dịch COVID-19 ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đang trong "giai đoạn quan trọng" và mọi biện pháp phải được thực hiện để hạn chế sự lây lan của virus, tránh các biến thể nguy hiểm hơn xuất hiện.



Ông Takeshi Kasai, giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO, cho biết số ca mắc COVID-19 và tử vong do COVID-19 các nước Châu Á - Thái Bình Dương "đang tăng mạnh", chủ yếu do biến thể Delta rất dễ lây lan, SCMP đưa tin.



Ông Kasai cho biết với sự gia tăng số ca nhiễm và tử vong ở một số quốc gia trong khu vực, hai kịch bản có thể xảy ra trong những tháng tới. Đọc toàn bộ hai kịch bản dự đoán của WHO tại đây.



(Nguồn: CNBC)