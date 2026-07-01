Warren Buffett cảnh báo khẩn tới toàn bộ nhà đầu tư: Hãy thận trọng, hiện giờ ai cũng chỉ thích đánh bạc!

Warren Buffett nói: “Rất khó tìm thấy giá trị khi ai cũng thích đánh bạc hơn”.

Warren Buffett đang lo lắng.

Trong một bài phỏng vấn mới đây với tờ CNBC, nhà đầu tư huyền thoại đã lên tiếng về tình trạng đầu cơ liều lĩnh trên thị trường và chi phí khổng lồ của làn sóng xây dựng hạ tầng AI.

“Rất khó tìm thấy giá trị khi ai cũng thích đánh bạc hơn”, Buffett nói.

Chủ tịch 95 tuổi của Berkshire Hathaway, người đã rời ghế CEO vào đầu năm, cho biết trong nhiều năm qua rất khó tìm được các thương vụ tốt, bởi thị trường đã dịch chuyển theo hướng có lợi cho những người đầu cơ.

Ông nói rằng “con người thích đánh bạc đến mức kiếm tiền từ việc nuôi dưỡng những người đánh bạc còn nhiều hơn kiếm tiền từ việc nuôi dưỡng nhà đầu tư”.

“Buffett đang cảnh báo các nhà đầu tư, không phải là tránh AI, mà là phải cẩn trọng khi đầu cơ trở thành lực lượng chủ đạo quyết định giá cả”, Adam Schwartz, giám đốc đầu tư của Black Bear Value Partners nói với Business Insider.

Buffett “luôn tin rằng cuối cùng các yếu tố nền tảng vẫn quan trọng, ngay cả khi trong những giai đoạn dài chúng có vẻ như không còn quan trọng”, Schwartz nói tiếp, đồng thời cho rằng trong kỷ nguyên AI, dòng vốn nhà đầu tư đang “đuổi theo sự phấn khích thay vì dòng tiền”.

David Kass, giáo sư tài chính tại Đại học Maryland, người viết blog về Berkshire nói với Business Insider rằng Buffett dường như “lo ngại” trước các xu hướng “đáng lo” trên thị trường, như việc sử dụng công cụ phái sinh ngày càng nhiều và tầm nhìn đầu tư ngày càng ngắn lại.

Tuy nhiên, Kass lưu ý rằng sự “thận trọng cực độ” của Buffett khi Berkshire nắm giữ lượng tiền mặt kỷ lục 380 tỷ USD vào cuối tháng 3 đã khiến ông không tận dụng được một “thị trường cổ phiếu tăng mạnh trong vài năm qua”.

Trong cuộc phỏng vấn, Buffett chỉ ra cách các công ty được gọi là hyperscaler như Meta, Microsoft và Alphabet đang chi hàng trăm tỷ USD cho vi mạch, trung tâm dữ liệu và hạ tầng khác để giành chiến thắng trong cuộc đua AI.

“Đó là tiền thật”, ông nói. “Đó là cuộc chơi mà họ đang chơi hiện nay. Họ đã không chơi cuộc chơi đó với phần mềm máy tính”.

Buffett có vẻ “băn khoăn” trước các khoản chi khổng lồ đó, Kass nói, có lẽ vì chúng đang bào mòn dòng tiền từng được dùng để mua lại cổ phiếu, buộc các công ty phải huy động vốn bên ngoài và làm dấy lên khả năng họ sẽ tiêu một núi tiền mà không thu được nhiều kết quả.

Tuy nhiên, Buffett cũng tiết lộ với CNBC rằng ông đã quyết định Berkshire nên đầu tư vào Alphabet vào năm ngoái. Berkshire đã tăng vị thế này lên gần 58 triệu cổ phiếu trong 9 tháng kết thúc ngày 31/3, nắm giữ một khoản đầu tư hiện trị giá 20,5 tỷ USD.

Berkshire, dưới sự dẫn dắt của người kế nhiệm Buffett ở vị trí CEO, Greg Abel, tiếp tục đầu tư thêm 10 tỷ USD vào Alphabet thông qua một đợt phát hành riêng lẻ vào tháng 6. Thương vụ bất ngờ này đã nâng quy mô khoản đặt cược lên gần 31 tỷ USD tính theo giá đóng cửa hôm thứ năm, giả sử chưa có thay đổi nào. Điều đó biến Alphabet thành khoản nắm giữ lớn thứ ba trong danh mục cổ phiếu của Berkshire, sau Apple và American Express, vượt cả Coca-Cola.

“Tôi nghĩ họ có nhiều khả năng trở thành người chiến thắng dựa trên thành tích đã có, hơn có lẽ 90% hoặc 95% những thứ được Phố Wall đem ra bán”, Buffett nói về Alphabet.

Brett Gardner, tác giả cuốn Buffett’s Early Investments, nói với Business Insider rằng ông “hơi bối rối” trước việc Buffett đầu tư vào Alphabet, xét đến những lo ngại của ông về chi phí xây dựng hạ tầng AI.

“Để đặt cược vào Google, tôi nghĩ bạn cần có một cảm nhận nào đó về lợi suất từ các khoản đầu tư này”, Gardner nói, nhưng “Buffett dường như không có quan điểm mạnh” về khía cạnh đó.

Gardner cho rằng Buffett có thể nghĩ Alphabet có thể cắt giảm chi tiêu nếu các khoản đầu tư AI không mang lại hiệu quả, rồi “quay lại tạo dòng tiền dồi dào, điều khiến nó trở thành một khoản đầu tư hấp dẫn”. Ông nói thêm: “Tôi không biết nữa!”.

Dù Buffett nhìn thấy điều gì ở Alphabet, ông vẫn đang lựa chọn rất kỹ trong một thị trường nóng đỏ và phát tín hiệu rằng các nhà đầu tư khác cũng nên làm như vậy.

Theo: BI



