Vượt kỳ vọng: 'Ông lớn' dầu khí Việt khai thác thêm gần 700.000 thùng dầu trong 9 tháng, khoan 27 giếng mới

Tại Lô 09-2/09, giếng KTN-P4 đạt khoảng 2.542 thùng/ngày so với kế hoạch 1.101 thùng/ngày; giếng KNT-P4 đạt khoảng 3.250 thùng/ngày so với kế hoạch 1.006 thùng/ngày.

9 tháng năm 2026, tổng sản lượng khai thác của PVEP đạt khoảng 3,30 triệu tấn quy dầu, vượt 10% kế hoạch. So với mức 2,60 triệu tấn quy dầu của cùng kỳ năm 2025, sản lượng tăng khoảng 700 nghìn tấn quy dầu, tương ứng mức tăng trưởng 27%.

Trong đó, sản lượng dầu thô và condensate đạt 2,35 triệu tấn, tăng 30% so với cùng kỳ; sản lượng khí đạt khoảng 952 triệu m³, tăng 20%. Đáng chú ý, sản lượng dầu và condensate trong nước đạt 2,11 triệu tấn, tăng 35%, cho thấy đóng góp nổi bật của các dự án trong nước vào kết quả chung.

Tổng doanh thu hợp nhất 9 tháng của PVEP đạt khoảng 42.406 tỷ đồng, bằng 145% kế hoạch sản xuất kinh doanh và 114% kế hoạch quản trị 9 tháng. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 15.295 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ.

Để đạt kết quả tăng trưởng sản lượng khai thác 27% so với cùng kỳ, PVEP đã tập trung triển khai chương trình khoan phát triển, thúc đẩy kết nối và đưa giếng mới vào khai thác.

Từ đầu năm đến nay, PVEP đã triển khai 27 giếng khoan phát triển khai thác, hoàn thành 18 giếng và tiếp tục thi công 9 giếng . Nhiều giếng cho lưu lượng ban đầu cao hơn kế hoạch. Tại Lô 09-2/09, giếng KTN-P4 đạt khoảng 2.542 thùng/ngày so với kế hoạch 1.101 thùng/ngày; giếng KNT-P4 đạt khoảng 3.250 thùng/ngày so với kế hoạch 1.006 thùng/ngày.

PVEP cũng chú trọng sớm chuyển hóa kết quả thăm dò, thẩm lượng thành sản lượng thực tế. Các giếng như DH-32XP, TGT-18X và RDM-1X có kết quả tích cực đã được đưa ngay vào khai thác. Song song với nguồn bổ sung từ giếng mới, PVEP đẩy mạnh các giải pháp tại mỏ đang vận hành.

Trong 9 tháng, PVEP thực hiện 100 công việc can thiệp giếng, đóng góp gia tăng sản lượng khai thác gần 700 nghìn thùng dầu quy đổi.

Cùng với khoan và can thiệp giếng, tối ưu vận hành là giải pháp quan trọng để PVEP giữ nhịp sản xuất. PVEP luôn duy trì thời gian vận hành hiệu quả tại các mỏ ở mức cao, khoảng 98%.

Bên cạnh đó, PVEP đã phối hợp với các nhà điều hành rà soát kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, chuẩn bị vật tư và nhân lực, kết hợp các công việc trong cùng chiến dịch để giảm số lần và thời gian dừng khai thác. Theo báo cáo, tổng thời gian dừng khai thác được tối ưu giảm khoảng 56,5 ngày so với kế hoạch; riêng bảo dưỡng hệ thống máy nén khí giảm khoảng 1.278 giờ.

Tại mỏ Đại Hùng, PVEP chủ động điều chỉnh lịch bảo dưỡng FPU, lồng ghép với kế hoạch hoán cải phục vụ phát triển Đại Hùng Nam. Việc bố trí lại các công việc trên cơ sở bảo đảm an toàn giúp duy trì khai thác liên tục hơn, đồng thời chuẩn bị cho nhu cầu phát triển mỏ trong giai đoạn tiếp theo.

Đi cùng tăng sản lượng, PVEP tăng cường kiểm soát chi phí và sử dụng nguồn lực. Giá trị tiết kiệm trong 9 tháng đạt khoảng 355,59 tỷ đồng.

Trên cơ sở kết quả 9 tháng, PVEP dự kiến sản lượng khai thác cả năm đạt khoảng 4,40 triệu tấn quy dầu.

Trọng tâm trước hết là duy trì khai thác an toàn, ổn định tại các mỏ hiện hữu; kiểm soát thiết bị trọng yếu, tối ưu chế độ khai thác và tiếp tục giảm thời gian dừng bảo dưỡng. PVEP dự kiến triển khai thêm 24 chương trình can thiệp giếng trong quý IV tại các dự án như Lô 16-1, Lô 05-1(a), Lô 15-2, Lô 12W, PM3 CAA, Lô 11-2 và Lô 433a&416b.

Tổng công ty đồng thời ưu tiên nguồn lực cho các giếng mới tại Lô 15-1, Lô 15-1/05, Lô 09-2/09, Lô 16-1 và Lô 01/97&02/97. Đối với Lạc Đà Vàng, yêu cầu trọng tâm là kiểm soát tiến độ các hạng mục và công tác chuẩn bị để bảo đảm mục tiêu đón dòng dầu đầu tiên theo kế hoạch cập nhật trong báo cáo.

Với các dự án phát triển mỏ, PVEP tăng cường kiểm soát tiến độ, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, mua sắm thiết bị dài hạn, thi công và thỏa thuận thương mại. Các dự án Đại Hùng Nam, Lô B, Khánh Mỹ - Đầm Dơi và Kình Ngư Vàng cần được thúc đẩy ngay từ năm 2026 để bảo đảm các mốc đưa vào khai thác trong giai đoạn tiếp theo. Nguồn vốn được ưu tiên cho những hạng mục có khả năng tạo sản lượng và dòng tiền.