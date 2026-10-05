Phó Thủ tướng yêu cầu không lùi tiến độ siêu dự án 16 tỷ USD tại TP duy nhất của Việt Nam giáp Campuchia

Đây là dự án trọng điểm quốc gia, công trình hạ tầng giao thông chiến lược của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thăm động viên công nhân trên công trường nút giao Tân Vạn. Ảnh: VGP

Dự án này là Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Sáng 4/10, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc kiểm tra một số dự án giao thông trọng điểm phục vụ kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành tại TP HCM, TP Đồng Nai; sau đó làm việc về tiến độ các dự án thành phần của Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, công trình hạ tầng giao thông chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời gắn với vị thế, uy tín quốc gia. Vậy nên, dự án luôn nhận được sự quan tâm, kỳ vọng lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá hệ thống giao thông kết nối sân bay Long Thành đang từng bước hình thành. Đáng chú ý, TP HCM, TP Đồng Nai (thành phố duy nhất của nước ta tiếp giáp đường biên giới quốc tế với Campuchia) cùng các cơ quan liên quan đang triển khai và chuẩn bị nhiều dự án nhằm tăng khả năng kết nối sân bay với các đô thị, khu vực trong vùng.

Sân bay Long Thành đã hoàn thành được gần 80%

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về tiến độ các dự án thành phần của Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: VGP



Báo cáo tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà cho biết, tính đến nay, khối lượng thực hiện Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã đạt gần 80%, nhiều gói thầu, hạng mục cơ bản hoàn thành.

Theo đó, các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước và các hạng mục thuộc dự án quản lý bay cơ bản bám tiến độ phục vụ khai thác sân bay. Ngoài ra, đối với dự án thành phần 3 do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư, nhiều gói thầu đã hoàn thành hoặc đang được triển khai theo kế hoạch.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng, một số gói thầu quan trọng, gồm nhà ga hành khách, giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật, nhà ga hàng hóa, nhà để xe vẫn còn khối lượng công việc lớn, cần tiếp tục tập trung đẩy nhanh.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, những khó khăn hiện nay liên quan đến việc huy động nhân lực, cung ứng vật liệu, lắp đặt thiết bị, hoàn thiện hồ sơ và thanh toán. Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị ACV rà soát toàn bộ phần việc còn lại, xác định rõ những điểm nghẽn và trách nhiệm xử lý. Đồng thời, các nhà thầu tăng cường nguồn lực cho những hạng mục có khả năng ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Bên cạnh tiến độ các hạng mục tại sân bay, Bộ Xây dựng cho biết, hệ thống giao thông kết nối đang từng bước hình thành và hoàn thiện. Các tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3 TP HCM, Tân Vạn - Nhơn Trạch, dự án mở rộng cao tốc TP HCM - Long Thành và đường 25C đang hình thành các hướng kết nối sân bay với TP HCM, TP Đồng Nai và các địa phương trong vùng.

Báo cáo Phó Thủ tướng ngay tại công trường sân bay Long Thành, Quyền Tổng giám đốc ACV Nguyễn Đức Hùng cho biết, một số gói thầu quan trọng vẫn còn khối lượng công việc lớn. Hiện tại, ACV đang yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, mở thêm các mũi thi công và rà soát từng phần việc; cũng như tập trung nguồn lực cho những hạng mục chậm để hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Ngoài áp lực về khối lượng thi công, tiến độ một số công việc còn chịu tác động từ những vướng mắc liên quan đến thiết bị, hồ sơ, nghiệm thu và thanh toán. Theo Chủ tịch HĐTV ACV Nguyễn Cao Cường, doanh nghiệp đang phối hợp với các cơ quan chức năng để tháo gỡ các vướng mắc.

Trong số đó, đối với một số thiết bị phục vụ nhà ga, quá trình hoàn thiện thủ tục thẩm định còn gặp vướng mắc. Do đó, ACV đang phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý theo quy định. Cùng với đó, ACV đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ, nghiệm thu và thanh toán khối lượng đã thực hiện để duy trì nguồn lực thi công.

Phó Thủ tướng Thường trực kiểm tra tiến độ dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành. Ảnh: VGP

Bên cạnh với việc tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục và tăng nguồn lực trên công trường, công tác chuẩn bị cho khai thác cũng phải được triển khai song song với tiến độ xây dựng. Cụ thể, ACV và các đơn vị liên quan đang thực hiện các công việc về nghiệm thu, kiểm định, chạy thử, cấp phép và chuẩn bị những điều kiện chuyên ngành phục vụ khai thác sân bay.

Với nhà ga hành khách, phía ACV dự kiến chỉ đưa vào sử dụng một phần khu trung tâm và cánh Tây từ 0h ngày 24/12. Trong khi đó, các hạng mục còn lại của nhà ga hàng hóa, nhà để xe và đường nội bộ sẽ tiếp tục hoàn thành trong quý I/2027.

Theo Bộ Xây dựng, các dự án thành phần 1, 2 và 4 cơ bản đáp ứng tiến độ hoàn thành cuối năm. Nhưng qua kiểm tra thực tế, 4 gói thầu của dự án thành phần 3 có nguy cơ không hoàn thành đúng tiến độ.

Do đó, để đảm bảo chất lượng, an toàn và đủ điều kiện cấp phép, Bộ Xây dựng yêu cầu ACV báo cáo cụ thể phương án khai thác từ ngày 24/12 và kế hoạch vừa khai thác vừa thi công sau khi đưa sân bay vào hoạt động một phần.

“Không chủ quan, không lùi tiến độ, không chờ đợi, đùn đẩy trách nhiệm”

Phó Thủ tướng Thường trực phát biểu chỉ đạo. Ảnh: VGP

Sau khi thị sát và nghe báo cáo, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá nhiều gói thầu, hạng mục đã cơ bản hoàn thành, một số hạng mục quan trọng có chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Thường trực cũng chỉ rõ vẫn còn một số gói thầu, hạng mục triển khai chậm, trong đó có nhà ga hàng hóa và một số hạng mục thiết bị nhà ga hành khách.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, thời gian còn lại để hoàn thành dự án không nhiều, trong khi khối lượng công việc còn lớn và vẫn còn những khó khăn, vướng mắc về nhân lực, thanh toán, nguyên vật liệu và giá cả.

Vì vậy, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị liên quan chuyển sang trạng thái nước rút, tăng tốc; tổ chức thi công 24/7 đối với các hạng mục đường găng, khối lượng còn lại lớn; kiểm soát chặt tiến độ từng ngày, từng công việc, hạng mục, gói thầu; đồng thời không chủ quan, không lùi tiến độ, không chờ đợi, đùn đẩy trách nhiệm.

Phó Thủ tướng Thường trực kiểm tra nhà ga hành khách sân bay Long Thành. Ảnh: VGP

Về các nhiệm vụ cụ thể, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu ACV chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, chất lượng các gói thầu do doanh nghiệp làm chủ đầu tư, đặc biệt là dự án thành phần 3. Đồng thời, ACV phải rà soát tiến độ chi tiết, xác định rõ khối lượng còn lại, các đường găng và những hạng mục có nguy cơ chậm để tập trung xử lý, bảo đảm mục tiêu hoàn thành, đưa dự án vào khai thác trong năm 2026.

Cùng với đó, ACV phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng triển khai các thủ tục cần thiết để đưa dự án vào vận hành, khai thác, từ nghiệm thu công trình, kiểm tra, đánh giá điều kiện khai thác đến cấp phép, chấp thuận chuyên ngành hàng không; đồng thời xác định rõ thời điểm bắt đầu, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị đối với từng công việc.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu ACV và chủ đầu tư các dự án thành phần không đánh đổi chất lượng để lấy tiến độ. Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, yêu cầu hoàn thành dự án theo tiến độ được Quốc hội đề ra là rất quan trọng, đồng thời phải bảo đảm chất lượng.

Đối với một cảng hàng không quốc tế, chất lượng, an ninh, an toàn, cũng như việc đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, quy định chuyên ngành là yêu cầu tiên quyết trước khi đưa công trình vào khai thác.

Ngoài ra, đối với các dự án giao thông kết nối, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu triển khai đúng tiến độ cam kết. Đồng Nai và TP HCM cần sớm triển khai hai tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành và Biên Hòa - Long Thành. Cùng với đó, các tuyến đường kết nối khác cũng cần sớm hoàn thành để đảm bảo kết nối với sân bay khi đưa vào khai thác.

TP Đồng Nai được giao hối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu quy hoạch trung tâm trung chuyển hành khách, logistics liên vùng tại khu vực sân bay; yêu cầu nhanh chóng triển khai đô thị sân bay và các lĩnh vực phi hàng không để bổ trợ cho Long Thành.