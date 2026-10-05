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Cách TP HCM 120 km, resort hơn 4 tỷ USD của Việt Nam liên tiếp được vinh danh, bên trong có casino

Minh Hằng
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Đây cũng là đại diện Việt Nam duy nhất được vinh danh ở hạng mục “Best Integrated Resort” trong 2 năm liên tiếp.

The Grand Ho Tram là đại diện Việt Nam đầu tiên được gọi tên tại hạng mục danh “Best Integrated Resort”.

The Grand Ho Tram là đại diện Việt Nam đầu tiên được gọi tên tại hạng mục danh “Best Integrated Resort”.

Resort này là The Grand Ho Tram.

Mới đây, The Grand Ho Tram được vinh danh lần thứ hai liên tiếp tại hạng mục “Best Integrated Resort” (Khu nghỉ dưỡng phức hợp tốt nhất) trong khuôn khổ giải thưởng danh giá TTG Travel Awards lần thứ 35 (sau lần đầu được vinh danh vào năm 2025). Được biết, hạng mục trên được bình chọn hằng năm bởi độc giả của TTG Asia, một ấn phẩm chuyên ngành du lịch trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Việc hai lần liên tiếp được vinh danh tại TTG Travel Awards cho thấy phong độ ổn định và chất lượng dịch vụ chuẩn mực của khu nghỉ dưỡng ở Việt Nam.

TTG Asia được biết tới là ấn phẩm chuyên về hoạt động kinh doanh lữ hành, hàng không nổi tiếng trên thị trường du lịch Châu Á - Thái Bình Dương. TTG Travel Awards do TTG Asia khởi xướng từ năm 1989. Đây là giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh các tổ chức và cá nhân xuất sắc trong ngành du lịch và dịch vụ hiếu khách.

Cách TP HCM 120 km, resort hơn 4 tỷ USD của Việt Nam liên tiếp được vinh danh, bên trong có casino - Ảnh 1.

Hai tòa khách sạn nằm trong tổ hợp The Grand Ho Tram. Ảnh: The Grand Ho Tram

Tổ hợp nghỉ dưỡng của Việt Nam cho phép người Việt vào chơi casino

Cách TP HCM khoảng 2 giờ di chuyển (tương đương 120 km), The Grand Ho Tram (có tổng vốn đầu tư lên tới hơn 4 tỷ USD) là tổ hợp nghỉ dưỡng bao gồm InterContinental Grand Ho Tram, Holiday Inn Resort Ho Tram Beach và Ixora Ho Tram by Fusion. Tổng thể khu nghỉ dưỡng cung cấp hơn 1.250 phòng, suite và villa trải dài trên bãi biển nguyên sơ dài 2,2 km tại Hồ Tràm.

Tổ hợp này sở hữu The Bluffs Grand Ho Tram, sân golf links vô địch do Greg Norman thiết kế, được Golf Digest vinh danh trong số những sân golf hàng đầu thế giới, cùng hệ thống ẩm thực, giải trí, tiện ích nghỉ dưỡng và MICE đa dạng.

Cách TP HCM 120 km, resort hơn 4 tỷ USD của Việt Nam liên tiếp được vinh danh, bên trong có casino - Ảnh 2.

Toàn cảnh tổ hợp nghỉ dưỡng The Grand Ho Tram.

Đặc biệt, tại tổ hợp còn có The Grand Casino Ho Tram, một casino được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Theo đó, kể từ đầu năm 2026, casino triển khai chương trình thí điểm cho phép công dân Việt Nam đáp ứng các điều kiện theo quy định tham gia hoạt động vui chơi có thưởng, căn cứ Nghị quyết số 08/2025/NQ-CP. Hoạt động casino được định vị là một phần trong hệ sinh thái nghỉ dưỡng phức hợp The Grand Ho Tram, bên cạnh dịch vụ lưu trú, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, sân golf, sự kiện và giải trí.

Theo kế hoạch, trong quý IV/2026, tổ hợp nghỉ dưỡng này còn chuẩn bị đưa vào vận hành xora Grand Ho Tram by Fusion, khách sạn thứ tư song hành cùng InterContinental Grand Ho Tram, Holiday Inn Resort Ho Tram Beach và Ixora Ho Tram by Fusion. Việc này giúp nâng quy mô phòng ốc và villa toàn khu nghỉ dưỡng lên hơn 1.800, cùng hệ thống 19 nhà hàng và bar, để hoàn chỉnh hệ sinh thái trải nghiệm cao cấp ven biển.

Ông Timothy Tan, Phó Chủ tịch Kinh doanh và Tiếp thị The Grand Ho Tram, chia sẻ việc được vinh danh hai năm liên tiếp là sự ghi nhận đối với hoạt động của tổ hợp và quá trình giữ vững các chuẩn mực vận hành quốc tế.

The Grand Ho Tram sở hữu vị trí đắc địa về giao thông. Tổ hợp này nằm cách sân bay quốc tế Long Thành khoảng 50 km và trung tâm tài chính TP HCM 120 km. Cùng với đó, Hồ Tràm còn được hỗ trợ hệ thống hạ tầng giao thông liên tục được đầu tư nâng cấp mở rộng với các tuyến cao tốc trọng điểm như Biên Hòa - Vũng Tàu và Bến Lức - Long Thành. Chính lợi thế này giúp rút ngắn thời gian di chuyển, đồng thời tạo điều kiện để địa phương đón hàng triệu lượt khách quốc tế và khách nội địa mỗi năm.

Vượt TP HCM, Quảng Ninh, Hà Nội vừa đứng đầu Việt Nam ở một chỉ số quan trọng
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