Vừa hạ cánh, phi công 39 tuổi ngay lập tức bị bắt tại sân bay

Một phi công của Malaysia Airlines vừa bị cơ quan chức năng Indonesia bắt giữ với cáo buộc vận chuyển khoảng 26kg ma túy tổng hợp MDMA (thường được gọi là thuốc lắc Ecstasy) vào thủ đô Jakarta ngay sau khi thực hiện chuyến bay từ Kuala Lumpur.

Theo thông tin được Cơ quan Hải quan Indonesia công bố ngày 31/7, nghi phạm là nam phi công 39 tuổi, được xác định bằng tên viết tắt M.S.. Người này bị bắt giữ hôm 30/7 tại sân bay quốc tế Soekarno-Hatta ở Jakarta.

Lực lượng hải quan phát hiện trong vali ký gửi của phi công có 14 túi chứa hơn 70.000 viên thuốc lắc, với tổng trọng lượng khoảng 26kg MDMA. Ngoài ra, trong hành lý xách tay còn có 4g ma túy đá (methamphetamine).

Nam phi công bị bắt giữ

Theo ông Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang, đại diện Cơ quan Hải quan Indonesia, nghi phạm vừa điều khiển chuyến bay của Malaysia Airlines từ Kuala Lumpur đến Jakarta trước khi bị kiểm tra.

Qua điều tra ban đầu, M.S. khai nhận mang số ma túy trên sang Indonesia theo yêu cầu của một người chưa rõ danh tính và được hứa trả 50.000 ringgit Malaysia (khoảng 15.800 đô la Singapore) nếu hoàn thành.

Kết quả xét nghiệm nước tiểu cho thấy nam phi công dương tính với cocaine và methamphetamine. Giới chức Indonesia cho biết đang phối hợp với phía Malaysia để tiếp tục điều tra vụ việc.

"Điều khiến tất cả chúng tôi đặc biệt lo ngại là người này là một phi công. Vào thời điểm đến Indonesia, anh ta vừa trực tiếp điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur sang Jakarta", ông Hengky nói, đồng thời nhận định nghi phạm đóng vai trò là người vận chuyển ma túy.

Theo cơ quan chức năng, nhiều khả năng nam phi công cho rằng tổ bay sẽ không bị kiểm tra kỹ tại làn hải quan dành riêng cho phi công và tiếp viên. Tuy nhiên, lực lượng hải quan khẳng định quy trình giám sát được áp dụng như nhau đối với tất cả hành khách và thành viên tổ bay.

Trong lời khai với cơ quan điều tra, M.S. cho biết đây là lần thứ ba tham gia vận chuyển ma túy xuyên biên giới. Trước đó, người này khai từng một lần đưa ma túy vào Indonesia và một lần vận chuyển tại Malaysia.

Ông Awaludin Amin, đại diện đơn vị phòng chống tội phạm ma túy thuộc Cảnh sát Quốc gia Indonesia, cho biết cơ quan điều tra nghi ngờ M.S. là thành viên của một đường dây buôn bán ma túy quốc tế. Nghi phạm đã bị khởi tố theo luật phòng chống ma túy của Indonesia.

Nguồn: The Straist Times