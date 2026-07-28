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Vừa gia nhập Trung Quốc, một đối thủ của sầu riêng Việt Nam xuất khẩu tăng 40 lần, vận chuyển bằng đường bộ chỉ mất 5 ngày đến nơi

Như Quỳnh
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Trong bảy tháng đầu năm 2026, nước này đã xuất khẩu sầu riêng tươi sang Trung Quốc cao gấp gần 40 lần so với tổng lượng xuất khẩu trong cả năm 2025.

Vừa gia nhập thị trường Trung Quốc, một đối thủ của sầu riêng Việt Nam xuất khẩu tăng 40 lần, xuất khẩu đường bộ chỉ mất 5 ngày đến nơi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Xuất khẩu sầu riêng tươi của Campuchia sang Trung Quốc đang ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong năm 2026, nhờ nhu cầu gia tăng từ thị trường Trung Quốc và việc đưa vào vận hành tuyến vận tải đường bộ mới qua Lào, giúp rút ngắn đáng kể thời gian giao hàng.

Theo Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia (MAFF), trong 7 tháng đầu năm 2026, nước này đã xuất khẩu 5.738 tấn sầu riêng tươi sang Trung Quốc, cao gấp gần 40 lần so với tổng lượng xuất khẩu trong cả năm 2025. Kết quả này phản ánh sự mở rộng nhanh chóng của sầu riêng Campuchia tại thị trường Trung Quốc, đồng thời cho thấy hiệu quả từ các nỗ lực nâng cấp hạ tầng logistics và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu.

Một dấu mốc quan trọng vừa được Campuchia thiết lập khi nước này chính thức khởi hành chuyến hàng sầu riêng tươi đầu tiên vận chuyển bằng đường bộ sang Trung Quốc thông qua hành lang vận tải xuyên Lào.

Lễ xuất phát do ông Khim Finan, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản kiêm người phát ngôn của bộ, chủ trì. Chuyến hàng đầu tiên do Công ty TNHH Sản xuất Trái cây Pechenda, doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu nông sản có trụ sở tại huyện Phnom Proek, tỉnh Battambang, thực hiện.

Lô hàng gồm 3 container với hơn 50 tấn sầu riêng tươi, được vận chuyển sang Trung Quốc qua tuyến đường bộ mới. Theo MAFF, đây là bước tiến trong chiến lược đa dạng hóa mạng lưới logistics xuất khẩu, tạo thêm lựa chọn vận chuyển cho các mặt hàng nông sản có giá trị cao.

So với vận tải đường biển truyền thống, tuyến đường bộ mới giúp rút ngắn thời gian vận chuyển xuống còn khoảng 5 ngày, thay vì 15–20 ngày. Thời gian giao hàng ngắn hơn được kỳ vọng sẽ giúp duy trì chất lượng và độ tươi của sầu riêng khi đến thị trường Trung Quốc, đồng thời giảm chi phí logistics và hạn chế tổn thất sau thu hoạch.

MAFF cho biết hành lang vận tải xuyên biên giới qua Lào là kết quả của quá trình phối hợp giữa bộ với các cơ quan chức năng liên quan nhằm mở rộng các tuyến vận chuyển quốc tế cho nông sản Campuchia. Mặc dù mới đi vào hoạt động, tuyến đường này đã đóng góp gần 10% tổng lượng sầu riêng tươi Campuchia xuất khẩu sang Trung Quốc trong năm 2026.

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Theo đánh giá của cơ quan này, việc bổ sung phương thức vận tải đường bộ không chỉ nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng mà còn tăng khả năng tiếp cận thị trường cho các doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt đối với các loại trái cây tươi có yêu cầu cao về thời gian bảo quản.

Sự gia tăng mạnh về sản lượng xuất khẩu cũng phản ánh quan hệ thương mại nông sản ngày càng phát triển giữa Campuchia và Trung Quốc. Trong bối cảnh Campuchia tiếp tục đầu tư vào hạ tầng logistics và tăng cường kết nối khu vực, tuyến vận tải đường bộ qua Lào được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành trái cây, tạo thêm cơ hội cho nông dân, doanh nghiệp chế biến và các nhà xuất khẩu mở rộng thị phần tại thị trường Trung Quốc.


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sầu riêng tươi

Sầu riêng

Campuchia

xuất khẩu sang trung quốc

Trung Quốc

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