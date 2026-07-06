Vụ thiếu nữ 16 tuổi bị sát hại ở TP.HCM: Hé lộ nguyên nhân

Qua trích xuất camera và lấy lời khai nhân chứng, công an đã xác định nguyên nhân vụ việc.

Liên quan đến vụ việc cô gái tên N.T.N.H. (16 tuổi, quê ở An Giang), tử vong trong phòng trọ với nhiều vết thương, xảy sáng ngày 5/7 gây xôn xao dư luận, nguồn tin trên báo VietNamNet cho hay, vào rạng sáng cùng ngày, Công an phường Tây Nam (TP.HCM) nhận tin báo xảy ra vụ án giết người, cướp tài sản.

Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt, tiến hành xác minh tại hiện trường. Qua trích xuất camera và lời khai của nhân chứng, công an xác định nạn nhân bị một người đàn ông sát hại, cướp tài sản. Sau khi gây án, đối tượng rời khỏi hiện trường bằng xe máy.

Cơ quan điều tra đã xác định được danh tính nghi phạm và tiến hành bắt giữ vào sáng cùng ngày.

Cô gái bị sát hại, cướp tài sản.

Trước đó, báo Dân trí thông tin, vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 5/7, người dân sống tại dãy trọ trên đường ĐT 744, khu phố Lồ Ồ (phường Tây Nam, TP.HCM) nghe thấy nhiều tiếng la hét. Khi mọi người chạy đến kiểm tra thì thấy một thanh niên rời khỏi phòng trọ. Bên trong phòng trọ, một cô gái tử vong với nhiều vết thương.

Được biết, nạn nhân sống ở phòng trọ cùng bà và chị gái.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.



