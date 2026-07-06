HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vụ thiếu nữ 16 tuổi bị sát hại ở TP.HCM: Hé lộ nguyên nhân

Lam Giang (Tổng hợp)
|

Qua trích xuất camera và lấy lời khai nhân chứng, công an đã xác định nguyên nhân vụ việc.

Liên quan đến vụ việc cô gái tên N.T.N.H. (16 tuổi, quê ở An Giang), tử vong trong phòng trọ với nhiều vết thương, xảy sáng ngày 5/7 gây xôn xao dư luận, nguồn tin trên báo VietNamNet cho hay, vào rạng sáng cùng ngày, Công an phường Tây Nam (TP.HCM) nhận tin báo xảy ra vụ án giết người, cướp tài sản. 

Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt, tiến hành xác minh tại hiện trường. Qua trích xuất camera và lời khai của nhân chứng, công an xác định nạn nhân bị một người đàn ông sát hại, cướp tài sản. Sau khi gây án, đối tượng rời khỏi hiện trường bằng xe máy.

Cơ quan điều tra đã xác định được danh tính nghi phạm và tiến hành bắt giữ vào sáng cùng ngày. 

Vụ thiếu nữ 16 tuổi bị sát hại ở TP.HCM: Đã rõ nguyên nhân - Ảnh 1.

Cô gái bị sát hại, cướp tài sản.

Trước  đó, báo Dân trí thông tin, vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 5/7, người dân sống tại dãy trọ trên đường ĐT 744, khu phố Lồ Ồ (phường Tây Nam, TP.HCM) nghe thấy nhiều tiếng la hét. Khi mọi người chạy đến kiểm tra thì thấy một thanh niên rời khỏi phòng trọ. Bên trong phòng trọ, một cô gái tử vong với nhiều vết thương.

Được biết, nạn nhân sống ở phòng trọ cùng bà và chị gái. 

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Vụ trường có 147 điểm 10 môn Toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang: Là lứa học sinh chất lượng tốt hơn khoá khác


google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

sát hại

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút cảnh sát ập vào khám xét hàng loạt địa điểm, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ và 47 người tra tay vào còng

Giây phút cảnh sát ập vào khám xét hàng loạt địa điểm, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ và 47 người tra tay vào còng

01:38
Nghẹt thở giây phút CA ập vào khám xét tại 4 tỉnh thành, 'ông trùm' Ngọc Sơn và 30 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút CA ập vào khám xét tại 4 tỉnh thành, 'ông trùm' Ngọc Sơn và 30 người tra tay vào còng

01:33
Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

01:40
Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

01:44
Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

01:19
Honda đưa về Việt Nam mẫu SH 150i hiếm bậc nhất, nhập khẩu trực tiếp từ Ý

Honda đưa về Việt Nam mẫu SH 150i hiếm bậc nhất, nhập khẩu trực tiếp từ Ý

01:07
Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đặc biệt lưu ý nếu bản thân có 2 thay đổi này

Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đặc biệt lưu ý nếu bản thân có 2 thay đổi này

01:08
Tin vui cho người mua xe máy điện Honda mới mở bán

Tin vui cho người mua xe máy điện Honda mới mở bán

02:34
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại