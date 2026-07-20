Vụ tai nạn trong trại lợn làm 5 người chết: Doanh nghiệp từng bị xử phạt về môi trường

Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa - nơi xảy ra vụ tai nạn trong trang trại lợn làm 5 công nhân tử vong, từng bị xử phạt hơn 210 triệu đồng do vi phạm về môi trường.

Liên quan đến vụ tai nạn xảy ra tại Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa khiến 5 người chết, Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ông Lê Huy Dương - Chủ tịch UBND xã Thạch Quảng cho biết, trang trại lợn của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa thuộc Tập đoàn Dabaco Việt Nam đóng trên địa bàn xã Thạch Tượng và Thạch Lâm (huyện Thạch Thành cũ, nay là xã Thạch Quảng) đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính.

Theo đó, vào hồi tháng 10/2024, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định xử phạt hơn 210 triệu đồng đối với Công ty TNHH Dabaco do vi phạm quy định về bảo vệ môi trường.

Một góc trang trại lợn của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa.

Kết quả kiểm tra xác định, nước thải tại trang trại xả ra môi trường có chỉ tiêu BOD5 vượt quy chuẩn kỹ thuật 1,48 lần, trong trường hợp lưu lượng nước thải từ 600m3 đến dưới 800m3 mỗi ngày. Với hành vi này, doanh nghiệp bị phạt 170 triệu đồng. Chỉ tiêu COD trong nước thải vượt quy chuẩn 1,05 lần, doanh nghiệp bị xử phạt cảnh cáo.

Ngoài ra, công ty còn bị phạt 40 triệu đồng do không lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải và kế hoạch phục hồi môi trường sau sự cố chất thải. Tổng số tiền Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa phải nộp và chi trả là hơn 216,5 triệu đồng. Trong đó, 210 triệu đồng là tiền phạt nộp ngân sách nhà nước và hơn 6,5 triệu đồng là kinh phí phân tích mẫu môi trường.

“Trang trại lợn của doanh nghiệp này có gần 200 công nhân làm việc. Hiện, Sở Nội vụ và ngành chức năng đang kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định về an toàn, vệ sinh lao động và yêu cầu công ty thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động bị nạn”, vị lãnh đạo địa phương thông tin.

Một khu vực xử lý nước thải chăn nuôi trong trang trại của doanh nghiệp này.

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 18/7, anh B.V.V., công nhân Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa, trong lúc sửa chữa hệ thống điện tại khu vực bể lọc phân của trang trại lợn đã bị điện giật, rơi xuống hố, có biểu hiện ngạt và khó thở.

Phát hiện sự việc, một số công nhân khác xuống ứng cứu. Tuy nhiên, những người tham gia cứu nạn cũng có dấu hiệu ngạt khí và được đưa đi cấp cứu.

Đến 23h48 cùng ngày, 7 công nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa Cẩm Thủy cấp cứu. Trong đó, 5 người tử vong, 2 người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Đến ngày 19/7, có thêm 6 công nhân đứng gần hiện trường xảy ra vụ việc cũng được phía công ty cho ra Bệnh viện Bạch Mai để kiểm tra sức khỏe.

Sau vụ việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường đã trực tiếp đến kiểm tra thực tế hiện trường vụ tai nạn và thăm hỏi, động viên các gia đình người gặp nạn.

Hiện trường vụ tai nạn làm 5 người tử vong.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương điều tra toàn diện hoạt động của trang trại, từ công tác quy hoạch, xây dựng, thi công đến việc chấp hành các quy định về môi trường, xử lý nước thải ; đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn cho người lao động đang làm việc tại trang trại cũng như lực lượng tham gia điều tra, khắc phục sự cố.

UBND tỉnh Thanh Hóa sau đó ban hành văn bản về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động tại các trang trại chăn nuôi trên địa bàn.

Trong đó, giao các sở, ngành liên quan phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn lao động tại các trang trại chăn nuôi quy mô lớn trên toàn tỉnh. Nội dung kiểm tra tập trung vào các hầm biogas, bể chứa chất thải, không gian hạn chế có nguy cơ phát sinh khí độc; hệ thống biển cảnh báo, quy trình làm việc an toàn, phương án ứng cứu khẩn cấp và trang bị bảo hộ lao động. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định, đồng thời kết quả thực hiện phải được báo cáo trước ngày 30/8.