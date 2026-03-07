HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Vụ tai nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh: 1 nạn nhân tử vong, 2 người đang điều trị

Lan Nhi |

Tai nạn liên hoàn trên đường Nguyễn Chánh khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương. Tài xế gây tai nạn vi phạm nồng độ cồn 0,264 mg/l khí thở.

Ngày 7/3, liên quan vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên đường Nguyễn Chánh (phường Yên Hòa), Công an thành phố Hà Nội cho biết kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe gây tai nạn là 0,264 mg/l khí thở.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, khoảng 18 giờ 49 phút ngày 6/3, ông N.V.S (sinh năm 1960, trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội) điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 30A-536.xx lưu thông trên đường Nguyễn Chánh theo hướng đi Trần Duy Hưng.

Khi đến khu vực trước chung cư Nam Trung Yên (phường Yên Hòa), do không làm chủ được tay lái, xe ô tô do ông S. điều khiển bất ngờ mất lái, tăng tốc và va chạm liên hoàn với 5 xe ô tô cùng 4 xe mô tô đang lưu thông trên đường.

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện, nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn liên hoàn trên đường Nguyễn Chánh khiến 1 người tử vong - Ảnh 1.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cùng Công an phường Yên Hòa đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành các biện pháp điều tra theo quy định.

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc và thực hiện các biện pháp tố tụng theo quy định của pháp luật.

