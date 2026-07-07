HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vụ phát hiện hộp sọ người dưới mương nước ở Nghệ An: Đã xác định danh tính nạn nhân

Lam Giang (Tổng hợp)
|

Sau khi phong tỏa hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ thêm nhiều phần xương của cơ thể cùng một số quần áo và hiện vật được cho là của nạn nhân.

Liên quan vụ việc phát hiện hộp sọ người dưới mương nước ở Nghệ An gây xôn xao dư luận, theo thông tin trên báo Công Lý, chiều 7/7, lãnh đạo UBND xã Quan Thành, tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan Công an đã xác định được danh tính nạn nhân. 

Sáng 7/7, sau khi phong tỏa hiện trường, lực lượng chức năng tiếp tục rà soát khu vực xung quanh nơi người dân phát hiện hộp sọ và thu giữ thêm nhiều phần xương của cơ thể cùng một số quần áo và hiện vật được cho là của nạn nhân. 

Vụ phát hiện hộp sọ người dưới mương nước ở Nghệ An: Đã xác định danh tính nạn nhân - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng thu thập thêm nhiều phần xương cùng một số quần áo và hiện vật tại hiện trường. (Ảnh: Công Lý)

Qua xác minh, cơ quan chức năng đã xác định nạn nhân là ông B.Đ.H. (SN 1974, trú xã Quan Thành, tỉnh Nghệ An). Bà Đặng Thị Dung, Chủ tịch UBND xã Quan Thành thông tin, ông H. có tiền sử mắc bệnh về thần kinh. Ông này rời khỏi nhà từ tháng 9/2025, gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhiều lần nhưng không có tung tích. 

Sau khi lực lượng chức năng thu thập các hiện vật tại hiện trường, người thân đã đến nhận diện. Thông qua quần áo, đồ dùng còn sót lại, người thân xác nhận nạn nhân là ông H. 

Cơ quan chức năng đã bàn giao các mẫu xương cùng hiện vật liên quan cho gia đình để lo hậu sự, sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định. 

Vụ phát hiện hộp sọ người dưới mương nước ở Nghệ An: Đã xác định danh tính nạn nhân - Ảnh 2.

Nạn nhân là một người đàn ông có tiền sử mắc bệnh về thần kinh, đã rời nhà từ tháng 9/2025. (Ảnh: Tiền Phong)

Trước đó, báo Tiền Phong thông tin vào khoảng 19 giờ ngày 6/7, người dân ở xóm Nam Phượng Sơn (xã Quan Thành, Nghệ An) đang cắt cỏ dọn bờ mương nước bên đường thì hốt hoảng phát hiện một hộp sọ người nên trình báo công an và chính quyền địa phương. 

Công an xã Quan Thành sau khi nhận tin báo đã có mặt phong tỏa hiện trường đồng thời báo lên Công an tỉnh Nghệ An để xác minh, điều tra làm rõ.

Cử nhân ngành Luật mua vàng mã, "mời" cả nhà đi dự lễ tốt nghiệp: Nghẹn ngào câu chuyện phía sau
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

hộp sọ

mương nước

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

01:44
Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

01:19
Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

00:59
Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

01:25
Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

01:40
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại