Vụ nghi em rể ném vật liệu nổ vào nhà anh vợ mùng 2 Tết: Bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức thông báo tình hình hiện tại của 5 người chuyển viện

Trao đổi với phóng viên, TS.BS Cao Mạnh Thấu (Phó Trưởng khoa Khoa Ung bướu và Xạ trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) cho biết, dịp Tết vừa qua bệnh viện tiếp nhận 5 trường hợp trong nghi án em rể ném vật liệu nổ vào nhà anh vợ mùng 2 Tết ở Thanh Hóa. 5 bệnh nhân chuyển lên Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đã được phẫu thuật, qua cơn nguy kịch và đang được các y bác sĩ theo dõi tích cực.

“Trong 5 trường hợp này có 2 trường hợp phải nằm hồi sức, 3 người được mổ cấp cứu. Hiện tại, tất cả đều qua cơn nguy kịch, không có trường hợp tử vong”, BS Thấu cho hay.

Sáng 19/2, theo Báo Điện tử VTC News đưa tin, bác sĩ Dương Tất Linh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực cho biết, bệnh viện tiếp nhận 9 nạn nhân cấp cứu trong vụ nghi án em rể ném vật liệu nổ vào nhà anh vợ . Trong đó, 1 người bị thương nhẹ, được xử trí ban đầu và cho xuất viện.

8 trường hợp còn lại phải điều trị nội trú, gồm 4 bệnh nhân bị đa chấn thương nặng, đã được phẫu thuật khẩn cấp để lấy nhiều dị vật. Rất may, đến thời điểm hiện tại chưa có trường hợp nào nguy kịch đến tính mạng.

Cũng theo bác sĩ Linh, trong số những người bị ảnh hưởng bởi vụ nổ có một phụ nữ mang thai - con dâu chủ nhà. Thời điểm xảy ra vụ việc, người này xuống nhà lấy nước nên tránh được thương tích nghiêm trọng. Đến nay, chưa ghi nhận ca tử vong nào liên quan vụ nổ.

Trước đó, vnExpress đưa tin, khoảng 18h45 ngày 18/2, khi gia đình ông Lê Thế Hưng, 52 tuổi, tổ dân phố Bắc Hải, phường Nghi Sơn, đang quây quần ăn Tết tại phòng khách thì có tiếng nổ lớn. Nhiều mảnh kính vỡ, khung cửa sắt trước nhà gãy đổ, đồ đạc hư hỏng. 10 người trong gia đình bị thương.

Cơ quan điều tra xác định Kiều Văn Thanh, 54 tuổi trú tổ dân phố Ngọc Sơn, phường Nghi Sơn, là nghi phạm ném mìn gây nổ. Thanh là em rể của chủ nhà.

Quá trình truy tìm, lực lượng chức năng phát hiện Thanh đã tử vong trong tư thế treo cổ tại khu vực kho xăng dầu Anh Phát, thuộc tổ dân phố Bắc Hải.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án Giết người để tiếp tục làm rõ nguyên nhân, động cơ gây án.