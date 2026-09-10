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Vụ 'muốn nhanh phải kẹp tiền vào sổ' ở BV E: Nhân viên xạ trị tường trình gì?

VTC News
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4 nhân viên làm việc tại phòng điều khiển máy gia tốc xạ trị Bệnh viện E cho biết không chèo kéo, vòi vĩnh người bệnh, nhưng xác nhận có trường hợp nhận quà cảm ơn.

Chiều 10/9, lãnh đạo Bệnh viện E cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh bệnh nhân muốn xạ trị nhanh phải kẹp tiền vào sổ hẹn xạ, đưa vào phòng điều khiển máy xạ trị gia tốc, lãnh đạo bệnh viện ngay lập tức họp khẩn với Khoa Xạ trị để xác minh.

Năm nhân viên y tế của Khoa xạ trị được phân công làm việc tại phòng điều khiển máy gia tốc xạ trị, trong đó 4 người xuất hiện trong clip phản ánh. Các nhân viên y tế được phân công làm việc tại phòng điều khiển máy gia tốc xạ trị đã làm bản tường trình.

Trong các bản tường trình, những nhân viên này khẳng định không cố tình chèo kéo, gây khó khăn hoặc vòi vĩnh người bệnh. Các nhân viên cho rằng việc người bệnh kẹp tiền trong sổ xạ, họ không được biết. Tuy nhiên, những người này xác nhận một số trường hợp có nhận quà cảm ơn của người bệnh sau khi xạ xong.

- Ảnh 1.

Vụ kẹp tiền xạ trị sớm ở viện E: Nhân viên nhận tiền tường trình gì? (Ảnh chụp màn hình)

Ban Giám đốc bệnh viện xác định đây là vụ việc “hết sức nghiêm trọng”, vi phạm các quy định của bệnh viện, ngành y tế, ảnh hưởng đến người bệnh và uy tín của bệnh viện.

Bệnh viện cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chức năng xác minh, làm rõ vụ việc, trách nhiệm của các cá nhân liên quan để có biện pháp xử lý nghiêm minh, kịp thời.

Hôm nay, Giám đốc Bệnh viện E Nguyễn Công Hựu có văn bản đề nghị Công an Hà Nội phối hợp, hỗ trợ trong quá trình xác minh, làm rõ vụ việc.

Trước đó, theo phản ánh, bệnh nhân đang xạ trị tại Bệnh viện E trước khi vào phòng điều trị thường kẹp 50.000 hoặc 100.000 đồng vào sổ. Những người này cho rằng đây là cách để được đến lượt nhanh hơn, tránh phải chờ đợi lâu trong quá trình điều trị.

Một số bệnh nhân mô tả việc này đã trở thành “cái lệ” tại khu vực xạ trị. Với người đang điều trị ung thư, mỗi lần đến viện thường kéo dài và việc phải ngồi chờ đợi khiến họ thêm mệt mỏi, nhất là những bệnh nhân phải xạ trị liên tục trong nhiều ngày.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cũng yêu cầu Bệnh viện E khẩn trương xác minh thông tin. Cục yêu cầu bệnh viện chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có; công khai kết quả xác minh, xử lý và báo cáo về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 15/9/2026.

Giám đốc Bệnh viện E nói gì về việc nhân viên nhận tiền của bệnh nhân để được xạ trị sớm?
Tags

bệnh viện E

xạ trị

Bộ Y tế

quà cảm ơn

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