Vụ lập khống hàng trăm hồ sơ tán sỏi thận: Khám lại cho bệnh nhân sẽ ra nhiều vấn đề

Một ca phẫu thuật nội soi tán sỏi thận qua da ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Vì sao phòng mổ không lắp camera?

Ngày 23/9, liên quan vụ lập khống hồ sơ tán sỏi cho hàng trăm bệnh nhân , xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên , ông Nguyễn Đức Huy – Trưởng phòng Hành chính – Quản trị thuộc bệnh viện này cho báo Tiền Phong biết, đơn vị đã liên hệ với các bệnh nhân liên quan vụ việc, hẹn họ bắt đầu thăm khám lại từ ngày mai (24/9).

Có bạn đọc thắc mắc, bệnh nhân vẫn được vào phòng mổ, bác sĩ không tán sỏi vì máy hỏng nhưng bệnh nhân vẫn được gây tê thì bác sĩ đã làm những thủ thuật gì với bệnh nhân? Có phải gây tê để đặt ống xông JJ mà bệnh nhân phải tự mua theo hướng dẫn của bác sĩ với giá cao gấp 4, 5 lần không? Nếu đặt ống xông để trì hoãn việc tán sỏi, có thể gây ra những biến chứng gì?

Trả lời phóng viên báo Tiền Phong về vấn đề này, một bác sĩ, đồng thời là lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho hay, thông thường sau khi bệnh nhân thăm khám, chẩn đoán có sỏi thận, các bác sĩ mới quyết định các phương pháp điều trị, trong đó có phương pháp nội soi tán sỏi.

Còn với quy trình nội soi tán sỏi, nếu khi thăm khám, bệnh nhân bắt buộc phải đặt ống xông JJ trước khi mổ thì họ sẽ gây tê rồi mới đặt ống này.

“Việc đặt ống xông JJ để thông nước tiểu từ thận qua niệu quản xuống bàng quang rồi ra ngoài. Viên sỏi có thể nằm trên đường đi của niệu quản, làm cho thận bị nghẽn tắc, ứ nước, tổn thương nên phải đặt ống xông JJ để thông nước tiểu từ thận xuống bàng quang. Không phải 100% bệnh nhân đều phải đặt, tùy trường hợp có chỉ định của bác sĩ. Chẳng hạn, chưa mổ nhưng thận ứ nước độ 3, độ 4, hoặc bệnh nhân bị tăng huyết áp, tiểu đường,…phải làm thủ thuật xông JJ để giảm ứ nước của thận”, lãnh đạo bệnh viện cho hay.

Cũng theo bác sĩ này, thường ống xông JJ nằm trong gói thầu của bệnh viện, đơn vị mua về và lên danh mục, khi bệnh nhân tới mổ sẽ được sử dụng, thanh toán bảo hiểm. Tuy nhiên, có những thời điểm bệnh viện hết ống xông thì bác sĩ kê đơn cho bệnh nhân đi mua ở ngoài.

“Việc đặt ống xông nếu đúng quy trình (tức không phải lừa dối bệnh nhân –PV), theo chỉ định của bác sĩ là phương pháp cần thiết để đảm bảo sức khỏe cho bệnh nhân trước khi mổ. Có trường hợp bệnh nhân bị ung thư, chèn ép bàng quang, không thể đi mổ hoài, nên các bác sĩ phải đặt ống xông JJ cả năm trời để lưu thông nước tiểu từ trên thận xuống”, bác sĩ này chia sẻ.

Có trường hợp bệnh nhân được mổ lấy sỏi từ trong niệu quản ra, đánh giá tình trạng niệu quản có thể viêm nhiễm sau mổ, gây tắc, các bác sĩ vẫn phải đặt xông JJ vào để không cho niệu quản xẹp, tránh tắc nghẽn.

Tóm lại, theo lãnh đạo này, việc đặt xông JJ phải theo chỉ định của bác sĩ, không được tùy tiện.

Về câu hỏi, phòng mổ của bệnh viện có đặt camera theo dõi không, nếu có thì chỉ cần trích xuất ra sẽ rõ ngay phương pháp mổ liên quan tới vụ việc. Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, thường chỉ khi có chương trình hội nghị hoặc mổ thị phạm, hội chẩn các bệnh viện đầu ngành mới dùng tới camera cho phòng mổ. Bởi lẽ, việc đặt camera trong phòng mổ ảnh hưởng tới quyền riêng tư của người bệnh, sơ sẩy có thể bị kẻ xấu hack, rò rỉ hình ảnh sẽ rất phiền toái.

Hiện, với 255 bệnh nhân, phía bệnh viện đã giao phòng hành chính gọi điện, sắp xếp lịch để thăm khám cho họ, tránh tình trạng quá tải.

Trụ sở Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Thăm khám lại sẽ rõ bệnh nhân từng được mổ hay không

Liên quan tới vụ lập khống hàng trăm hồ sơ tán sỏi trên, một Phó giáo sư, bác sĩ chuyên khoa về Tiết niệu, đang công tác tại một bệnh viện hàng đầu ở Hà Nội đã có những chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong .

Theo bác sĩ này, với vụ việc trên, đặc biệt là về quy trình mổ phẫu thuật tán sỏi, bây giờ cần làm rõ các vấn đề sau. Trước hết, hơn 200 bệnh nhân như báo chí đưa tin, phía bệnh viện cần mời đến khám lại để đánh giá cụ thể tình trạng sỏi, vị trí sỏi, so sánh trước và sau phẫu thuật?

Thứ hai, việc đặt xông JJ trong một số trường hợp có chỉ định của bác sĩ, có thể có chỉ định đặt JJ chủ động hoặc bị động như việc tán sỏi thận niệu quản bằng ống mềm thì quy trình sẽ đặt JJ trước mổ 2-3 tuần, sau đó đánh giá lại và tiến hành tán sỏi ống mềm. Với trường hợp tán sỏi thận qua da, nếu trong quá trình phẫu thuật, soi ngược dòng mà thấy tình trạng nhiễm trùng như: nước tiểu đục, có mủ, hẹp niệu quản….cũng tiến hành đặt JJ trước, sau đó điều trị nội khoa chống nhiễm trùng và sẽ tán sỏi khi điều kiện cho phép.

Tóm lại, việc đặt xông JJ là can thiệp ít xâm lấn có chỉ định của bác sĩ trong các trường hợp cụ thể trước mổ và sau mổ. Việc đặt JJ là quy trình thường quy.

Theo bác sĩ này, để tán sỏi cho một bệnh nhân phải theo quy trình phẫu thuật, kíp mổ bao gồm có bác sĩ gây mê, bác sĩ phẫu thuật viên và phụ mổ, điều dưỡng cùng tham gia, chứng kiến sự việc.

Việc bệnh viện bị hỏng máy, họ có thuê hoặc mượn máy bên ngoài vào tán sỏi hay không, theo bác sĩ này cần chờ cơ quan điều tra làm việc mới rõ. Về phương pháp mổ, khi tiến hành làm tới bước nào bác sỹ phẫu thuật sẽ ghi lại vào biên bản phẫu thuật hay còn gọi là cách thức phẫu thuật. Nếu chỉ cần đặt xông JJ không thì họ ghi đặt xông JJ, nếu tán sỏi qua da hoặc tán qua niệu quản, ngược dòng qua ống soi mềm, họ phải ghi rõ phương pháp phẫu thuật và kết quả phẫu thuật vào đó. Khi bệnh nhân ra viện cũng được cung cấp giấy tờ liên quan đến cách thức đã được phẫu thuật

Cũng theo bác sĩ này, quan trọng hơn cả bây giờ phải dựa vào từng biên bản phẫu thuật của bệnh nhân, và thăm khám lại cho họ để đánh giá tình trạng sỏi trước và sau phẫu thuật.

“Sau khi bệnh nhân đã được tán sỏi, việc khám lại sẽ có hai trường hợp. Một là, sỏi đã bị tán hết. Hai là, viên sỏi vẫn còn một phần nào đó do sỏi kích thước lớn, chảy máu trong mổ, thời gian mổ kéo dài, sỏi ở vị trí phức tạp nên phải dừng cuộc mổ để tiến hành lần 2 thậm chí lần 3,4 với mục đích an toàn cho bệnh nhân”, bác sĩ chia sẻ.