Bệnh viện gửi thư mời 255 bệnh nhân bị kê khống tán sỏi tới kiểm tra sức khỏe

Sáng 21-9, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết đơn vị đã gửi thư mời kiểm tra sức khỏe cho các bệnh nhân liên quan đến vụ việc máy tán sỏi bị hỏng, bệnh nhân vẫn kê khai tán sỏi.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên gửi thư mời 255 bệnh nhân bị kê khống tán sỏi tới kiểm tra sức khỏe

Theo đó, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên mời các bệnh nhân đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng sức khỏe hiện tại nhằm phát hiện sớm các bệnh lý hệ tiết niệu (nếu có) để theo dõi và có biện pháp xử lý kịp thời.

"Bệnh viện sẽ mời các bác sĩ chuyên khoa trong lĩnh vực Ngoại Thận - Tiết niệu từ các bệnh viện khác phối hợp kiểm tra, đánh giá sức khỏe cho quý ông/bà" - nội dung thư mời nêu.

Thời gian kiểm tra sức khỏe từ ngày 24-9 đến 3-10, tại Khoa Khám bệnh (tầng 1 khu nhà A), Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Bệnh viện cũng cam kết sẽ miễn phí hoàn toàn chi phí các dịch vụ khám và cận lâm sàng liên quan đến hệ tiết niệu và các vấn đề phát sinh có liên quan.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, dự kiến việc kiểm tra sức khỏe cho các bệnh nhân sẽ bắt đầu thực hiện từ ngày 24-9. Tuy nhiên trước đó, ngày 22-9, bệnh viện sẽ tiến hành rà soát lại xem lượng bệnh nhân sẽ đến như thế nào để có phương án phối hợp với các bệnh viện kiểm tra sức khỏe cho các bệnh nhân.

Trước đó, ngày 20-9, Sở Y tế Đắk Lắk đã có báo cáo gửi Bộ Y tế về vụ việc máy tán sỏi của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã hỏng nhưng vẫn kê khai tán sỏi cho bệnh nhân. Trong đó, Sở Y tế tiếp tục yêu cầu bệnh viện rà soát hồ sơ bệnh án, ghi nhận tình trạng bệnh lý và phương pháp điều trị đối với bệnh nhân không được tán sỏi bằng laser trong giai đoạn máy hỏng.

Đồng thời, Sở Y tế cũng giao 3 bệnh viện khác, gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, Bệnh viện Thiện Hạnh và Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột cử bác sĩ chuyên khoa tham gia khám tầm soát, nhằm đảm bảo khách quan.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, máy tán sỏi tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bị hỏng trong thời gian dài nhưng trong giai đoạn này phát sinh hàng trăm ca tán sỏi.

Sau khi rà soát, bệnh viện thông báo có 255 bệnh nhân không được tán sỏi nhưng vẫn kê khai trong hồ sơ bảo hiểm y tế là tán sỏi.