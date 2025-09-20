Hé lộ số tiền bảo hiểm đã thanh toán vụ kê khống bệnh nhân tán sỏi thận

Ngày 20/9, ông Nguyễn Đăng Giáp - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) cho biết, đã triển khai kế hoạch mời, kiểm tra sức khoẻ cho 255 bệnh nhân trong vụ kê khống tán sỏi bằng máy. Thời gian bắt đầu từ ngày 24/9 đến 3/10/2025.

Để đảm bảo chuyên môn và khách quan, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã mời các bác sĩ tại 3 bệnh viện tham gia gồm: Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, Bệnh viện Thiện Hạnh và Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.

Ông Nguyễn Đăng Giáp thông tin thêm, hiện thư mời thăm khám, kiểm tra sức khoẻ đã được gửi đến các bệnh nhân. Phía bệnh viện cũng đã chuẩn bị mọi thứ để đảm bảo tốt nhất cho người bệnh. Việc tổ chức khám sức khỏe này là hoàn toàn miễn phí.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã có kế hoạch kiểm tra sức khoẻ cho các bệnh nhân trong vụ kê khống tán sỏi bằng máy

Ngoài ra, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên đã thành lập tổ kiểm tra, rà soát chi phí thanh toán Bảo hiểm Y tế toàn bộ các hồ sơ liên quan. Theo đó, trong những thời điểm máy tán sỏi Laser bị hỏng (28/3/2024 đến 15/5/2024 và 28/5/2024 đến 31/12/2024), có 255 bệnh nhân bị áp giá sai dịch vụ kỹ thuật Nội soi tán sỏi niệu quản (búa khí nén, siêu âm, laser). Trong đó, 234 hồ sơ bệnh án đối tượng có thẻ Bảo hiểm Y tế.

Chi phí dịch vụ thủ thuật nội soi tán sỏi (chưa bao gồm sonde JJ) là hơn 306 triệu đồng, trong đó Bảo hiểm xã hội đã thanh toán hơn 272 triệu đồng, số còn lại (hơn 34 triệu đồng) bệnh nhân cùng chi trả. Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã thông báo đến Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk để cùng phối hợp tháo gỡ, giải quyết.

Trước đó, qua công tác kiểm tra của Sở Y tế Đắk Lắk và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, phát hiện 480 bệnh nhân được phẫu thuật lấy sỏi trong thời gian máy tán sỏi bị hỏng. Trong đó, có 255 bệnh nhân phẫu thuật bằng biện pháp khác nhưng lại được ghi là dùng máy tán sỏi.

Bệnh viện xác nhận thiết bị laser đưa vào sử dụng từ năm 2015, đến cuối năm 2023 hư hỏng nhưng Khoa Ngoại thận - Tiết niệu vẫn tiếp nhận bệnh nhân, chỉ định và phát sinh hồ sơ dịch vụ tán sỏi bằng laser.

Hội đồng chuyên môn sau đó kết luận Khoa Ngoại thận - Tiết niệu và Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức đã quản lý và sử dụng thiết bị y tế kém hiệu quả, thiếu phối hợp, buông lỏng kiểm tra, dẫn đến không phát hiện sai phạm. Đặc biệt, kíp phẫu thuật và kíp gây mê không trung thực trong thực hiện chức trách, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, không tuân thủ quy chế hội chẩn và quy trình kỹ thuật.

Hội đồng kỷ luật bệnh viện đã họp, quyết định cảnh cáo ông Nguyễn Ngọc Hoàng (nguyên Trưởng Khoa Ngoại thận - Tiết niệu), khiển trách 3 trường hợp khác là bà Trần Thị Kim Oanh (nguyên điều dưỡng trưởng khoa), ông Lê Xuân Vinh (phó trưởng khoa) và ông Bùi Ngọc Đức (Trưởng Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức). Vụ việc hiện cũng đã được chuyển sang cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ vi phạm.

Liên quan đến vụ việc này, Thường trực Tỉnh uỷ Đắk Lắk đã giao Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và giao Đảng uỷ Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc đảm bảo nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ và theo đúng quy định của pháp luật.