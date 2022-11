Vụ học sinh ngộ độc ở Nha Trang: Không để lây truyền ngược lại vi khuẩn cho những người khác

Người tổ chức bếp ăn Trường ISchool Nha Trang cũng là người bán hàng ăn uống giải khát tại trường

Ngày 22-11, Phòng Y tế TP Nha Trang có báo cáo gửi UBND TP Nha Trang, người tổ chức bếp ăn bán trú cho học sinh Trường iSchool Nha Trang là ông Bùi Phúc Lam (40 tuổi, ở đường Phú Xương, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang). Ông này cũng là chủ cơ sở kinh doanh bán hàng ăn uống giải khát tại gian hàng Trường iSchool Nha Trang.

Theo đó, ông Lam có giấy phép hộ kinh doanh do Phòng Tài chính Kế hoạch TP Nha Trang cấp ngày 24-9-2015 (đăng ký lại lần 1), ngành nghề kinh doanh: bán hàng ăn uống giải khát, hải sản, đường Hai Bà Trưng, phường Xương Huân, TP Nha Trang. Và có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số do Phòng Y tế TP Nha Trang cấp ngày 19-10-2022 (cấp lần 3).