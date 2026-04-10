Vụ hàng chục học sinh đau bụng, sốt: Sở Y tế TPHCM thông tin thêm

Hải Yến |

Trong 2 ngày qua, Sở Y tế TPHCM ghi nhận báo cáo nhanh từ một số cơ sở y tế trên địa bàn có 53 học sinh đến khám vì các triệu chứng rối loạn tiêu hoá.

Ngày 9-4, liên quan đến vụ hàng chục học sinh đau bụng, sốt, Sở Y tế TPHCM cho biết trong 2 ngày (8 và 9-4) sở ghi nhận báo cáo nhanh từ Trạm Y tế phường Bình Quới và một số bệnh viện có tiếp nhận 53 trường hợp là học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây, phường Bình Quới đến khám vì các triệu chứng chung rối loạn tiêu hóa.

Bệnh nhi được bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định thăm khám

Cụ thể, tại Trạm Y tế phường Bình Quới tiếp nhận 2 ca, sức khỏe ổn định nên được cấp toa thuốc về và hướng dẫn tiếp tục theo dõi tại nhà.

Bệnh viện Nhi Đồng 2 tiếp nhận 4 ca trong đó 3 ca sức khỏe ổn định đã được cấp toa thuốc điều trị ngoại trú và hướng dẫn tiếp tục theo dõi tại nhà; 1 ca có chỉ định nhập viện điều trị nội trú. Hiện bệnh viện đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm để xác minh nguyên nhân.

Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh tiếp nhận 20 ca, trong đó 19 ca ổn định được cấp toa thuốc về; có 1 ca theo dõi tại phòng cấp cứu, hiện tại tình trạng sức khỏe ổn định và tiếp tục theo dõi tại phòng cấp cứu.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã tiếp nhận tổng số 27 ca đến khám với các triệu chứng đau bụng, nôn ói và sốt, trong đó có 5 ca ổn định được cấp toa thuốc về điều trị ngoại trú; có 22 ca nhập viện vào Khoa Nhi, không có ca nghiêm trọng. Các ca nhập viện được điều trị hạ sốt, bù dịch và điện giải, hầu hết các trường hợp đang giai đoạn ổn định, chỉ còn 3 trường hợp vẫn còn sốt. Bệnh viện đã tiến hành xét nghiệm cấy máu.

Theo Sở Y tế, ngay sau khi nhận được báo cáo của các đơn vị, sở đã chỉ đạo các bệnh viện theo dõi sát tình hình và tuân thủ theo hướng dẫn điều trị và lấy mẫu xét nghiệm để tìm tác nhân phục vụ công tác điều trị. Đồng thời thông tin nhanh đến Sở An toàn thực phẩm thành phố để có giải pháp kịp thời. Bên cạnh đó, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM phối hợp với Sở An toàn thực phẩm, Trường Tiểu học Bình Quới Tây tiếp tục tiến hành điều tra dịch tễ, xét nghiệm độc chất để tìm nguyên nhân.

Trước đó, ngày 8-4, tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây đã ghi nhận 41 học sinh có dấu hiệu rối loạn tiêu hóa với các triệu chứng chính là đau bụng, nôn ói, sốt, đau đầu, trong đó có 2 em sốt cao, đau bụng và nôn ói nhiều đã được chuyển đến ngay Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh để theo dõi và điều trị. Các trường hợp còn lại nằm tại phòng y tế của trường và được xử trí hạ sốt, bù nước bằng đường uống, giảm co thắt đau bụng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trạm Y tế Bình Quới đã khẩn trương phối hợp với bộ phận y tế trường học để khám sàng lọc, điều tra dịch tễ, đánh giá nguy cơ và can thiệp theo quy trình xử lý các trường hợp ngộ độc thực phẩm.

