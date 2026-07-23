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Vụ giáo viên mầm non rao bán sữa của học sinh: Công an vào cuộc xác minh

Mạn Ngọc
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Liên quan đến vụ việc giáo viên bị tố tự ý giữ lại và mang sữa của học sinh mầm non về nhà, Công an phường Nhơn Trạch đã chính thức vào cuộc xác minh.

Mới đây, thông tin về vụ việc nghi vấn tuồn sữa của trẻ mầm non gửi tại trường ra ngoài để bán thanh lý trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận.

Liên quan đến vụ việc này, lực lượng Công an phường Nhơn Trạch đã trực tiếp làm việc với các bên liên quan để tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ và làm rõ bản chất sự việc. Cơ quan công an nhấn mạnh, vụ việc đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của đội ngũ giáo viên mầm non trên địa bàn.

Đại diện lực lượng chức năng khuyến cáo: Trước nhiều nguồn thông tin trái chiều chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chọn lọc thông tin khi chia sẻ. Khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm, người dân nên thu thập chứng cứ và gửi trực tiếp cho cơ quan công an hoặc nhà trường để phối hợp xử lý theo đúng quy định.

"Cá nhân có hành vi vi phạm, trái với đạo đức nghề nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật," đại diện công an địa phương khẳng định.

Về phía cơ sở giáo dục, đại diện Trường Mầm non B.M (xã Phước Thiền) đã có thông báo chính thức gửi tới toàn thể phụ huynh để làm rõ quy trình xử lý.

Theo thông tin từ nhà trường, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Ban giám hiệu đã lập tức làm việc với phụ huynh và cô giáo H. (giáo viên phụ trách lớp). Qua quá trình trích xuất camera an ninh để kiểm tra:

Trẻ mới nhập học 4 buổi và gia đình đón về sớm lúc 10h00 sáng.

Camera ghi nhận trẻ đã được cho uống 1 hộp sữa vào cữ sáng theo đúng quy định.

Hộp sữa còn lại do trẻ về sớm (hoặc những lúc trẻ ăn no còn dư) chưa sử dụng, cô H. đã không trả lại cho gia đình mà tự ý giữ lại mang về nhà.

Tại buổi làm việc, cô H. đã thừa nhận hành vi tự ý mang sữa của trẻ về nhà. Ban giám hiệu Trường Mầm non Bình Minh đánh giá đây là hành vi sai phạm nghiêm trọng về mặt đạo đức nghề nghiệp. Nhà trường đã quyết định kỷ luật và sa thải (đuổi việc) đối với cô H., đồng thời hoàn thiện hồ sơ báo cáo sự việc lên UBND xã/huyện để xử lý theo đúng thẩm quyền.

Trong thông báo gửi phụ huynh, đại diện Mầm non B.M bày tỏ sự tiếc nuối và nhận khuyết điểm trong công tác quản lý cán bộ:

"Nhà trường tuyệt đối không dung túng cho các hành vi trái với đạo đức nghề nghiệp. Đây là sai phạm của cá nhân cô H., làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tin của phụ huynh, uy tín của nhà trường cũng như công sức của tập thể các cô giáo khác vốn luôn tâm huyết, chăm sóc trẻ tận tình từ trước đến nay."

Để khắc phục sự cố và lấy lại niềm tin từ phụ huynh, nhà trường cam kết từ nay về sau sẽ siết chặt toàn bộ quy trình: 100% các bé sẽ được uống sữa theo đúng giờ quy định và công khai trước camera giám sát.

Hiện lực lượng Công an phường Nhơn Trạch đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Công an phường Nhơn Trạch

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