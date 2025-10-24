Vụ dùng dao tấn công 7 người ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An: Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh lên tiếng

Một lần nữa, câu chuyện bạo lực nhằm vào “những người cứu người” lại gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự an toàn của đội ngũ y bác sĩ nơi tuyến đầu chăm sóc sức khỏe.

Sáng ngày 24/10, TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cập nhật thông tin về tình hình sức khỏe của điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Điều dưỡng Trang là một trong những nạn nhân bị tấn công, được xác định có hai vết thương ở vùng động mạch cảnh và đòn. Rất may, nhờ được cấp cứu kịp thời nên sức khỏe của điều dưỡng Trang hiện đã ổn định. Các nạn nhân khác chỉ bị thương phần mềm, không nguy hiểm đến tính mạng.

Tình trạng nhân viên y tế bị bạo hành không còn là chuyện hiếm gặp trong thời gian gần đây. Nhiều vụ việc xảy ra ngay tại các khoa Cấp cứu, Hồi sức, nơi sinh tử chỉ cách nhau gang tấc.

“Chúng ta thường nói ‘tiên trách kỷ, hậu trách nhân’, nhưng trong vấn đề này, trước hết cần nhìn nhận khách quan”, ông Đức nhấn mạnh.

TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế.

Ông Đức cho rằng, công việc của nhân viên y tế vốn đặc thù và áp lực cao. Mỗi năm, hệ thống y tế phải tiếp nhận hàng trăm triệu lượt khám chữa bệnh ngoại trú, trong đó các bệnh viện tuyến trung ương có thể tiếp nhận hàng chục nghìn lượt bệnh nhân mỗi ngày. Cán bộ y tế phải làm việc gần như liên tục, quá tải. Trong khi khám chữa bệnh là cung cấp dịch vụ vì vậy nhân viên y tế cũng nên được đào tạo để có giải thích phù hợp với người nhà. Do khi có người thân bị bệnh hoặc đang trong tình trạng nguy kịch, gia đình sẽ rất lo lắng nên hầu hết các ca tấn công nhân viên y tế đều xảy ra ở khoa Cấp cứu, Hồi sức.

Tuy nhiên, ông Đức nhấn mạnh, mọi hành vi xâm hại nhân viên y tế đều vi phạm pháp luật và cần bị xử lý nghiêm để răn đe.

Về phía ngành y, Bộ Y tế đang triển khai nhiều giải pháp mang tính hệ thống:

- Tăng cường giáo dục và hướng dẫn kỹ năng giao tiếp, giải thích cho bệnh nhân và người nhà, nhất là tại các khoa thường xuyên xảy ra xung đột như Cấp cứu, Hồi sức.

- Củng cố lực lượng an ninh bệnh viện, phối hợp với công an theo quy chế liên ngành đã thực hiện hơn 10 năm qua.

- Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải tiến quy trình khám chữa bệnh, giúp người dân tiếp cận dịch vụ nhanh hơn, giảm bức xúc do chờ đợi.

- Cải thiện cơ sở vật chất và môi trường khám chữa bệnh, để người bệnh cảm thấy thoải mái, nhân viên y tế giảm áp lực.

Theo ông Đức, khi vụ việc nhân viên y tế bị người nhà tấn công xảy ra tại Nghệ An, cơ quan chức năng vào cuộc nhanh, xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe.

“Chúng tôi là những cán bộ y tế nên nhiệm vụ cao cả nhất là mang lại sức khỏe cho người bệnh, giúp người bệnh nhanh chóng lành bệnh. Nếu trong quá trình làm việc, chúng tôi có những cử chỉ hoặc lời nói chưa phù hợp, rất mong nhận được sự thông cảm và chia sẻ từ bệnh nhân cùng người nhà. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cán bộ y tế cũng cần có một môi trường an toàn để có thể tận tâm, tận lực trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc người bệnh”, ông Đức chia sẻ.

Trước đó vào sáng 23/10, đối tượng Bàn Văn Vỹ, 29 tuổi, bất ngờ cầm dao gọt hoa quả xông vào phòng 305, Khoa Sơ sinh của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, tấn công một người nhà bệnh nhân và một điều dưỡng tên Nhung.

Sau đó, Vỹ lần lượt bế hai trẻ sơ sinh định ném qua cửa sổ nhưng bị hai người nhà bệnh nhân giằng lại. Các nhân viên y tế khác lao vào can ngăn liền bị Vỹ dùng dao truy đuổi, tấn công… Vụ việc khiến 7 người bị thương, gồm ba điều dưỡng, hai người nhà bệnh nhân và hai trẻ sơ sinh.