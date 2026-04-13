Vụ cháy nhà trọ ở TPHCM: Tình hình sức khỏe của 5 nạn nhân

Ngày 13-4, liên quan đến vụ cháy nhà trọ tại phường Tân Thới Hiệp (khu vực quận 12 cũ), TPHCM, Bệnh viện Nhân dân 115 TPHCM cho biết lúc 5 giờ 30 phút sáng 12-4, bệnh viện tiếp nhận 4 bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây trong tình trạng ngạt khói sau vụ cháy.

Nhiều xe cứu thương được điều động đến hiện trường vụ cháy sáng 12-4.

Các bệnh nhân gồm: Anh L.V.C. (29 tuổi), anh N.D.L. (25 tuổi), chị N.M.Y. (25 tuổi) và anh Đ.G.H. (21 tuổi). Trong đó, anh L. và chị Y. là vợ chồng.

Các bệnh nhân được chuyển đến trong tình trạng nặng, nhiều trường hợp suy hô hấp. Cụ thể, anh L.V.C. bị hôn mê, suy hô hấp nặng kèm bỏng độ II với diện tích khoảng 36%, hiện phải thở máy qua nội khí quản.

Chị N.M.Y. bị suy hô hấp nặng, đang thở máy qua nội khí quản.

Anh N.D.L. hôn mê, suy hô hấp nặng, suy đa tạng, rối loạn huyết động, cũng đang thở máy.

Riêng bệnh nhân Đ.G.H. tỉnh, tiếp xúc được, đang thở oxy liều cao.

Hiện cả 4 bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc - Bệnh viện Nhân dân 115.

Qua nội soi, bác sĩ ghi nhận nhiều muội than trong đường thở. Bệnh viện đã hội chẩn liên chuyên khoa và áp dụng phác đồ điều trị ngạt khói theo hướng dẫn của Sở Y tế TPHCM.

Theo đánh giá, tình trạng các bệnh nhân hiện còn diễn biến phức tạp, tiên lượng nặng.

Cũng liên quan vụ hoả hoạn trên, tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng tiếp nhận một bệnh nhi là bé trai N.N.D.A. (13 tháng tuổi) là con của vợ chồng anh L.V.C và chị N.M.Y.

Bệnh nhi cũng được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây trong tình trạng ngạt khói.

BSCKII Đinh Tấn Phương, Trưởng Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết qua thăm khám, bệnh nhi được chẩn đoán viêm phổi do ngạt khói, tổn thương chủ yếu ở đường hô hấp, chưa ghi nhận tổn thương phổi rõ rệt và không có dấu hiệu bỏng ngoài da.

Bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng tiếp nhận 1 bệnh nhi ngạt khói trong vụ hoả hoạn trên

Hiện bé đã tỉnh, phản ứng tốt, chức năng hô hấp cải thiện so với ban đầu. Tuy nhiên, theo bác sĩ, ngạt khói ở trẻ nhỏ vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ như phù não, suy hô hấp hoặc tổn thương đường thở diễn tiến muộn, do đó cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ trong những ngày tới.

Trước đó, lúc 3 giờ 51 ngày 12-4, Trung tâm Cấp cứu 115 tiếp nhận thông tin từ lực lượng công an về vụ cháy nhà trọ trên đường Nguyễn Thị Thơi (phường Tân Thới Hiệp).

Ngay sau đó, trung tâm đã kích hoạt mạng lưới, điều động 4 xe cấp cứu từ các Trạm vệ tinh gồm: Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Bệnh viện Gò Vấp, Bệnh viện Hồng Đức 3, Bệnh viện Tâm Trí đến hiện trường vụ hỏa hoạn.



