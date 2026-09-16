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Vụ cháy 5 người chết ở Hà Nội: Bộ Y tế hỏa tốc yêu cầu dốc toàn lực cứu nạn nhân

Như Loan
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Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện Quân y 354 huy động tối đa nguồn lực, thuốc và trang thiết bị y tế xử trí các trường hợp nặng, hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong.

Trong công văn gửi Bệnh viện Quân y 354, Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng về việc tập trung cứu các nạn nhân liên quan vụ cháy xảy ra tại ngõ 2B Văn Cao, phường Tây Hồ (Hà Nội), Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đề nghị Giám đốc Bệnh viện Quân y 354 huy động tối đa nguồn lực, thuốc và trang thiết bị y tế, khẩn trương xử trí các trường hợp nặng, hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong và giảm thiểu hậu quả do vụ cháy.

Bệnh viện được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của UBND TP Hà Nội, đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động trong công tác ứng phó thảm họa. Trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn cần được hội chẩn, phối hợp với cơ sở tuyến trên hoặc chuyển tuyến kịp thời.

Cục cũng đề nghị bệnh viện tổng hợp, đề xuất những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền để bảo đảm tốt nhất việc cấp cứu, điều trị người bị nạn.

Lãnh đạo phường Tây Hồ thăm hỏi các nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện 354. (Ảnh: Trần Hoàng)

Khoảng 1h50 ngày 16/9, người dân phát hiện lửa bùng lên tại căn nhà ở ngõ 2B Văn Cao . Họ hô hoán, sử dụng phương tiện tại chỗ để dập lửa nhưng đám cháy nhanh chóng vượt khả năng khống chế.

Đến 2h06, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo và điều động lực lượng đến hiện trường. Gần 40 cán bộ, chiến sĩ cùng 6 xe chuyên dụng được huy động, phối hợp với chính quyền địa phương, Công an phường Tây Hồ và người dân chữa cháy, tìm kiếm người mắc kẹt.

Căn nhà bị cháy cao 4 tầng, diện tích khoảng 60 m2 mỗi tầng. Khi lực lượng chức năng tiếp cận, 4 người thoát được ra ngoài, trong nhà vẫn còn người mắc kẹt.

Các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sử dụng bình thở chuyên dụng tiếp cận từng tầng để tìm kiếm nạn nhân. Đồng thời, nhiều mũi chữa cháy được triển khai nhằm khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan lên các tầng trên và những nhà liền kề.

Đến khoảng 2h30, đám cháy cơ bản được khống chế. Khoảng 15 phút sau, lửa được dập tắt hoàn toàn.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng cứu nạn phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế. Vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân và thiệt hại.

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