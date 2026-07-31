Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lưu Văn Ba - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng I (thuộc Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ NN&MT) cùng 5 thuộc cấp về tội “Nhận hối lộ”, liên quan hành vi bảo kê cho đường dây buôn lậu thủy sản có quy mô giá trị hàng hóa khoảng 1.000 tỷ đồng vừa được triệt phá.

Khởi tố 6 cán bộ về tội "Nhận hối lộ"

Trao đổi với phóng viên ngày 31/7, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Hải Phòng cho biết, liên quan đường dây buôn lậu thủy sản quy mô giá trị hàng hóa khoảng 1.000 tỷ đồng, đến nay Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đã khởi tố 3 vụ án, khởi tố 18 bị can về 5 tội: “Buôn lậu”; “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”; “In, phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ”; “Đưa và nhận hối lộ”.

Trong đó, bị can Nguyễn Thị Thư (SN 1976, ở phường Yên Sở, Hà Nội) – Giám đốc Công ty TNHH thủy sản Sỹ Hưng (Công ty Sỹ Hưng) bị khởi tố về 3 tội: “Buôn lậu”; “In, phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ” và “Đưa hối lộ”.

Đáng chú ý, trong số 18 bị can vừa bị khởi tố có bị can Lưu Văn Ba – Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng I (thuộc Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ NN&MT) và 5 cán bộ dưới quyền về tội “Nhận hối lộ”.

Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Thị Thư.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty Sỹ Hưng thường xuyên nhập khẩu số lượng lớn thủy sản từ Trung Quốc qua các cửa khẩu Lạng Sơn, Lào Cai về tiêu thụ trong nước.

Sau khi nhập thủy sản, như: cá tầm, ba ba, cá chép, cá quả… về cửa khẩu, Công ty Sỹ Hưng vận chuyển số thủy sản về thả vào các bể tại kho của công ty tại phường Lĩnh Nam (Hà Nội).

Cán bộ kiểm dịch "bảo kê" lô hàng thủy sản bằng cách nào?

Theo quy định, hàng hóa thủy sản sau khi nhập về phải cách ly từ 1-3 ngày để làm các thủ tục kiểm dịch. Trong thời gian này, lực lượng kiểm dịch sẽ kiểm tra số lượng, tình trạng thủy sản (sống, chết, nhiễm bệnh…), nếu đảm bảo mới cấp giấy chứng nhận kiểm dịch trước khi thông quan.

Để nhanh chóng đưa được hàng đi tiêu thụ, Nguyễn Thị Thư – Giám đốc Công ty Sỹ Hưng và cấp dưới đã nhiều lần “hối lộ” cho một số cán bộ, kiểm dịch viên thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng I nhằm giảm quy trình các khâu kiểm tra.

Cơ quan điều tra thu giữ các con dấu công ty của nhóm bị can Nguyễn Thị Thư.

Nhóm cán bộ thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng I đã không trực tiếp xuống kiểm tra hoặc giảm số lần kiểm tra, cho doanh nghiệp ký sẵn biên bản để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch. Từ đó, tạo điều kiện để các lô hàng thủy sản của Công ty Sỹ Hưng được mang đi tiêu thụ ngay ở nhiều tỉnh thành trên phạm vi toàn quốc.

Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng bước đầu xác định, nhóm bị can Công ty Sỹ Hưng đã chung chi khoảng 1,8 tỷ đồng “hối lộ” cho nhóm cán bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng I.

Hiện Công an TP Hải Phòng đang tích cực phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường và công an các địa phương mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm, hành vi của tổ chức, cá nhân liên quan.