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Tạm giam trùm tiền ảo LIBFX chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng của nhà đầu tư

Minh Tuệ
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Hoàng Gia Tân cùng đồng phạm tạo ra đồng tiền điện tử LIBFX rồi quảng cáo, kêu gọi nhà đầu tư, sau đó chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng của các bị hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 7 bị can, gồm Hoàng Gia Tân (SN1991, trú ở xã Gia Lâm, Hà Nội) và 6 đồng phạm về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, số tiền các đối tượng chiếm đoạt của nhà đầu tư khoảng hơn 60 tỷ đồng.

Năm 2019, do tìm hiểu về thị trường coin, Hoàng Gia Tân cùng nhóm kỹ thuật tạo ra đồng tiền điện tử LIBFX và quảng cáo, kêu gọi đầu tư vào đồng tiền số trên.

Hoàng Gia Tân lên nội dung cáo bạch cho đồng tiền số LIBFX về lộ trình phát triển của đồng tiền LIBFX; tiềm năng sinh lời nhanh khi đầu tư theo các gói định sẵn, với cơ chế hoa hồng hấp dẫn khi tham gia.

Tạm giam Hoàng Gia tân trùm tiền ảo LIBFX chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng - Ảnh 1.

Bị can Hoàng Gia Tân.

Tân đưa thông tin về đồng tiền số LIBFX có nguồn gốc từ nước ngoài, có đầy đủ giấy tờ pháp lý hoạt động trên thị trường, sẽ là một trong những phương thức thanh toán trung gian tại thị trường Forex… nhưng tất cả những thông tin nêu trên đều không đúng sự thật mà hoàn toàn do Tân tự nghĩ, tự đưa ra thông tin nhằm thu hút nhà đầu tư. Tiền các nhà đầu tư nộp vào sẽ bị các đối tượng chiếm đoạt.

Các đối tượng tạo ra đồng tiền điện tử LIBFX để quảng cáo, kêu gọi đầu tư nhưng thực tế không làm theo lộ trình như bản cáo bạch để phát triển đồng LIBFX mà thực chất là hình thức kêu gọi nhà đầu tư nộp tiền để hưởng lãi suất, không đầu tư đi đâu, tiền của người sau trả tiền lãi cho người trước.

Mặc dù toàn bộ dự án LIBFX do Tân thuê đội ngũ kỹ thuật tại Việt Nam tạo dựng, nhưng để tạo lòng tin cho khách hàng đầu tư, Tân tạo lập nhóm, chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội về dự án tiền số LIBFX có tiềm năng sinh lời, liên kết với nhiều đối tượng để giới thiệu dự án LIBFX.

Tạm giam Hoàng Gia tân trùm tiền ảo LIBFX chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng - Ảnh 2.

Tang vật vụ án.

Trong đó, Nguyễn Thanh Tú (SN 1993; trú phường Từ Liêm, Hà Nội) tổ chức hội thảo, kêu gọi các nhà đầu tư tham gia vào đầu tư dự án LIBFX, đưa ra các thông tin theo bản cáo bạch nhằm lôi kéo người tham gia đầu tư vào LIBFX.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra mở rộng, xác minh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thông báo ai là bị hại liên quan việc đầu tư đồng tiền số LIBFX và các đồng tiền số khác liên quan đến Hoàng Gia Tân đề nghị liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (Đội 5 - Phòng Cảnh sát Kinh tế, qua cán bộ Nguyễn Trắc Đạt, SĐT 0901572468) để được giải quyết.

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