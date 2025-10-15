Vụ bơm tinh chất "biến hóa" thịt trâu giả thành thịt bò: Những mẹo đơn giản giúp nhận biết thịt bò giả

Quá trình điều tra xác định, Trần Hoàng Phước (Giám đốc Công ty SK FOODS ENG NAM) đã liên hệ Công ty Hida để sản xuất thịt bò giả nhằm lợi dụng nhu cầu tiêu dùng thịt bò Nhật WAGYU có vân mỡ. Nguyễn Thị Phương Thảo làm Tổng Giám đốc Công ty Hida mua thịt trâu (nhập khẩu từ Ấn Độ) với giá khoảng 120.000 đồng/kg, sau đó bơm phụ gia tạo vân, đóng gói ghi nhãn mác thịt bò để bán ra thị trường với giá từ 400.000-600.000 đồng/kg.

Từ tháng 5/2024 đến khi bị bắt giữ, các đối tượng đã sản xuất được 14 tấn thịt trâu giả thịt bò và tiêu thụ tại Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và TP Hồ Chí Minh. Khám xét các địa điểm, Công an thu giữ được 65 tấn thịt trâu và thịt bò giả, toàn bộ máy móc chế biến và 1,7 tấn bột tinh chất dùng để bơm vào thịt trâu. Kết quả giám định tại Viện kiểm nghiệm quốc gia cho thấy, 24/29 mẫu thịt bò thu giữ của Công ty Hida có ADN là thịt trâu.

Thịt bò là món ăn quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt nhờ giàu dinh dưỡng, thơm ngon và dễ chế biến. Tuy nhiên, do giá thành cao, loại thực phẩm này ngày càng bị làm giả tinh vi bằng thịt trâu, thịt lợn hoặc thậm chí là thịt ôi, thịt động vật chết được tẩm ướp hóa chất để đánh lừa người mua. Điều đáng nói là bằng mắt thường, nhiều người vẫn khó phân biệt đâu là thịt thật, đâu là giả.

Các chuyên gia cảnh báo người tiêu dùng hoàn toàn có thể “vạch mặt” thịt bò giả chỉ bằng vài mẹo nhỏ, không cần đến thiết bị phức tạp.

Phân biệt bằng màu sắc và cảm quan

Thịt bò thật có màu đỏ tươi tự nhiên, phần mỡ vàng nhạt, thớ thịt nhỏ, dài, cầm vào thấy khô ráo và có độ đàn hồi tốt.

Ngược lại, thịt giả, thường là thịt lợn hoặc trâu, dù có được tẩm thêm máu bò vẫn có màu loang lổ, nhợt nhạt, nhìn kỹ sẽ thấy không đều màu. Khi chạm tay, loại thịt này thường dính, nhão, đôi khi còn rỉ nước.

Về cấu trúc, thịt bò có thớ mịn, nhỏ và dài; thịt lợn thớ to, ngắn, màu hồng nhạt, phần mỡ trắng đục; còn thịt trâu thì sẫm màu, thớ lớn và thô, dễ khiến người mua nhầm nếu không quan sát kỹ.

Phân biệt bằng mùi và vị khi chế biến

Thịt bò thật khi cắt ra sẽ có mùi thơm đặc trưng, nấu chín vẫn giữ được màu hồng sậm, vị ngọt đậm và hương thơm lan tỏa. Trong khi đó, thịt giả hoặc thịt kém chất lượng thường chuyển sang màu nhạt, vị lạt, thậm chí có mùi tanh do không tươi.

Khi chọn thịt, hãy dùng tay ấn nhẹ. Thịt thật chắc, có độ đàn hồi, không chảy nước; còn thịt giả sẽ mềm nhũn, lỏng lẻo và ướt. Một số người bán còn “tạo mùi” bằng cách thoa mỡ bò bên ngoài để đánh lừa cảm giác. Khi cắt sâu vào bên trong, nếu không còn mùi bò thì đó chính là thịt giả.

Mẹo kiểm tra đơn giản tại nhà

Một cách kiểm tra dễ làm là rửa sạch miếng thịt rồi ngâm trong nước. Nếu thấy nước chuyển màu sẫm hoặc miếng thịt phai màu, rất có thể đó là loại thịt đã bị nhuộm bằng phẩm màu hoặc máu bò.

Hoặc thử chần thịt trong nước sôi: thịt bò thật khi gặp nhiệt sẽ săn chắc, chuyển sang màu đậm hơn; trong khi thịt lợn giả bò sẽ chuyển sang trắng nhạt, mất hẳn sắc đỏ đặc trưng.

Lưu ý khi chọn mua thịt bò ngoài chợ

Các chuyên gia khuyên người tiêu dùng nên chọn mua thịt bò ở siêu thị, cửa hàng uy tín, có chứng nhận kiểm dịch rõ ràng. Khi mua ở chợ truyền thống, nên quan sát kỹ màu sắc, thớ thịt, độ đàn hồi và mùi. Tuyệt đối không nên ham rẻ, bởi thịt bò thật hiếm khi có giá quá thấp so với thị trường.

Một chút tinh ý khi lựa chọn không chỉ giúp bạn tránh bị “móc túi”, mà còn là cách bảo vệ sức khỏe cả gia đình trước những mánh khóe ngày càng tinh vi của gian thương.

