Vụ án chấn động HongKong: Bắt cóc con trai tỷ phú Lý Gia Thành, ôm 1 tỷ HKD tiền chuộc rồi gọi điện xin chính ông trùm dạy cách để... tiêu?

Sau vụ bắt cóc chấn động, tên cướp bất ngờ quay lại xin lời khuyên đầu tư từ vị tỷ phú và nhận được câu trả lời không ai ngờ: Hãy mua cổ phiếu chính công ty của tôi.

Vụ bắt cóc gây chấn động, nhằm vào gia đình giàu nhất Hồng Kông

Năm 1996, gia đình tỷ phú Lý Gia Thành, người nhiều năm giữ vị trí giàu nhất Hồng Kông đã trở thành mục tiêu của một vụ bắt cóc gây chấn động châu Á. Nạn nhân là con trai cả của ông, Lý Trạch Cự.

Ngày 23/5/1996, ông Lý Trạch Cự, con trai cả của tỷ phú Lý Gia Thành, đang trên đường trở về nhà riêng tại khu Shouson Hill (Hong Kong) thì bị một nhóm tội phạm có vũ trang chặn xe. Nhóm người này sử dụng súng trường và súng ngắn để khống chế nạn nhân, sau đó đưa Lý Trạch Cự đến một địa điểm giam giữ là một trang trại gà bỏ hoang ở khu Fanling. Người lái xe được yêu cầu quay về thông báo cho gia đình về vụ bắt cóc.

Kẻ chủ mưu trong vụ này chính là Trương Tử Cường, một trong những tội phạm khét tiếng nhất Hong Kong thời điểm đó. Sinh năm 1955 tại Quảng Tây (Trung Quốc), Trương Tử Cường theo gia đình sang Hong Kong từ nhỏ. Do hoàn cảnh khó khăn, ông bỏ học sớm và dần tham gia các băng nhóm tội phạm. Trước vụ bắt cóc nhà họ Lý, Trương Tử Cường từng nhiều lần bị bắt giữ và điều tra vì các vụ cướp có vũ trang.

Trương Tử Cường

Sau khi được tuyên trắng án trong một vụ cướp xe chở tiền do không đủ chứng cứ, Trương Tử Cường cùng đồng phạm lên kế hoạch thực hiện vụ bắt cóc nhằm vào gia đình giàu nhất Hong Kong. Sau khi bắt cóc thành công, Trương Tử Cường trực tiếp đến dinh thự của tỷ phú Lý Gia Thành để thương lượng tiền chuộc. Theo nhiều tài liệu, ông ta mang theo thuốc nổ buộc quanh người nhằm đề phòng bị khống chế.

Ban đầu, Trương Tử Cường yêu cầu 2 tỷ HKD. Tuy nhiên, ông Lý Gia Thành cho biết gia đình chỉ có thể chuẩn bị ngay khoảng 1 tỷ HKD tiền mặt. Sau quá trình thương lượng, hai bên thống nhất số tiền chuộc là 1,038 tỷ HKD, gồm 1 tỷ HKD và 38 triệu HKD bổ sung.

Sau khi nhận đủ tiền chuộc, Trương Tử Cường thực hiện đúng thỏa thuận. Ông ta đích thân lái xe đưa ông Lý Trạch Cự đến khu vực khách sạn Excelsior ở Causeway Bay và trả tự do. Nạn nhân không bị tổn hại đến thân thể.

Theo nhiều tài liệu ghi lại vụ việc, trong quá trình thương lượng, Trương Tử Cường tỏ ra bất ngờ trước thái độ bình tĩnh của tỷ phú Lý Gia Thành. Khi được hỏi vì sao vẫn giữ được sự điềm tĩnh trong tình huống con trai bị bắt cóc, ông Lý cho rằng bản thân phải chịu một phần trách nhiệm vì đã quá chủ quan trong công tác bảo vệ gia đình.

Ông thừa nhận, với vị thế của mình khi đó, việc thường xuyên di chuyển mà không có biện pháp an ninh phù hợp đã tạo ra những lỗ hổng lớn. Ông lấy ví dụ việc nhiều lần tự lái xe đi chơi golf từ sáng sớm, chỉ cần vài chiếc xe chặn đầu là có thể rơi vào tình huống nguy hiểm. Theo ông, đây là bài học buộc bản thân phải nghiêm túc nhìn nhận và thay đổi.

Tỷ phú Lý Gia Thành là một trong những doanh nhân quyền lực nhất châu Á và thường xuyên giữ vững vị trí người giàu nhất hoặc nằm trong top đầu tại Hồng Kông

Cũng trong cuộc nói chuyện, Lý Gia Thành khuyên Trương Tử Cường nên sử dụng số tiền vừa nhận để đầu tư hợp pháp, thậm chí có thể mua cổ phiếu của chính Tập đoàn ông hoặc gửi ngân hàng để bảo đảm cuộc sống lâu dài. Ông đồng thời khuyên tên cướp nên coi đây là cơ hội cuối cùng để từ bỏ con đường phạm tội, bởi nếu tiếp tục, sẽ không còn ai có thể giúp ông ta tránh khỏi hậu quả.

Sau vụ bắt cóc, gia đình họ Lý tiến hành nâng cấp toàn diện hệ thống an ninh. Tỷ phú Lý Gia Thành thuê cựu Cảnh sát trưởng Lý Quân Hạ phụ trách xây dựng đội vệ sĩ chuyên nghiệp gồm khoảng 25 người để bảo vệ gia đình. Dinh thự tại số 79 đường Deep Water Bay cũng được tăng cường các lớp bảo vệ với hàng rào điện, hệ thống camera giám sát và kính chống đạn. Bên cạnh đó, gia đình ông Lý Trạch Cự cũng hạn chế tối đa việc công khai thông tin cá nhân của gia đình để bảo vệ các thành viên.

Mang tiền đi đánh bạc, rồi quay lại hỏi chính vị tỷ phú cách đầu tư

Sau khi có tiền, Trương Tử Cường nhanh chóng lao vào cuộc sống hưởng thụ và cờ bạc. Ông ta đã mang một phần số tiền sang Macau để đánh bạc và thua khoảng 20 triệu HKD.

Sau khoản thua lỗ 20 triệu HKD, Trương Tử Cường lại tìm đến chính tỷ phú Lý Gia Thành để xin lời khuyên đầu tư. Theo nhiều tài liệu, ông ta hỏi: "Ông có thể cho tôi biết còn khoản đầu tư nào an toàn không?"

Đáp lại, Lý Gia Thành không đưa ra lời khuyên về đầu tư. Thay vào đó, ông khuyên Trương Tử Cường nên xem đây là cơ hội cuối cùng để từ bỏ con đường phạm tội, rời đi và bắt đầu một cuộc sống mới. Ông cũng cảnh báo rằng nếu tiếp tục phạm pháp, sớm muộn cũng sẽ phải trả giá cho những hành động của mình.

Tuy nhiên, Trương Tử Cường không làm theo lời khuyên này. Chỉ hơn một năm sau vụ bắt cóc ông Lý Trạch Cự, ông ta tiếp tục thực hiện một vụ bắt cóc khác, lần này nhắm vào doanh nhân Quách Bỉnh Tương, Chủ tịch Tập đoàn Sun Hung Kai Properties và là một trong những người giàu nhất Hong Kong thời điểm đó.

Ngày 29/9/1997, Trương Tử Cường cùng đồng phạm chặn xe của ông Quách Bỉnh Tương khi ông đang trên đường trở về biệt thự trên đường Deep Water Bay. Nạn nhân bị đưa đến một địa điểm giam giữ ở Tân Giới.

Ban đầu, ông Quách từ chối gọi điện cho gia đình để yêu cầu nộp tiền chuộc. Sau nhiều lần bị nhóm bắt cóc uy hiếp và hành hung, ông mới chấp nhận liên lạc với gia đình. Trong cuộc gọi, ông đề nghị chuẩn bị khoản tiền chuộc 2 tỷ HKD.

Sau nhiều vòng thương lượng, ngày 3/10/1997, gia đình ông Quách đã giao khoảng 600 triệu HKD để đổi lấy sự an toàn của nạn nhân. Một ngày sau, ông Quách được trả tự do.

Mặc dù trở về an toàn, vụ bắt cóc đã để lại những ảnh hưởng nặng nề về tâm lý đối với ông Quách. Theo nhiều nguồn tư liệu, ông phải mất hơn một năm mới dần hồi phục sau biến cố này.

Sau khi tiếp tục thu được khoản tiền chuộc lớn, Trương Tử Cường không dừng lại. Đầu năm 1998, lực lượng chức năng phát hiện ông ta cất giấu khoảng 800 kg thuốc nổ tại một ngôi nhà ở Tân Giới, được cho là nhằm chuẩn bị cho các kế hoạch phạm tội tiếp theo.

Trong bối cảnh cảnh sát Hong Kong mở rộng chiến dịch truy bắt, Trương Tử Cường bỏ trốn sang Trung Quốc đại lục. Tuy nhiên, không lâu sau, ông ta bị lực lượng chức năng Trung Quốc bắt giữ tại thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông cùng một số đồng phạm.

Ngày 12/11/1998, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Quảng Châu tuyên Trương Tử Cường phạm nhiều tội danh, trong đó có bắt cóc, cướp tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí và vật liệu nổ. Ông ta bị tuyên án tử hình, tước quyền chính trị suốt đời và tịch thu tài sản.

Trương Tử Cường sau đó bị tuyên án tử hình

Ngày 5/12/1998, bản án được thi hành, khép lại hành trình phạm tội của một trong những tên tội phạm khét tiếng nhất lịch sử Hong Kong. Vụ bắt cóc con trai tỷ phú Lý Gia Thành cùng chi tiết Trương Tử Cường quay lại hỏi chính nạn nhân về cách đầu tư số tiền chuộc vẫn được nhắc đến như một trong những câu chuyện đặc biệt nhất trong lịch sử tội phạm châu Á.

Nguồn: SCMP, Baidu, Sina