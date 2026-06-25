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Vụ 9 nghệ sĩ Hàn Quốc đến Việt Nam bị hủy

Ngọc Ánh
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Fan meeting của dàn nghệ sĩ show Running man tại Việt Nam chính thức bán vé từ đầu tháng 6. Sau gần một tháng mở bán vé, sự kiện bị hủy đột ngột.

Tối 24/6, ban tổ chức fan meeting của Running Man tại Việt Nam bất ngờ báo hủy sự kiện. Thông báo được đưa ra trước thời điểm dự kiến tổ chức 10 ngày.

Trong thông báo, ban tổ chức cho biết sự kiện không thể diễn ra theo kế hoạch do những lý do bất khả kháng.

"Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý khán giả đã luôn mong đợi, sắp xếp thời gian quý báu và kế hoạch cá nhân để tham dự sự kiện này. Việc phải đưa ra thông báo này là điều vô cùng đáng tiếc và nằm ngoài mong muốn của toàn bộ ê-kíp tổ chức. Chúng tôi kính mong nhận được sự thông cảm từ quý vị", ban tổ chức cho biết.

Dàn sao Running Man không sang Việt Nam tham gia sự kiện như kế hoạch.

Hiện chưa có thông tin cụ thể về phương án hoàn vé cho khán giả. Trang bán vé của sự kiện đã ngừng bán từ hôm 22/6.

Phía dưới bài đăng, hàng trăm bình luận của khán giả bày tỏ không đồng tình với thông báo từ ban tổ chức. Số đông phàn nàn quá trình tổ chức, truyền thông không có kế hoạch rõ ràng.

Việc hủy sự kiện ảnh hưởng đến rất nhiều người hâm mộ quốc tế vì họ đã mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn để chờ gặp thần tượng.

"Dù khó nhưng hy vọng ban tổ chức có thể tính toán lại, chuyển sang nơi tổ chức quy mô nhỏ hơn, như vậy, sự kiện vẫn có thể bán được thêm vé", fanpage đại diện cộng đồng người hâm mộ Running Man tại Việt Nam bình luận.

Sự kiện chính thức bán vé từ đầu tháng 6, giới thiệu dàn nghệ sĩ tham gia gồm Jee Seokjin, Yu Jaeseok, Kim Jongkook, Haha, Song Jihyo, Yang Sechan, Ji Yeeun cùng khách mời đặc biệt là Mighty Mouth. Fan meeting dự kiến diễn ra ở Công viên bờ sông Sài Gòn (TPHCM).

Fan meeting gần nhất của dàn sao Running Man ở Việt Nam diễn ra năm 2019.

Giá vé dao động từ một triệu đến gần 5 triệu đồng với toàn bộ là hạng vé đứng. Sau góp ý của khán giả, ban tổ chức quyết định bổ sung khu vực ghế ngồi cho các hạng vé giá cao.

Tuy nhiên, tốc độ bán vé khá chậm, những thông tin được ban tổ chức cập nhật trên trang Facebook cũng hạn chế, dẫn đến khâu truyền thông không đạt hiệu ứng như mong đợi.

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