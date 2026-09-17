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Vụ 46 người đau bụng, nôn sốt sau khi ăn bánh mì: Mẹ và vợ chủ tiệm cùng nhập viện vì ăn bánh mì cùng ngày, chủ tiệm gửi lời xin lỗi

Tuấn Minh
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Liên quan đến vụ hàng chục người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh mới mở tại Cam Lộ (Quảng Trị), chủ tiệm cho biết cả mẹ và vợ mình hiện cũng phải nhập viện vì ăn bánh mì cùng ngày.

Người nhà chủ tiệm cũng nhập viện do ăn bánh mì

Chia sẻ thông tin với Tuổi trẻ vào ngày 16/9, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Trị cho biết vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan xác minh nguyên nhân gây ra việc 46 người tại xã Cam Lộ cùng nhập viện với các triệu chứng nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì cùng một tiệm.

Cơ quan chức năng cũng đã nắm thông tin từ anh Phan Văn Minh (30 tuổi), chủ tiệm bánh mì M.T.

Anh Minh cho biết gia đình ông thuê cơ sở tại thôn Cam Chính, xã Cam Lộ để mở tiệm bánh mì. Sáng 14-9, anh làm bánh cùng các phụ liệu để bán ngày đầu tiên sau lễ khai trương. Trước khi bán bánh mì cho khách, cả mẹ, vợ và con anh Minh cũng ăn bánh mì kẹp thịt, kèm rau ngò. Riêng anh Minh cho biết chỉ ăn bánh mì không, chứ không bỏ thịt hay chả. Sau đó, cả mẹ và vợ anh Minh xuất hiện tình trạng đau bụng dữ dội và phải nhập viện điều trị.

Tiệm bánh mì vừa khai trương của ông Minh, nơi đang bị nghi gây ngộ độc cho 46 người. (Ảnh: QUỐC NAM, Tuổi trẻ)

Chủ tiệm bánh mì xin lỗi những người đang phải nhập viện sau ăn bánh mì

Trao đổi với Vietnamnet, anh Minh kể gia đình đã có nhiều năm làm và bán bánh mì, các công đoạn sản xuất, chế biến trong ngày khai trương được thực hiện theo quy trình trước đây.

"Dù chưa có kết quả xác định nguyên nhân từ cơ quan chức năng nhưng bản thân tôi xin gửi lời xin lỗi đến khách hàng gặp vấn đề về sức khỏe sau khi sử dụng bánh mì của tôi. Đây là điều không ai mong muốn, ngay người thân của tôi cũng đang nằm viện", anh Minh nói. Hiện anh chỉ biết đến bệnh viện thăm hỏi những khách hàng đang điều trị và mong mọi người sớm bình phục.

Cơ quan chức năng đang tích cực kiểm tra, rà soát vụ 46 người nhập viện do ngộ độc bánh mì

Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm của những trường hợp liên quan để gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm, xác định tác nhân gây bệnh.

Cơ quan chức năng cũng rà soát những người đã sử dụng thực phẩm tại cơ sở, đồng thời kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu, quy trình chế biến, bảo quản và các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại tiệm bánh mì Minh Tâm.

Chính quyền xã Cam Lộ đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên các bệnh nhân và hỗ trợ 300.000 đồng cho mỗi trường hợp đang điều trị do nghi liên quan vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng chưa công bố kết luận về nguyên nhân khiến nhiều người xuất hiện các triệu chứng bất thường sau khi ăn bánh mì tại tiệm Minh Tâm.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, từ tối 14-/9, nhiều người tại xã Cam Lộ đã phải nhập viện cấp cứu vì những triệu chứng nôn ói, đau bụng, sốt. Đây là những triệu chứng nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Con số lần lượt tăng lên đến 46 người cùng nhập viện vào chiều 15-9. Tất cả đều từng ăn bánh mì tại tiệm M.T. của anh Minh vừa mở.

(Nguồn: Tuổi trẻ, Vietnamnet)

Lời khuyên dành cho tất cả những gia đình đang để gia vị cạnh bếp
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