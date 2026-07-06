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Vốn hóa PNJ “bốc hơi” 4.400 tỷ sau biến cố kim cương

Hà Linh
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Cổ phiếu PNJ liên tiếp giảm sàn sau khi ông Đặng Ngọc Thảo - nguyên Giám đốc Công ty P-Lab, công ty thành viên của PNJ, bị bắt về hành vi buôn lậu kim cương.

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Sau biến cố liên quan đến kim cương, cổ phiếu PNJ liên tục giảm sàn qua đó rơi xuống mức 54.600 đồng/cp, vùng giá thấp nhất trong vòng 1 năm trở lại đây. Vốn hóa thị trường cũng theo đó “bốc hơi” 4.400 tỷ chỉ sau 2 phiên, còn chưa đến 28.000 tỷ đồng. So với đỉnh hồi cuối tháng 1, giá trị vốn hóa của PNJ đã giảm gần 36%.

Đáng chú ý, cổ phiếu PNJ vẫn đang chịu áp lực bán rất mạnh với dư bán giá sàn lên đến cả chục triệu đơn vị trong khi khớp lệnh chỉ nhỏ giọt vài trăm nghìn đơn vị. Điều này phần nào cho thấy tâm lý lo ngại của nhà đầu tư về biến cố xảy ra mới đây.

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Trước đó vào ngày 3/7, PNJ cho biết đã ghi nhận thông tin từ cơ quan chức năng liên quan đến việc điều tra đối với ông Đặng Ngọc Thảo - nguyên Giám đốc Công ty P-Lab, công ty thành viên của PNJ, về hành vi buôn lậu kim cương.

PNJ cho rằng, đây là vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý của cá nhân và đang được cơ quan chức năng xem xét theo quy định của pháp luật. Công ty tôn trọng quá trình điều tra và không đưa ra bất kỳ nhận định nào ngoài những thông tin đã được cơ quan có thẩm quyền công bố.

Song, PNJ tuyên bố tất cả kim cương do đơn vị này phân phối được kiểm định tại P-Lab đều áp dụng quy trình kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. PNJ cũng khẳng định đã đối soát tiêu chuẩn chất lượng của Viện Đá quý Mỹ (GIA) và có hồ sơ lưu trữ để có thể truy xuất các thông số kỹ thuật của từng viên theo yêu cầu.

Với vai trò là công ty mẹ, PNJ cho biết đang phối hợp chặt chẽ để đáp ứng các yêu cầu của cơ quan chức năng. Doanh nghiệp này cũng hỗ trợ công tác quản trị nhằm đảm bảo hoạt động của P-Lab và toàn hệ thống PNJ được duy trì ổn định, liên tục.

"Khách hàng vẫn được phục vụ đầy đủ theo các chính sách hiện hành, bao gồm bán hàng, bảo hành, thu đổi, hậu mãi và các quyền lợi liên quan", PNJ khẳng định.

Trong thư gửi cổ đông, nhà đầu tư mới đây, bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch PNJ khẳng định hoạt động của doanh nghiệp đến nay vẫn được duy trì ổn định. " Ban điều hành tiếp tục triển khai các kế hoạch và mục tiêu kinh doanh năm 2026 với tinh thần tập trung, thận trọng và trách nhiệm. Công ty đồng thời giữ nguyên cam kết đối với kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ", bà Dung nhấn mạnh.

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Tags

kim cương

vốn hóa

PNJ

vốn hóa PNJ

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