HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vợ tử vong trong rẫy cà phê, chồng mất liên lạc sau khi nói 'có việc chưa về'

Huỳnh Thủy
|

Đi làm rẫy cùng chồng từ sáng, đến nửa đêm người phụ nữ ở Đắk Lắk được người thân phát hiện tử vong trong rẫy cà phê. Người thân gọi điện cho người chồng thì người này bảo "có việc chưa về", sau đó mất liên lạc.

Ngày 22/6, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương điều tra vụ một phụ nữ tử vong bất thường tại rẫy cà phê ở xã Pơng Drang, đồng thời tổ chức tìm kiếm người chồng mất liên lạc sau khi cả hai cùng đến rẫy làm việc.

Trước đó, 1h ngày 21/6, Công an xã Pơng Drang tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể nữ giới tại rẫy cà phê ở thôn Tân Lập 2.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30 ngày 20/6, ông N.Q.N. (SN 1969, trú phường Buôn Hồ) chở vợ là bà N.T.Y. (SN 1969) bằng xe máy biển kiểm soát 47C1-036.92 đến rẫy cà phê tại thôn Tân Lập 2.

Đến tối cùng ngày, không thấy vợ chồng ông N. và bà Y. trở về, người thân tổ chức đi tìm. Khoảng 0h10 ngày 21/6, gia đình phát hiện bà Y. tử vong trong tư thế nằm sấp tại khu vực rẫy. Riêng ông N. mất liên lạc, chưa được tìm thấy. Điện thoại của người này vẫn đổ chuông nhưng không có người nghe máy.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định vợ chồng ông N. và bà Y. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã chuyện gia đình. Lần cuối người thân liên lạc được với ông N. là vào khoảng 21h15 ngày 20/6, khi người này cho biết đang có việc nên chưa về nhà.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của bà Y. và truy tìm ông N. để phục vụ công tác điều tra.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Công an xã Pơng Drang

xã Pơng Drang

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

01:23
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại