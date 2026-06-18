Khi sửa nhà, vợ tôi đưa ra một đề xuất khiến cả gia đình khá bất ngờ: chuyển toàn bộ khu vực chậu rửa mặt ra ngoài phòng tắm.

Lúc đó tôi từng nghĩ đây là một ý tưởng khá kỳ lạ. Thế nhưng sau khi hoàn thiện và chuyển vào ở, chính thiết kế này lại trở thành điểm được khách đến chơi nhà khen ngợi nhiều nhất. Không chỉ giúp phòng tắm rộng rãi hơn, nó còn giải quyết được hàng loạt bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày.

Vì sao ngày càng nhiều gia đình đưa chậu rửa mặt ra ngoài phòng tắm?

Thực tế, chậu rửa mặt là khu vực được sử dụng nhiều nhất trong phòng tắm nhưng lại không nhất thiết phải đặt chung với khu vực tắm và vệ sinh.

Khi đưa chậu rửa ra ngoài, không gian được phân tách thành hai phần rõ ràng:

- Khu vực khô: rửa mặt, đánh răng, trang điểm.

- Khu vực ướt: tắm và vệ sinh cá nhân.

Nhờ đó, nhiều người có thể sử dụng cùng lúc mà không phải chờ đợi.

Ví dụ, một người đang tắm bên trong thì người khác vẫn có thể đánh răng hoặc chuẩn bị đi làm ở khu vực bên ngoài. Điều này đặc biệt hữu ích với các căn hộ diện tích nhỏ hoặc gia đình đông người.

Ngoài ra, việc tách riêng khu vực rửa mặt còn giúp phòng tắm thông thoáng hơn, giảm độ ẩm và hạn chế tình trạng đồ dùng nhanh xuống cấp do hơi nước.

4 cách thiết kế khu vực chậu rửa mặt bên ngoài được ưa chuộng hiện nay

1. Thiết kế tường lửng

Đây là phương án được gia đình tôi lựa chọn.

Một bức tường cao khoảng 1,1 - 1,2m được xây dựng để che bớt khu vực chậu rửa. Thiết kế này giúp không gian trông gọn gàng hơn mà vẫn giữ được sự thông thoáng.

Phần tường phía trên có thể tận dụng để đặt đồ trang trí, hộp khăn giấy hoặc những vật dụng nhỏ thường dùng.

Ưu điểm lớn nhất là chi phí thấp, dễ thi công và phù hợp với nhiều kiểu căn hộ.

2. Sử dụng vách kính

Nếu lo ngại khu vực rửa mặt bị lộ hoàn toàn ra bên ngoài, gia chủ có thể lắp thêm vách kính.

Kính mờ hoặc kính sọc đang là lựa chọn rất phổ biến bởi vừa đảm bảo sự riêng tư, vừa không làm cản ánh sáng tự nhiên.

Nhờ đó, khu vực rửa mặt vẫn sáng sủa, hiện đại và có cảm giác rộng rãi hơn.

3. Xây vách ngăn toàn phần

Đây là giải pháp phù hợp với những người thích sự kín đáo.

Một bức tường nhẹ được xây dựng để ngăn hoàn toàn khu vực rửa mặt với không gian sinh hoạt bên ngoài.

Ưu điểm là tạo cảm giác riêng tư tuyệt đối, đồng thời cung cấp thêm diện tích để lắp tủ gương, kệ treo hoặc hệ tủ lưu trữ.

Tuy nhiên, giải pháp này đòi hỏi diện tích lớn hơn và có thể làm không gian kém thông thoáng nếu xử lý ánh sáng không tốt.

4. Kết hợp tường lửng và kính

Đây được xem là phương án cân bằng nhất giữa thẩm mỹ và công năng.

Phần dưới là tường lửng tạo cảm giác chắc chắn, phần trên sử dụng kính để lấy sáng.

Nhờ đó, khu vực rửa mặt vừa có sự riêng tư cần thiết vừa giữ được độ thoáng cho toàn bộ không gian.

Đây cũng là kiểu thiết kế xuất hiện ngày càng nhiều trong các căn hộ mới hiện nay.

Một lựa chọn táo bạo hơn: Đưa chậu rửa mặt ra khu vực lối vào

Với những căn hộ có phần sảnh hoặc lối vào tương đối rộng, chậu rửa mặt thậm chí có thể được đặt ngay gần cửa ra vào.

Nghe có vẻ lạ nhưng đây lại là giải pháp rất thực tế.

Sau khi đi làm hoặc đi chợ về, mọi người có thể rửa tay ngay khi bước vào nhà mà không cần đi sâu vào bên trong.

Đồng thời, việc tận dụng khu vực ít sử dụng này cũng giúp giải phóng đáng kể diện tích phòng tắm.

Tất nhiên, giải pháp này chỉ phù hợp khi hệ thống cấp thoát nước được tính toán ngay từ đầu hoặc có thể kết nối thuận tiện với khu vực bếp.

Sau khi chuyển chậu rửa ra ngoài, phòng tắm nên thiết kế thế nào?

Khi không còn khu vực lavabo chiếm diện tích, phòng tắm sẽ có thêm rất nhiều không gian để tối ưu công năng.

Tận dụng khoảng trống phía sau bồn cầu

Nhiều gia đình bỏ phí hoàn toàn khu vực này.

Trong khi đó, chỉ cần lắp thêm hệ tủ treo hoặc các ngăn kệ mở là có thể cất gọn giấy vệ sinh, khăn tắm, chất tẩy rửa và nhiều vật dụng khác.

Lắp tủ gương kéo dài

Không ít người nghĩ tủ gương chỉ dùng cho việc rửa mặt.

Thực tế, đây là một trong những giải pháp lưu trữ hiệu quả nhất trong phòng tắm.

Một hệ tủ gương kéo dài theo chiều ngang sẽ giúp căn phòng trông rộng hơn đồng thời giấu được rất nhiều đồ dùng cá nhân bên trong.

Tận dụng mặt sau cánh cửa

Đây là vị trí thường bị bỏ quên.

Chỉ cần vài chiếc móc treo hoặc bảng pegboard, gia chủ đã có nơi cất chổi lau nhà, cây gạt nước, chậu nhựa và các dụng cụ vệ sinh khác.

Thiết kế hốc tường

Những hốc âm tường nhỏ phía trên bồn cầu hoặc trong khu vực tắm không chiếm diện tích nhưng lại vô cùng tiện dụng.

Đây là nơi lý tưởng để đặt giấy vệ sinh, khăn mặt hoặc các chai lọ sử dụng hàng ngày.

Bổ sung kệ treo đơn giản

Nếu phòng tắm nhỏ, những chiếc kệ treo tường tối giản luôn là lựa chọn đáng cân nhắc.

Chúng giúp tận dụng tối đa diện tích theo chiều dọc mà không làm không gian trở nên chật chội.

Kết luận

Trước đây tôi từng nghĩ việc đưa chậu rửa mặt ra ngoài phòng tắm chỉ là một xu hướng thiết kế mới lạ. Nhưng sau một thời gian sử dụng, tôi nhận ra đây thực sự là giải pháp giúp nâng cấp trải nghiệm sống hàng ngày.

Không chỉ giảm cảnh xếp hàng vào buổi sáng, phân tách rõ khu vực khô – ướt mà còn khiến phòng tắm trở nên rộng rãi, sạch sẽ và dễ sắp xếp hơn rất nhiều.

Nếu đang chuẩn bị sửa nhà hoặc cải tạo phòng tắm, đây có thể là một ý tưởng đáng để cân nhắc, đặc biệt với những căn hộ có diện tích khiêm tốn nhưng nhu cầu sử dụng lại rất cao.