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Vợ Messi lên tiếng sau thất bại của chồng: 'Anh mãi là người giỏi nhất'

Tú Oanh
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Một ngày sau thất bại của Argentina trong trận chung kết World Cup 2026, Antonela Roccuzzo dùng những ngôn từ có cánh nhất để ca ngợi chồng mình, siêu sao bóng đá Lionel Messi.

Ngày 20/7 (giờ địa phương), Antonela Roccuzzo gây chú ý với những dòng chia sẻ về chồng mình, Lionel Messi, sau thất bại của tuyển Argentina trước Tây Ban Nha tại chung kết World Cup 2026.

"Anh mãi là người giỏi nhất. Không chỉ vì tài năng, mà còn vì anh chưa bao giờ đánh mất chính mình. Dù chuyện gì xảy ra, anh cũng không bao giờ bỏ cuộc, luôn chiến đấu hết mình và cống hiến tất cả cho đến từng giây cuối cùng. Chính sức mạnh, bản lĩnh và cách anh hết lần này đến lần khác đứng dậy sau khó khăn khiến anh trở nên khác biệt", người mẫu sinh năm 1988 bày tỏ bằng tiếng Tây Ban Nha.

- Ảnh 1.

Vợ Messi tri ân chồng sau trận cuối của World Cup 2026. Ảnh: IG

Cô gửi lời cảm ơn đến tiền đạo huyền thoại vì "dạy chúng em mỗi ngày rằng thành công thực sự được xây dựng bằng sự chăm chỉ, hy sinh, kiên trì và không bao giờ đánh mất bản chất của mình".

Trong mắt Roccuzzo, Messi là tấm gương tuyệt vời nhất cho các con, đồng thời là nguồn cảm hứng cho hàng triệu người. Cô tuyên bố ngưỡng mộ chồng nhiều hơn những gì lời nói có thể diễn tả và tự hào khi được đồng hành cùng anh trên hành trình cuộc sống.

Những lời tâm can từ người vợ gắn bó hơn 3 thập kỷ kết thúc bằng câu: "Em yêu anh rất nhiều".

Roccuzzo cũng chia sẻ hình ảnh ghi lại hai khoảnh khắc trái ngược của chồng tại World Cup. Một là bức ảnh anh đỏ hoen mắt đứng giữa sân vận động với chiếc huy chương bạc trên cổ sau khi không bảo vệ thành công ngôi vô địch. Trong bức ảnh còn lại, đội trưởng Argentina tươi cười rạng rỡ khi được đồng đội tung lên không trung.

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.

Hai thái cực cảm xúc của Messi tại kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

Chỉ sau 7 giờ, bài đăng của Roccuzzo nhận được hơn 5 triệu lượt thích. Hơn 140.000 cư dân mạng đồng cảm với vợ chồng Messi trong thời khắc cuối cùng chưa trọn vẹn của danh thủ 8X tại đấu trường World Cup, trong đó có David Beckham.

Cựu đội trưởng Anh nhắn gửi: "Cả hai bạn đều là những người đặc biệt. Thành tựu lớn nhất của các bạn là những người con trai. Chúng tôi đều rất tự hào về chồng bạn".

Trong suốt hành trình của Argentina tại giải đấu, Roccuzzo và ba con trai - Thiago (13 tuổi), Mateo (10 tuổi) và Ciro (8 tuổi) - luôn theo sát cổ vũ cho Messi. Họ không bỏ lỡ trận đấu nào của siêu sao bóng đá.

Kết thúc trận đấu không như ý, cánh săn ảnh bắt gặp Roccuzzo dẫn theo Mateo buồn bã rời khỏi sân vận động MetLife. Người đẹp không đưa ra tuyên bố gì, chỉ lặng lẽ nắm tay con trai đi xuyên qua đám đông với sự giúp đỡ của lực lượng an ninh.

Vợ Messi lặng lẽ rời sân vận động MetLife sau thất bại của chồng. Nguồn: Telefe

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Tags

world cup 2026

Messi

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