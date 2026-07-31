HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vợ lao vào cứu chồng bị điện giật, cả 2 tử vong: Đau xót hoàn cảnh gia đình, chuẩn bị phải dọn khỏi nhà

Lam Giang (Tổng hợp)
|

Vợ chồng ông Tuấn ra đi để lại mẹ già 77 tuổi, 2 con đang tuổi ăn học.

Sự việc đôi vợ chồng ở xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng bị điện giật tử vong trên mái nhà, xảy ra sáng 30/7 đã khiến dư luận vô cùng đau xót. Nạn nhân trong vụ việc là ông Lê Ngọc Tuấn (45 tuổi) và bà Ngô Thị Thạnh (39 tuổi). Họ ra đi để lại mẹ già 77 tuổi, 2 con nhỏ còn tuổi ăn học trong lúc cuộc sống đang bộn bề khó khăn.

Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ Online, vợ chồng ông Tuấn có 2 con trai, cháu lớn đang là sinh viên năm thứ nhất còn cháu út chuẩn bị lên lớp 5. Ông Lê Ngọc Vân, (52 tuổi, anh ruột ông Tuấn) cho biết, trước đây, ông Tuấn làm công nhân cơ khí tại một doanh nghiệp lớn ở Đà Nẵng, thu nhập ổn định còn bà Thạnh bán cơm, cháo vịt ở chợ Kế Xuyên.

Đôi vợ chồng chắt chiu từng đồng, vay mượn thêm để xây được căn nhà 2 tầng với hy vọng ổn định cuộc sống, nuôi 2 con ăn học và phụng dưỡng mẹ già.

Tuy nhiên năm ngoái, ông Tuấn mất việc do công ty cắt giảm nhân sự. Người đàn ông chuyển sang làm nghề “thợ đụng”, ai thuê gì làm nấy. Cuộc sống gia đình trở nên bấp bênh khi thu nhập không còn được như trước, khoản nợ ngân hàng, chi phí sinh hoạt gia đình, ăn học của 2 con đè nặng trên vai.

Vợ lao vào cứu chồng bị điện giật, cả 2 tử vong: Đau xót hoàn cảnh gia đình, chuẩn bị phải dọn khỏi nhà - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc thương tâm. (Ảnh: Báo Công an Đà Nẵng)

Bất đắc dĩ, vợ chồng ông Tuấn quyết định bán nhà để trả nợ. Người mua đã đặt cọc, dự kiến đầu tháng 8 sẽ nhận nhà. Nhận tiền cọc xong, gia đình ông Tuấn dựng một công trình nhỏ tại mảnh đất rộng khoảng 35m2 ở phía sau để ở tạm. Công trình vẫn chưa hoàn thiện. Hôm 29/7, trời mưa giông khiến mái tôn bị dột nhiều chỗ nên sáng 30/7, ông Tuấn kéo dây kiện lên mái để hàn lại.

Khoảng 9h30, người đàn ông bị điện giật khi đang sửa mái. Hàng xóm phát hiện sự việc nên hô hoán, đúng lúc bà Thạnh vừa đi bán hàng về, liền chạy vội lên mái. Thấy ông Tuấn nằm bất động, bà Thạnh tưởng chồng bị say nắng hay ngất xỉu nên lao đến ôm, gọi. Không ngờ, dòng điện vẫn còn truyền trên mái tôn khiến bà cũng gục ngay bên chồng. Mọi người vội vàng ngắt điện nhưng không kịp nữa.

Ông Trần Quốc Danh, Chủ tịch UBND xã Tây Hồ cho biết, hiện chính quyền địa phương đang phối hợp cùng các đoàn thể, người dân hỗ trợ gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn.

Liên quan đến sự việc, thông tin trên báo Phụ nữ Việt Nam cho biết, sau khi nhận tin báo, Công an xã Tây Hồ đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thụ lý, điều tra vụ việc trên.

Xuất hiện quả mít 50kg ở Bắc Ninh, mỗi năm chỉ ra 1-2 quả, hương vị gây tò mò
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

điện giật

tử vong

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

01:34
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại