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Võ Hạ Trâm xót xa khi NSND Tạ Minh Tâm bật khóc thốt lên: “Trái tim của tôi như tan vỡ”

Dạ Vũ
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“Nhìn thầy khóc, thả từng cánh hoa trắng tiễn đưa người vợ tào khang, ai cũng lặng đi mặc cho nước mắt lăn dài trên má”, Võ Hạ Trâm viết.

Mới đây, ca sĩ Võ Hạ Trâm đã đăng tải dòng trạng thái dài trên trang cá nhân sau khi tham dự lễ tang nghệ sĩ Bạch Vân - vợ NSND Tạ Minh Tâm. Những chia sẻ chân thành của nữ ca sĩ nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ nhiều đồng nghiệp và khán giả.

Võ Hạ Trâm tại đám tang nghệ sĩ Bạch Vân.

Mở đầu bài viết, Võ Hạ Trâm nhắc lại câu hát: “Chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại” - giai điệu vang lên trong giây phút cuối cùng tiễn biệt người quá cố. Theo nữ ca sĩ, đó cũng là khoảnh khắc khiến tất cả những người có mặt không cầm được nước mắt.

Võ Hạ Trâm xúc động kể lại hình ảnh người thầy của mình bật khóc nức nở trước linh cữu người vợ tào khang.

“Câu hát cuối cùng vang lên trong thời khắc tiễn biệt cô, thầy khóc nhiều lắm, khóc nấc lên thành tiếng: Bây giờ, trái tim của tôi như tan vỡ’, giọng thầy nghẹn lại khi nói lời chia tay…”, nữ ca sĩ viết.

Theo Võ Hạ Trâm, dù nay đã âm dương cách biệt nhưng tình yêu mà vợ chồng Tạ Minh Tâm dành cho nhau vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu.

“Tình yêu của thầy cô vẫn rất đẹp, cho dù âm dương cách biệt thì tình yêu ấy vẫn vẹn nguyên như ngày đầu”, cô chia sẻ.

Nữ ca sĩ cũng bày tỏ sự xót xa khi chứng kiến người thầy lặng lẽ thả từng cánh hoa trắng để tiễn đưa người bạn đời. Hình ảnh ấy khiến không khí buổi lễ càng trở nên nghẹn ngào.

“Nhìn thầy khóc, thả từng cánh hoa trắng tiễn đưa người vợ tào khang, ai cũng lặng đi mặc cho nước mắt lăn dài trên má”, Võ Hạ Trâm viết.

NSND Tạ Minh Tâm khóc nức nở.

Khép lại dòng trạng thái, nữ ca sĩ gửi lời động viên tới Tạ Minh Tâm cùng các thành viên trong gia đình, đồng thời cầu mong người đã khuất sớm an nghỉ nơi cõi Phật.

“Thương cô lắm, và cũng thương thầy lắm vì những ngày tiếp theo sẽ là khoảng thời gian khó khăn, trống trải nhất. Chúng con mong thầy, chị và em sẽ cùng nhau vượt qua được giai đoạn này.

Cầu nguyện cho cô lai đáo Phật tiền, văn kinh thính pháp, tốc xả mê đồ, siêu sanh Tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.”

Những chia sẻ đầy cảm xúc của Võ Hạ Trâm đã nhận được nhiều lời chia buồn từ đồng nghiệp và khán giả. Nhiều người bày tỏ sự xúc động trước tình cảm thủy chung mà vợ chồng NSND Tạ Minh Tâm dành cho nhau, đồng thời gửi lời động viên tới nam nghệ sĩ và gia đình trong thời điểm mất mát lớn này.

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Tags

sao Việt

đám tang

Võ Hạ Trâm

NSND Tạ Minh Tâm

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