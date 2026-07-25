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Vợ cũ dắt hai con đến "trả", tôi căm hận suốt 4 tháng, đến khi biết sự thật thì đã quá muộn

Thanh Uyên
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Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày cô ấy mang con đến "trả" như trả một món đồ.

Ngày vợ cũ dắt hai đứa con sinh đôi đến trước cửa nhà tôi, tôi vẫn còn nhớ như in. Hai đứa mới 7 tuổi, đứa ôm chiếc ba lô, đứa ôm con gấu bông đã sờn. Còn cô ấy chỉ kéo vali nhỏ, đứng trước cổng rồi nói rất bình thản rằng sắp lấy chồng mới, bên nhà người ta không muốn vướng bận con riêng nên nhờ tôi nuôi hai đứa từ nay.

Tôi nghe mà máu như dồn lên đầu. Lúc ly hôn, tôi từng nghĩ dù không còn là vợ chồng thì cô ấy vẫn là mẹ của các con. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày cô ấy mang con đến "trả" như trả một món đồ.

Tôi ký ngay vào giấy thay đổi người trực tiếp nuôi con, không giữ, không níu, cũng không hỏi thêm một câu. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ có một suy nghĩ oán giận, người phụ nữ này vì tình mới mà sẵn sàng bỏ cả con ruột.

Từ hôm đó, cuộc sống của ba bố con đảo lộn hoàn toàn. Sáng tôi dậy sớm chuẩn bị đồ ăn, đưa hai con đi học rồi mới đến công ty. Chiều tan làm lại tất tả đón con, nấu cơm, giặt quần áo, kèm học. Mệt thì có mệt, nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ giao con cho ai. Điều khiến tôi đau nhất là hai đứa rất nhớ mẹ. Thỉnh thoảng đang ăn cơm, một đứa lại hỏi bao giờ mẹ đến đón. Có hôm trước khi ngủ, đứa còn lại ôm tôi rồi hỏi mẹ có còn thương hai anh em không mà sao không về?

Lần nào nghe vậy, tôi cũng thấy cơn giận trong lòng bùng lên. Tôi nói rằng mẹ bận cuộc sống mới rồi, mẹ không cần các con nữa. Có lúc tôi còn buông những lời nặng hơn, bảo mẹ chỉ nghĩ đến bản thân, gặp người mới là quên luôn con cái. Hai đứa nghe xong đều im lặng.

Suốt nhiều tháng, cô ấy không hề gọi điện, không một tin nhắn, không một cuộc hỏi thăm. Tôi càng căm ghét người phụ nữ từng đầu gối tay ấp với mình. Trong mắt tôi, cô ấy không còn xứng đáng làm mẹ.

Cho đến mấy ngày trước, tôi tình cờ gặp một người bạn cũ của cả hai vợ chồng.

Vợ cũ dắt hai con đến "trả", tôi căm hận suốt 4 tháng, đến khi biết sự thật thì đã quá muộn- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sau vài câu xã giao, bạn hỏi tôi đưa hai đứa vào viện thăm mẹ chưa? Thấy tôi ngơ ngác hỏi lại chuyện vợ cũ đi lấy chồng mới chứ đi viện làm gì? Người bạn ấy mới kể rằng làm gì có chuyện vợ cũ tôi đi lấy chồng, 4 tháng nay cô ấy nằm điều trị ở bệnh viện vì phát hiện bệnh rất nặng. Trước đó đã chạy chữa khắp nơi, tiền bạc cạn kiệt. Bác sĩ cũng nói khả năng hồi phục rất thấp. Còn chuyện mang con sang cho tôi chắc vì cô ấy biết mình không còn đủ sức chăm hai đứa nữa. Câu chuyện lấy chồng mới chỉ là cái cớ để tôi nhận nuôi con mà không từ chối.

Tôi đứng lặng giữa quán cà phê. Bao nhiêu âm thanh xung quanh như biến mất. Tôi nhớ lại ngày hôm ấy, gương mặt cô ấy gầy hơn trước rất nhiều. Quần áo rộng thùng thình. Tôi cứ nghĩ vì chuẩn bị lấy chồng nên ăn kiêng. Giờ mới hiểu đó là vì bệnh.

Tôi cũng nhớ lại những lần hai con hỏi mẹ, nhớ những lời mình đã nói, nhớ ánh mắt buồn của hai đứa mỗi khi nghe bố trách mẹ. Thì ra suốt thời gian qua, tôi đã để các con nghĩ rằng mẹ chúng là người phụ nữ nhẫn tâm. Trong khi sự thật là cô ấy đã âm thầm chịu đựng bệnh tật một mình.

Tối hôm đó về nhà, tôi nhìn hai con đang ngủ mà lòng nặng trĩu. Tôi không biết mình còn kịp đưa các con gặp mẹ hay không. Cũng không biết nếu còn gặp, tôi sẽ phải nói gì sau tất cả những lời cay nghiệt mình từng dành cho cô ấy. Có những sự thật đến quá muộn, muộn đến mức người ta chỉ còn biết mong mình vẫn còn một cơ hội để sửa chữa những điều đã lỡ.

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