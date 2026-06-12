Vợ chồng U40 thuê nhà trong khu biệt thự vài chục tỷ: 7 triệu/tháng, có sân cho con chạy nhảy, ô tô hay xe máy để thoải mái không mất tiền

Người vợ chia sẻ, nói là thuê ở ngoại thành, nhưng đây là là khu biệt thự ngay mạn Hà Đông, chứ không hề xa như mọi người tưởng.

Giữa lúc giá thuê nhà tại Hà Nội ngày càng đắt đỏ, đặc biệt là những căn hộ trong nội thành, câu chuyện thuê nhà của gia đình Phương (kênh TikTok @lphuongbt) khiến nhiều người bất ngờ. Không thuê phòng trọ chật hẹp, không thuê chung cư mini hay căn hộ studio, gia đình 4 người của cô hiện sống trong một căn nhà nằm trong khu biệt thự tại Hà Đông, Hà Nội, với giá 7 triệu/tháng.

Gia đình U40 thuê nhà sống giữa khu biệt thự vài chục tỷ ở Hà Đông

Theo Phương chia sẻ, nói là "ngoại thành" nhưng khu gia đình cô thuê hiện nay chỉ nằm ở mạn Hà Đông, cách chỗ làm của cô khoảng 7-8km. Quãng đường này vẫn có thể di chuyển bằng xe máy hàng ngày, không quá bất tiện. Đổi lại, gia đình có không gian rộng rãi hơn, thoáng đãng hơn và đặc biệt là con có chỗ để chạy nhảy, vui chơi.

Ban đầu, vợ chồng Phương từng tính thuê một căn chung cư trong nội thành. Tuy nhiên, với mức ngân sách 5-7 triệu đồng/tháng, các lựa chọn phù hợp thường là căn nhỏ, xa trung tâm hoặc không đáp ứng được nhu cầu của gia đình 4 người. Sau đó, hai vợ chồng cũng cân nhắc chuyển sang Ecopark vì thích không gian xanh, nhưng lại thấy việc đi lại chưa thật sự thuận tiện.

"Cuối cùng, nhà mình quyết định tìm quanh khu Hà Đông, gần Dương Nội hoặc Smart City. Khu vực này không quá xa, đi xe máy vẫn ổn, không khí cũng thoáng hơn mà giá thuê mềm hơn nhiều so với nội thành".

Giá thuê 7 triệu/tháng gồm 2 phòng ngủ + 1 phòng khách, không gian thoáng đãng, nội thất cơ bản

Sau nhiều ngày tìm kiếm, gia đình Phương thuê được một không gian nằm trong một căn biệt thự lớn tại Hà Đông. Chủ nhà tách các phần trong biệt thự để cho thuê riêng.

Với 7 triệu/tháng, gia đình cô có 2 phòng ngủ và 1 phòng khách, gồm 2 giường, 2 tủ, bộ bàn ăn, bộ bàn bếp có bếp đi kèm, đủ cho hai vợ chồng cùng hai con sinh hoạt thoải mái.

"Giá thuê 7 triệu/tháng nhưng mình toàn sống giữa các căn biệt thự vài chục tỷ ở Hà Nội. Căn nhà mình thuê nằm trong tòa biệt thự lớn và người ta tách phòng ra để cho thuê. 7 triệu cho một không gian 2 phòng ngủ và 1 phòng khách với gia đình 4 người như nhà mình thì cảm thấy rất thoải mái.

Điều mà mình ấn tượng là phía trước nhà có một khoảng sân rộng. Mình cảm thấy khá may mắn vì thuê được căn nhà như vậy vì thực tế với số tiền này mình chỉ có thể thuê căn chung cư studio rất nhỏ. Vậy mà giờ mình có thể thuê 1 căn 2 ngủ + 1 khách trong biệt thự và giữa không gian xanh mướt thế này" - Phương tâm sự.

Không mấy tiền gửi xe: Xe máy để trong sân nhà, ô tô có thể để trước cửa

Gia đình Phương không sống xa hoa như khung cảnh xung quanh. Nội thất trong nhà chủ yếu là đồ cơ bản, nhiều món được săn sale hoặc mua lại. Hàng xóm có thể ở biệt thự, đi xe sang, còn vợ chồng cô vẫn đi xe máy đi làm, vẫn tính toán từng khoản chi tiêu, từng bữa chợ.

"Nhưng đổi lại, con mình có chỗ chạy nhảy, có khoảng sân để chơi. Buổi sáng hoặc buổi tối, mình có thể đi bộ dưới hàng cây xanh, hít thở không khí dễ chịu hơn. Những điều đó trước đây khi ở phòng trọ chật hẹp gần như không có" - Phương tâm sự.

Ngoài tiền thuê nhà, Phương cũng tính khá kỹ các khoản chi phí vận hành hàng tháng. Tiền thuê cố định là 7 triệu đồng/tháng. Vì hai vợ chồng đi làm cả ngày, chỉ dùng điều hòa vào buổi tối nên tiền điện nước trung bình khoảng 1 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, gia đình Phương đóng thêm khoảng 400k phí dịch vụ, khoản này bao gồm an ninh 24/7, vệ sinh khu vực chung, chăm sóc cảnh quan, cùng việc sử dụng máy giặt và máy sấy. Với xe cộ, hai chiếc xe máy của vợ chồng cô được gửi miễn phí trong sân. Nếu có ô tô, cư dân cũng có thể để trong sân hoặc ngay trước cửa nhà mà không mất thêm phí.

"Như vậy, tổng chi phí vận hành cho không gian 2 phòng ngủ, 1 phòng khách của nhà mình hiện tại là khoảng 8,6 triệu đồng mỗi tháng. So với việc thuê một căn hộ nhỏ trong nội thành, mình thấy mức này vẫn khá hợp lý, nhất là khi đổi lại cả gia đình có thêm sân, cây xanh và không gian sinh hoạt thoải mái hơn" - Phương chia sẻ.

Điều ít người tiết lộ khi thuê nhà trong khu biệt thự vài chục tỷ

Dù vậy, cô cũng cho rằng thuê nhà trong khu biệt thự không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Điều đầu tiên là muỗi. Vì khu có nhiều cây xanh, sân vườn và không gian thoáng nên muỗi nhiều hơn so với ở chung cư. Gia đình cô phải dùng thêm màn, máy bắt muỗi và chú ý dọn dẹp thường xuyên.

Bên cạnh đó, các tiện ích mua sắm, ăn uống cũng không thuận tiện bằng khu chung cư đông dân. Nhiều khu biệt thự nằm khá biệt lập, muốn mua đồ hoặc ăn uống phải đi xa hơn. Ngoài ra, một số khu có tỷ lệ lấp đầy chưa cao, còn nhiều căn bỏ trống, nên buổi tối đôi khi khá vắng.

Với vợ chồng Phương, thuê nhà không chỉ là tìm một chỗ để ở, mà là chọn một không gian phù hợp với giai đoạn sống của gia đình. 7 triệu đồng/tháng không phải khoản nhỏ, nhưng nếu biết tìm kiếm và chấp nhận đi xa trung tâm một chút, người thuê vẫn có thể tìm được những lựa chọn đáng giá hơn mong đợi.

Nguồn: @lphuongbt