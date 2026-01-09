Vợ chồng ngủ riêng có tốt không?

Mối quan hệ gắn bó rất quan trọng

Phần lớn mọi người sau khi kết hôn sẽ ngủ cùng giường với nửa kia của mình, một phần là vì lý do kinh tế, không phải gia đình nào cũng có điều kiện để mỗi vợ chồng có một chiếc giường riêng hoặc một phòng ngủ riêng, quan trọng hơn, con người chúng ta vốn là loài động vật xã hội, và hôn nhân là một trong những mối quan hệ xã hội gần gũi nhất, vợ chồng sẽ tự nhiên duy trì mối liên kết tình cảm giữa họ thông qua nhiều cách khác nhau.

Do đó, trong quan niệm của nhiều người, việc vợ chồng ngủ chung giường là biểu hiện của tình yêu, còn khi vợ chồng bắt đầu ngủ riêng giường hoặc riêng phòng thì rất có thể tình cảm của họ không còn nồng thắm như trước.

Nhưng, về mặt tâm lý học, quan niệm này khá phiến diện, vì mỗi mối quan hệ thân mật đều có tính đặc thù riêng, mỗi cặp đôi có thể tìm ra cách chung sống phù hợp với họ. Theo thuyết gắn bó (Attachment Theory), các phong cách gắn bó khác nhau của người trưởng thành ảnh hưởng đến hành vi và nhu cầu tình cảm trong mối quan hệ thân mật, cụ thể có thể chia thành 4 loại:

- Gắn bó an toàn: Cảm xúc tương đối ổn định, có thể tin tưởng bạn đời, cảm thấy thoải mái với sự ủng hộ và dựa dẫm vào bạn đời, có khả năng giao tiếp hiệu quả về nhu cầu và cảm xúc của bản thân;

- Gắn bó né tránh: Có xu hướng độc lập, giữ khoảng cách trong cảm xúc, không thích tiếp xúc cơ thể và biểu hiện cảm xúc quá mức.

- Gắn bó lo âu: Dễ cảm thấy bất an, thường lo lắng bị bạn đời bỏ rơi hoặc không được yêu thương, có thể quá mức tìm kiếm sự an ủi và đảm bảo từ bạn đời.

- Gắn bó hỗn loạn: Trong các mối quan hệ thân mật thể hiện hành vi mâu thuẫn và rối loạn, vừa khao khát gần gũi vừa sợ gần gũi, biểu hiện hành vi cực đoan giữa sự thân mật và né tránh.

Từ bốn kiểu gắn bó kể trên, không khó để nhận thấy rằng kiểu gắn bó an toàn là mối quan hệ thân mật lý tưởng nhất. Nhiều cặp đôi hay vợ chồng có tình cảm khỏe mạnh đều thuộc nhóm này. Họ vừa có sự phụ thuộc và hỗ trợ lẫn nhau, vừa có sự giao tiếp và biểu đạt tích cực.

Vì vậy, việc ngủ riêng phòng phù hợp hơn với những cặp vợ chồng đã xây dựng được mối quan hệ gắn bó an toàn, giúp cả hai có thời gian và không gian cá nhân trong mối quan hệ hôn nhân dài hạn, nhưng đồng thời cũng không ảnh hưởng đến sự thân mật giữa họ.

Nhưng đối với các cặp đôi và vợ chồng thuộc ba kiểu gắn bó còn lại, việc ngủ riêng có thể không phải là lựa chọn tốt nhất, bởi vì giấc ngủ là thời điểm một người có mức độ cảnh giác thấp nhất và dễ tổn thương nhất; tiếp xúc cơ thể và giao tiếp cảm xúc vào lúc này có thể nâng cao mức độ thân mật giữa hai người, từ đó dần xây dựng một mối quan hệ thân mật mà cả hai đều cảm thấy thoải mái và an toàn.

Ngủ riêng phòng giúp giấc ngủ chất lượng hơn?

Giấc ngủ rất quan trọng đối với mỗi người. Chúng ta dành ít nhất 1/3 cuộc đời để ngủ. Nếu ngủ không ngon hoặc không đủ giấc, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần.

Đối với quan hệ hôn nhân, giấc ngủ cũng quan trọng không kém. Nghiên cứu tâm lý học chỉ ra rằng khi một trong hai vợ chồng thiếu ngủ, khả năng điều chỉnh cảm xúc sẽ giảm, mức độ thấu hiểu, bao dung và niềm tin vào nhau cũng giảm, khiến họ dễ có cách giao tiếp mang tính thù địch và phản ứng mạnh mẽ hơn với cảm xúc tiêu cực.

Ví dụ, nhiều việc lặt vặt vốn không đến nỗi gây cãi nhau, cũng có thể dẫn đến những tranh cãi lớn chỉ vì ngủ không ngon. Vấn đề đặt ra là, nếu vợ chồng ngủ riêng có ngủ ngon hơn không? Nghiên cứu tâm lý học đưa ra câu trả lời: Nếu không tính đến các yếu tố khác, ngủ cùng nhau sẽ ngủ ngon hơn.

Trong một bài báo khoa học đăng trên tạp chí "Frontiers in Psychiatry", các nhà nghiên cứu đã làm việc với 12 cặp vợ chồng trẻ, ngủ trong phòng thí nghiệm suốt 4 đêm. Mỗi cặp vợ chồng có 2 đêm ngủ cùng nhau và 2 đêm ngủ riêng, đồng thời sử dụng các thiết bị như điện não, điện tâm đồ và máy đo oxy trong máu để đo các chỉ số sinh lý trong suốt giấc ngủ.

Kết quả cho thấy, so với việc ngủ riêng, khi vợ chồng ngủ cùng giường, tỉ lệ thời gian ngủ tăng đáng kể và mức độ gián đoạn giảm. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện, thông qua việc đo chỉ số sinh lý, các cặp vợ chồng ngủ cùng giường thể hiện sự đồng bộ và phối hợp mạnh mẽ hơn trong kiểu ngủ, điều này trong tâm lý học thường được coi là biểu hiện của việc tăng kết nối cảm xúc giữa các cặp đôi.