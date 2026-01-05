Người đàn ông đột ngột ngừng tim khi đang làm "chuyện ấy": 6 nhóm người không nên chủ quan

Trang Sina đưa tin về một người đàn ông bị đột tử khi đang gần gũi với vợ. Nạn nhân là ông Lưu, 53 tuổi. Do tính chất công việc, ông thường xuyên phải xa nhà. Trong một lần về thăm nhà, ông và vợ rất háo hức, chuẩn bị cho một đêm lãng mạn. Thế nhưng, cả hai vợ chồng đều không ngờ buổi tối hôm đó lại trở thành khoảnh khắc định mệnh đối với ông Lưu. Khi cảm xúc dâng cao, ông Lưu đột ngột đau tức ngực dữ dội rồi bất tỉnh. Ông đã không qua khỏi dù được cấp cứu kịp thời. Qua thăm khám và phân tích, bác sĩ kết luận trường hợp này là đột tử tim mạch xảy ra trong lúc làm "chuyện ấy". Đây là một tình huống tuy hiếm gặp nhưng không phải chưa từng được ghi nhận trong y văn.

6 nhóm người cần đặc biệt thận trọng khi làm "chuyện ấy"

Đột tử khi làm "chuyện ấy" là một tình huống tuy hiếm gặp nhưng không phải chưa từng được ghi nhận trong y văn (Ảnh minh họa).

Từ các dữ liệu lâm sàng và phân tích y khoa, bác sĩ cảnh báo những nhóm sau cần đặc biệt lưu ý khi làm "chuyện ấy".

1. Người có bệnh tim mạch, cao huyết áp

Các chuyên gia cho biết khi cơ thể hưng phấn, nhịp tim, huyết áp và nhu cầu oxy của tim đều tăng mạnh. Với người có bệnh nền tim mạch, việc cơ thể hưng phấn quá mức có thể trở thành "giọt nước tràn ly".

2. Người thường xuyên uống rượu trước khi gần gũi

Rượu có thể khiến cảm xúc tăng cao nhưng đồng thời làm tim hoạt động kém hiệu quả, tăng nguy cơ ngừng tim đột ngột.

3. Người quá mệt mỏi hoặc thiếu ngủ kéo dài

Làm "chuyện ấy" khi cơ thể chưa hồi phục sau lao động nặng, tăng ca hoặc di chuyển đường dài khiến tim phải hoạt động quá sức, dễ dẫn đến biến cố nguy hiểm.

4. Người tự ý dùng thuốc tăng cường sinh lực

Việc lạm dụng các loại thuốc tăng cường sinh lý không rõ nguồn gốc có thể khiến tim và huyết áp tăng vọt, đặc biệt nguy hiểm với người trung niên.

5. Các cặp đôi xa cách lâu ngày

Cảm xúc dồn nén lâu ngày dễ dẫn tới trạng thái quá hưng phấn, làm tăng đột ngột gánh nặng cho tim mạch.

6. Người bị căng thẳng hoặc hồi hộp cực độ

Khi tâm lý không ổn định, hệ thần kinh và tim mạch dễ bị kích thích mạnh. Việc gần gũi trong trạng thái này có thể khiến cơ thể phản ứng quá mức, tiềm ẩn rủi ro sức khỏe.

Những dấu hiệu nguy hiểm cần lưu ý

Nếu thấy những dấu hiệu nguy hiểm khi đang làm "chuyện ấy", cần dừng lại (Ảnh minh họa).

Dù đột tử khi làm "chuyện ấy" chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong các ca tử vong tim mạch nhưng các chuyên gia cho rằng phần lớn trường hợp có thể phòng tránh nếu nhận diện sớm tín hiệu cảnh báo của cơ thể.

Trong lúc gần gũi, nếu xuất hiện những dấu hiệu bất thường như:

Đau tức ngực

Chóng mặt

Khó thở

Toát mồ hôi lạnh

Tim đập nhanh

Choáng váng

Cần dừng lại ngay, nằm nghỉ và theo dõi sát. Đây có thể là biểu hiện tim mạch đang bị quá tải.

Một nguyên tắc quan trọng là không gắng sức khi cơ thể chưa sẵn sàng. Việc làm "chuyện ấy" trong trạng thái mệt mỏi, thiếu ngủ, căng thẳng kéo dài hoặc sau khi uống rượu đều có thể khiến tim và huyết áp tăng đột ngột, làm gia tăng nguy cơ biến cố nguy hiểm.

Với người lớn tuổi, nhu cầu gần gũi vẫn tồn tại và là điều bình thường nếu sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, các bác sĩ khuyến cáo nhóm này cần lựa chọn nhịp độ phù hợp, tránh quá hưng phấn và tuyệt đối không cố gắng vượt quá khả năng của cơ thể. Lắng nghe phản ứng của bản thân trong lúc gần gũi chính là yếu tố then chốt để bảo đảm an toàn.

Bên cạnh đó, việc kiểm tra sức khỏe định kỳ, nắm rõ các bệnh nền tim mạch, huyết áp và trao đổi thẳng thắn với bác sĩ khi có nghi ngờ là cách hiệu quả để giảm thiểu rủi ro. Điều chỉnh thời điểm, cường độ và tần suất đời sống chăn gối sao cho phù hợp với thể trạng cá nhân giúp duy trì sự gắn kết mà vẫn bảo vệ sức khỏe.

Nguồn: Sina, Baidu