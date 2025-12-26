“Tự sướng” có gây suy giảm sinh lý nam giới? Câu trả lời của chuyên gia gây bất ngờ

Mối liên hệ giữa "tự sướng" và sinh lý nam: Không như nhiều người nghĩ

Nhiều nam giới lo ngại rằng việc "tự sướng" thường xuyên có thể làm giảm testosterone - hormone giữ vai trò then chốt với ham muốn tình dục, sức bền cơ bắp và sinh lý nam. Thực tế, theo bác sĩ Brian McNeil, Trưởng Khoa Tiết niệu, Đại học Y khoa SUNY Downstate (Mỹ), đến nay chưa có bằng chứng khoa học rõ ràng cho thấy mối liên hệ bền vững giữa tần suất "tự sướng", xuất tinh và việc suy giảm testosterone.

Bác sĩ McNeil cho biết, trong những thời điểm hưng phấn, testosterone có thể tăng nhẹ trong thời gian ngắn, nhưng sự thay đổi này không kéo dài và không đủ để gây tác động xấu đến sức khỏe sinh lý.

Testosterone vốn dĩ không cố định mà dao động theo nhịp sinh học ngày - đêm. Nồng độ testosterone thường cao nhất vào buổi sáng và thay đổi liên tục trong ngày. Chính vì vậy, việc đo lường tác động của một hành vi đơn lẻ như "tự sướng" lên hormone này là rất khó.

Một số nghiên cứu ghi nhận testosterone có thể nhích lên khi có kích thích tình dục, nhưng mọi biến động sau xuất tinh đều chỉ mang tính tạm thời. Nói cách khác, "tự sướng" không làm tăng cũng không làm giảm testosterone theo cách có ý nghĩa y học.

"Tự sướng" không phải thủ phạm gây yếu sinh lý

"Tự sướng" không phải thủ phạm gây yếu sinh lý nam giới (Ảnh minh họa).

Điều đáng chú ý là testosterone thấp mới có thể ảnh hưởng đến sinh lý nam. Theo bác sĩ McNeil, khi hormone này suy giảm, nam giới có thể gặp tình trạng giảm ham muốn, mệt mỏi kéo dài, khó cương cứng hoặc cảm thấy năng lượng đi xuống rõ rệt.

Những thay đổi này mới là tín hiệu cần quan tâm, bởi chúng có thể phản ánh vấn đề nội tiết hoặc sức khỏe tổng thể, chứ không liên quan đến việc "tự sướng" nhiều hay ít.

Quan niệm cho rằng "tự sướng" làm yếu sinh lý, giảm khả năng sinh sản hay gây rối loạn cương dương được xếp vào nhóm quan niệm sai lầm phổ biến. Các tổng quan nghiên cứu cho thấy không có bằng chứng cho thấy hành vi này gây suy giảm testosterone lâu dài, ảnh hưởng đến tinh trùng hay khả năng làm cha.

Ngược lại, "chuyện ấy" - bao gồm cả "tự sướng" - còn được ghi nhận mang lại một số lợi ích như giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng, hỗ trợ giấc ngủ và giúp cơ thể thư giãn.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, "tự sướng" nên diễn ra ở mức vừa phải để không gây mệt mỏi, ám ảnh hay ảnh hưởng đến sinh hoạt, công việc và đời sống chăn gối thực tế.

Theo các chuyên gia tiết niệu, nam giới nên trao đổi với bác sĩ khi xuất hiện thay đổi rõ rệt về ham muốn, khả năng cương cứng, mức năng lượng hoặc tâm trạng. Bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm máu để đánh giá testosterone và đưa ra hướng điều trị phù hợp nếu cần.

Nguồn: Men’s Health, Very Well Health





