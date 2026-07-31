Vợ chồng nghệ sĩ hạng A và cặp song sinh phải tháo chạy gấp khỏi căn biệt thự sắp cháy

Họ đang đứng trước nguy cơ mất đi căn biệt thự xinh đẹp nằm trong một trang trại rộng rãi.

Page Six đưa tin vợ chồng tài tử George Clooney và Amal Clooney đã phải sơ tán khỏi nhà của họ ở Pháp khi các vụ cháy rừng trong khu vực vẫn đang hoành hành. Cặp sao hạng A sống cùng cặp song sinh 9 tuổi Ella và Alexander ở Brignoles, miền đông nam nước Pháp - đã thông báo về việc sơ tán trong một bức thư gửi thị trưởng Didier Brémond.

“Kính gửi Didier, hiện tại chúng tôi không biết liệu ngôi nhà xinh đẹp của chúng tôi có thể vượt qua được thời khắc khủng khiếp này hay không. Khi chúng tôi sơ tán khỏi Brignoles, chúng tôi muốn nhấn mạnh 2 điều, thứ nhất, chúng tôi hy vọng ông và người dân được an toàn và thứ hai, Amal và tôi cam kết đảm bảo rằng dù điều gì xảy ra với ngôi làng, chúng tôi vẫn là một phần của cộng đồng này và chúng tôi sẽ góp phần giúp nó phục hồi. Chúng tôi rất yêu mến ngôi làng và những người bạn sống ở đó" - trong thư viết.

Vợ chồng tài tử George Clooney

... đã sơ tán khỏi căn biệt thự ở Pháp do cháy rừng. Ảnh: Page Six

Hiện tại, một số khu vực tại Pháp và Tây Ban Nha đang trải qua cháy rừng dữ dội, phá hủy những cánh rừng và làm ảnh hưởng cuộc sống của người dân. Lính cứu hóa hiện đang phải chiến đấu với nạn cháy rừng cả ngày lẫn đêm. Theo CNN, 3.000 người ở vùng Provence-Alpes-Côte d’Azur - nơi vợ chồng tài tử sinh sống - đã được sơ tán. 224.000 người cũng đã được sơ tán ở vùng Gironde của Pháp. Truyền thông Pháp đưa tin diện tích cháy chưa được khống chế hiện lớn gấp 4 lần thủ đô Paris - cho thấy mức độ nghiêm trọng của đám cháy.

Một số khu vực tại Pháp và Tây Ban Nha đang trải qua cháy rừng dữ dội. Ảnh: Page Six

Vợ chồng George - Amal Clooney sống chủ yếu tại căn biệt thự xinh đẹp nằm trong trang trại rộng đến 170ha ở miền nam nước Pháp. Họ cũng có nhà ở hồ Como, Ý, nhà ở Anh và Kentucky, Mỹ. Vào năm ngoái, tài tử George Clooney đã hết lời ca ngợi cuộc sống trong nông trại ở Pháp, nói rằng bản thân ông vô cùng may mắn có được cuộc sống này.

Ông tiếp tục: “Phần lớn thời thơ ấu của tôi sống ở trang trại, và khi còn nhỏ, tôi ghét cái ý tưởng đó. Nhưng bây giờ đối với trẻ em, mọi chuyện đã khác hẳn. Các con tôi không còn dán mắt vào iPad nữa, bạn hiểu chứ? Chúng ăn tối với người lớn và phải tự dọn bát đĩa. Cuộc sống của chúng tốt hơn nhiều”. Việc sống ở nông trại cũng giúp 2 con của George Clooney tránh xa paparazzi và sự hào nhoáng ở Hollywood. Hiện tại, 2 đứa trẻ nói được cả tiếng Anh và tiếng Pháp.

Gia đình tài tử chủ yếu sống ở căn biệt thự trong trang trại ở Pháp. Ảnh: Page Six

George và Amal Clooney được ví là một trong những cặp đôi quyền lực, truyền cảm hứng và được ngưỡng mộ bậc nhất trên bản đồ giải trí cũng như chính trường quốc tế. Sự kết hợp giữa một biểu tượng điện ảnh Hollywood hào hoa và một nữ luật sư sắc sảo, trí tuệ đã tạo nên một câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích thời hiện đại. Trước khi về chung một nhà, cả George Clooney và Amal Clooney đều đã đứng ở đỉnh cao trong lĩnh vực mà họ theo đuổi.

George Clooney từ lâu đã là một tượng đài sống của Hollywood. Sở hữu vẻ ngoài phong độ, nam tính vượt thời gian cùng tài năng nghệ thuật thiên bẩm, ông bước lên đỉnh vinh quang qua hàng loạt tác phẩm điện ảnh đình đám và giành nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có tượng vàng Oscar. Không chỉ là một diễn viên hạng A, ông còn là đạo diễn, nhà sản xuất mát tay và là một nhà hoạt động xã hội tích cực.

Trong khi đó, Amal Clooney lại là một "bóng hồng" quyền lực trên trường quốc tế nhờ trí tuệ thiên tài và bản lĩnh thép. Cô là một luật sư hàng đầu chuyên về luật pháp quốc tế, từng đại diện cho nhiều thân chủ tầm cỡ thế giới. Sự uyên bác, sắc sảo cùng phong cách thời trang thanh lịch, sang trọng mỗi khi xuất hiện tại các phiên tòa quốc tế hay sự kiện lớn đã biến Amal Clooney thành một biểu tượng nữ quyền truyền cảm hứng cho hàng triệu phụ nữ toàn cầu.

Vợ chồng tài tử vô cùng xứng đôi. Ảnh: Page Six

Chuyện tình của họ bắt đầu như một định mệnh vào năm 2013 khi cả hai gặp nhau tại hồ Como, Ý nhờ một người bạn chung giới thiệu. Vào thời điểm ấy, George Clooney từng được mệnh danh là "người đàn ông độc thân đắt giá nhất Hollywood" và tuyên bố không có ý định kết hôn lần nữa. Thế nhưng, trước nàng luật sư thông minh, độc lập và đầy quyến rũ, tài tử điện ảnh đã hoàn toàn bị chinh phục. Ông từng thừa nhận bản thân đã bị thu hút ngay từ những phút giây đầu tiên và chính sự hóm hỉnh, thông tuệ của Amal đã khiến ông thay đổi toàn bộ quan điểm sống.

Mối tình nhanh chóng đơm hoa kết trái bằng một đám cưới thế kỷ đẹp như mơ tại Venice vào tháng 9/2014 trong sự chúc phúc của truyền thông và khán giả toàn cầu. Vài năm sau, cặp đôi chào đón sự ra đời của cặp song sinh một trai một gái là Alexander và Ella. Sau hơn một thập kỷ gắn bó, tổ ấm của George và Amal Clooney vẫn luôn khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ. Để bảo vệ các con khỏi ánh hào quang Hollywood, cặp đôi cùng nhau nuôi dạy con ở vùng nông thôn nước Pháp. Không chỉ đồng hành trong cuộc sống gia đình, họ còn là những người bạn đời tâm giao trong các dự án từ thiện và quỹ nhân đạo chung.

Cặp đôi đã kết hôn được 12 năm. Ảnh: Page Six

Nguồn: Page Six