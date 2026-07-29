Vợ chồng Hữu Công quảng bá bột rau detox rầm rộ cỡ nào trước khi bị tiêu hủy gần 76.000 sản phẩm, xử phạt?

Trên trang TikTok của mình, Hữu Công từng nhiều lần quảng bá hình ảnh từ vườn rau đến nhà máy cho sản phẩm bột rau củ detox.

Vừa qua, thông tin Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) giám sát việc tiêu hủy toàn bộ 75.937 hộp sản phẩm bột rau vi phạm trị giá 2,66 tỷ đồng của CTCP Sản xuất và Thương mại Eherbal trở thành tâm điểm quan tâm trên MXH.

Theo đó, qua quá trình kiểm tra xác minh và lấy mẫu kiểm nghiệm, cơ quan chức năng phát hiện một số sản phẩm của doanh nghiệp trên có dấu hiệu vi phạm về chất lượng. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Cục đã chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Sau quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định vụ việc không thuộc trường hợp xử lý hình sự và chuyển hồ sơ về Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước để xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, một trong những sản phẩm vi phạm bị phát hiện và tiêu hủy của Eherbal là sản phẩm bột rau detox được vợ chồng diễn viên, TikToker Hữu Công liên tục quảng bá trên nhiều nền tảng mạng xã hội từ năm 2023.

Hữu Công và vợ quảng cáo sản phẩm bột rau củ detox Eherbal (Ảnh FBNV)

Trên các trang MXH của mình, Hữu Công thường đăng bài quảng bá về sản phẩm theo hình thức từ vườn rau đến nhà máy.

Vợ chồng Hữu Công từng nhiều lần quay video trực tiếp xuất hiện, trải nghiệm tại những vùng nguyên liệu, giới thiệu các loại rau được sử dụng để sản xuất bột rau. Những địa điểm như Đà Lạt, Thanh Hóa,... cũng được Hữu Công nhắc đến trong các nội dung giới thiệu về vùng nguyên liệu của Eherbal;, nhấn mạnh về quy mô mở rộng trang trại.

Không chỉ dừng ở việc giới thiệu thành phẩm, Hữu Công và vợ còn quay video tại nhà máy, ghi lại các công đoạn được giới thiệu là quy trình sản xuất bột rau.

Trong các clip, rau củ tươi sau khi thu hoạch được đưa về nhà máy, làm sạch, xử lý trước khi cấp đông và sấy thăng hoa, sau đó chế biến thành dạng bột. Hình ảnh nhà máy, vùng nguyên liệu và quy trình sản xuất được sử dụng như một phần quan trọng trong cách vợ chồng Hữu Công giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng.

Hữu Công từng đăng nhiều video quảng bá cho sản phẩm (Ảnh chụp màn hình)

Hữu Công đăng tải nhiều video xuất hiện, trải nghiệm tại vườn rau (Ảnh chụp màn hình)

Các quy trình chế biến rau củ thành bột cũng được Hữu Công làm video đăng tải (Ảnh chụp màn hình)

Về công dụng, các sản phẩm bột rau được quảng cáo có tác dụng thanh lọc cơ thể (detox), bổ sung chất xơ có lợi cho hệ tiêu hóa, bổ sung các vitamin và khoáng chất, hỗ trợ hạn chế sự xuất hiện của mụn, hỗ trợ điều hòa nội tiết tố chỉ sau một thời gian sử dụng.

Thời điểm quảng bá, Hữu Công cũng nhiều lần chia sẻ về sức hút của dòng sản phẩm này trên mạng xã hội. Nam diễn viên từng cho biết chỉ sau thời gian ngắn kinh doanh, lượng đơn hàng tăng mạnh. Tháng 7/2023, anh từng chia sẻ đã bán hơn 17.000 đơn hàng trong khoảng 1,5 tháng trên 1 sàn thương mại điện tử. Đến tháng 8 cùng năm, Hữu Công tiếp tục gây chú ý khi tiết lộ đã mua tặng vợ một chiếc Mercedes sau khoảng 3 tháng kinh doanh bột rau detox.

Tuy nhiên, sản phẩm này cũng từng vướng nhiều nghi vấn, tranh cãi từ phía MXH. Song, Hữu Công từng lên tiếng khẳng định nguồn gốc rau củ quả thiên nhiên đến từ vườn dược liệu Eherbal, chính bố mẹ Hữu Công cũng sử dụng sản phẩm. Ngoài ra, Hữu Công cũng từng đăng tải các giấy kiểm nghiệm sản phẩm trên MXH để tăng độ uy tín, xác minh với người tiêu dùng.

Song hiện tại, kênh TikTok với hơn 1 triệu người theo dõi của Hữu Công đã không còn tìm kiếm được, các video trước đó liên quan đến bột rau củ cũng không còn xuất hiện trên kênh này.

Tài khoản TikTok của Hữu Công hiện được thông báo "không thể tìm thấy" (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó vào năm 2025, thông tin về doanh nghiệp chỉ có 6 lao động đứng sau loạt sản phẩm bột rau detox được vợ chồng Hữu Công quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội cũng gây xôn xao, bàn tán.

Tuy nhiên, Hữu Công cũng lên tiếng phản hồi lại thông tin, cho biết “6 lao động đứng sau loạt sản phẩm detox của vợ chồng Hữu Công thì không có gì sai”, nhưng dùng từ “6 cổ đông” sẽ phù hợp hơn.

“Ngoài ra Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Eherbal có rất nhiều công ty nhánh, đang hoạt động thương mại với hàng chục, hàng trăm nhân sự/ công ty. Bản thân tôi cũng đang điều hành 1 công ty nhánh thương mại của Eherbal. Chúng tôi luôn cam kết là một trong những đơn vị sản xuất và cho ra những sản phẩm nông sản THẬT, luôn chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ về thuế và chấp hành luật pháp của nhà nước. Chúng tôi luôn sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ mọi vấn đề”, Hữu Công nói thêm ở thời điểm đó.

Hữu Công nhiều lần khẳng định uy tín sản phẩm, thậm chí cho biết người nhà cũng sử dụng (Ảnh chụp màn hình)

Hiện tại, ngoài việc tiêu hủy toàn bộ 75.937 hộp sản phẩm bột rau vi phạm, doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính, buộc nộp lại hơn 3,28 tỷ đồng số thu lợi bất hợp pháp và thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Hữu Công (sinh năm 1990) là gương mặt gây chú ý khi từng xuất hiện trong một số phim truyền hình, đặc biệt là bộ phim sitcom "Những phóng viên vui nhộn". Thời gian qua, anh tạm dừng diễn xuất, chuyển sang kinh doanh và làm sáng tạo nội dung.