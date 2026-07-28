Thí sinh chỉ đạt 2,25 điểm vẫn vào trường chuyên: Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long lên tiếng

Có một số trường hợp thí sinh thi môn chuyên lịch sử và địa lý đạt điểm thấp vẫn được tuyển vào Trường THPT Chuyên Bến Tre năm học 2026-2027. Thông tin này đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận.

Theo danh sách công bố, một số thí sinh dự thi môn lịch sử có điểm thi môn chuyên chỉ đạt từ 2,75 - 5, có trường hợp chỉ đạt 2,25 điểm. Môn địa lý cũng có trường hợp tương tự như vậy. Và một số trường hợp thí sinh đạt điểm thấp vẫn được tuyển vào Trường THPT chuyên Bến Tre năm học 2026-2027. Danh sách công bố này khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Ngày 28/7, chia sẻ trên Tuổi Trẻ, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long xác nhận thông tin. Vị lãnh đạo này cho biết đa số thí sinh đạt điểm cao, chỉ hai môn lịch sử và địa lý có một số thí sinh đạt điểm thấp. Năm học 2026-2027, Trường THPT chuyên Bến Tre tuyển sinh lớp chuyên địa lý và lịch sử có từ 24-35 học sinh.

Vị lãnh đạo này giải thích do số lượng thí sinh đăng ký ít nên đến thời điểm công bố danh sách vẫn chưa đủ số lượng tuyển sinh. Điểm tuyển sinh lấy từ cao xuống thấp, những thí sinh đạt điểm không thuộc diện khống chế vẫn được tuyển vào trường.

Trường THPT Chuyên Bến Tre. (Nguồn Page trường THPT Chuyên Bến Tre).

Được biết, năm học 2026-2027, Trường THPT Chuyên Bến Tre (tỉnh Vĩnh Long) tuyển 368 học sinh. Trong đó chuyên hóa học có điểm chuẩn cao nhất 33 điểm, sinh học 32 điểm và ngữ văn 31,5 điểm, thấp nhất là lớp chuyên địa lý lấy 15,5 điểm. Lớp chuyên tiếng Anh và toán học cùng tuyển 70 học sinh, các lớp còn lại tuyển từ 24-35 học sinh.

Tương tự trường hợp trên là kết quả tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 tại tỉnh Đắk Lắk với một số lớp chuyên ở trường Lương Văn Chánh. Nhiều thí sinh đạt 2-3 điểm môn chuyên vẫn có tên trong danh sách trúng tuyển. Lý

Ngày 25/7, thông tin trên báo Công Lý, ông Huỳnh Tấn Châu, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, tỉnh Đắk Lắk xác nhận nhà trường đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Năm học này, trường tuyển 350 chỉ tiêu. Trong đó, các lớp chuyên Địa lý, Hóa học, Lịch sử, Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh, Tin học và Vật lý mỗi môn tuyển 35 học sinh; riêng lớp chuyên Toán tuyển 70 học sinh.

Theo Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, điểm chuẩn vào lớp chuyên Lịch sử chỉ 15 điểm (bao gồm, tổng điểm ba môn bắt buộc gồm Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên Lịch sử tính hệ số 2). Tính trung bình, thí sinh chỉ cần đạt khoảng 3 điểm mỗi môn là trúng tuyển.

Về mức điểm chuẩn thấp, ông Huỳnh Tấn Châu cho biết năm học 2026-2027 là năm đầu tiên trường tổ chức thi tuyển vào hai lớp chuyên Lịch sử và Địa lý. Toàn bộ công tác tuyển sinh do Sở GD&ĐT Đắk Lắk thực hiện, nhà trường chỉ tham gia tổ chức coi thi. Do số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào hai lớp chuyên mới còn ít, trong khi việc xét tuyển được thực hiện theo quy định, thí sinh đáp ứng điều kiện và đạt từ điểm chuẩn trở lên đều được trúng tuyển.

Cũng trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay, lớp chuyên tiếng Pháp của Trường THPT chuyên Nguyễn Du lấy điểm chuẩn 19,9 điểm, tương đương trung bình 3,98 điểm mỗi môn; thấp nhất trong 9 lớp chuyên còn lại.