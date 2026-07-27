Sản phụ tố bị liệt hai chân sau sinh mổ: Bệnh viện Thanh Nhàn nói gì?

Bài chia sẻ trên trang cá nhân của chị T.M. đang nhận được sự chú ý, quan tâm đặc biệt từ dư luận.

Ngày hôm qua (26/7), một bài chia sẻ trên trang facebook có tên T.M khiến dư luận đặc biệt chú ý với hàng nghìn lượt like, share, hàng trăm nghìn bình luận. Theo nội dung bài chia sẻ, nữ sản phụ có tên N.T.T.M (SN 1998, xã Minh Châu, Hà Nội) cho hay ngày 15/4, chị vào Bệnh viện Thanh Nhàn sinh mổ chủ động với thể trạng hoàn toàn khỏe mạnh.

Chị M. cho biết ca mổ do bác sĩ D.T. thực hiện, còn bác sĩ H.A. phụ trách gây tê. Theo phản ánh của chị, sau khi em bé được lấy ra khoảng 30 phút, chị được thực hiện thủ thuật giảm đau sau lưng. Quá trình này kéo dài, phải chọc kim hai lần mới thực hiện được, trong khi chân vẫn còn tê sau ca mổ.

Đến sáng 16/4, chị cho biết mình bất ngờ mất hoàn toàn khả năng cử động hai chân. Sau nhiều lần gọi nhân viên y tế, điều dưỡng đã đến kiểm tra, còn bác sĩ được cho là giải thích tình trạng này là tác dụng phụ của thuốc tê và sẽ dần hồi phục.

Theo chia sẻ từ phía chị M., trong ngày đầu sau mổ, bác sĩ trực tiếp gây tê không đến thăm khám. Chị cũng cho biết chỉ sau khi gia đình nhiều lần kiến nghị vì tình trạng không cải thiện, hơn 24 giờ sau bệnh viện mới tiến hành truyền thuốc giải độc và chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI).

Trong bài chia sẻ, chị M. thông tin thêm gia đình mong muốn chuyển chị sang Bệnh viện Bạch Mai nhưng không được Bệnh viện Thanh Nhàn đồng ý. Sau đó, gia đình vẫn quyết định chuyển viện. Tại Bệnh viện Bạch Mai, chị cho biết được chẩn đoán viêm tủy và tổn thương rễ thần kinh sau gây tê.

Bài đăng gây xôn xao mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Liên quan tới bài đăng trên, chị N.T.T.M. đã có những chia sẻ cụ thể trên VietNamNet. Theo lời kể của chị M., sau hơn 3 tháng điều trị và phục hồi chức năng, chân chị vẫn tê yếu, vẫn chưa thể tự đứng dậy; đi lại độc lập vẫn phải bám khung tường; chưa tự chủ vệ sinh, tối khó ngủ vì chân tê.

Sự cố sau sinh khiến chị không thể chăm sóc hai con nhỏ (gồm một bé 2 tuổi và bé mới 3 tháng), chồng chị cũng phải nghỉ việc để phụ vợ chăm con, đồng thời gia đình phải gánh chi phí điều trị, phục hồi chức năng kéo dài từ Bệnh viện Bạch Mai đến Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất, đến nay khoảng 200 triệu đồng.

Bệnh viện Thanh Nhàn: "Chưa phát hiện bằng chứng về sai sót kỹ thuật trực tiếp"

Trả lời trên VOV.vn, đại diện Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, trong quá trình điều trị, các bác sĩ đã trao đổi với gia đình rằng tình trạng này có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm các biến chứng thần kinh rất hiếm gặp sau gây tê vùng hoặc các nguyên nhân bệnh lý khác.

Việc xác định nguyên nhân chính xác cần dựa trên diễn biến lâm sàng và quá trình theo dõi tiếp theo. Ngày 18/4, theo nguyện vọng của gia đình, người bệnh được chuyển đến bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục điều trị. Ngay sau sự việc, bệnh viện Thanh Nhàn đã thành lập hội đồng chuyên môn để rà soát toàn bộ hồ sơ bệnh án, quy trình phẫu thuật, quy trình gây tê, giảm đau sau mổ và quá trình theo dõi, xử trí người bệnh.

Cũng theo đại diện bệnh viện, kết luận của Hội đồng chuyên môn xác định đây là một tai biến y khoa không mong muốn. "Qua rà soát hồ sơ chuyên môn, chưa phát hiện bằng chứng về sai sót kỹ thuật trực tiếp trong quá trình phẫu thuật, gây tê hoặc giảm đau ngoài màng cứng. Đến thời điểm hiện nay, chưa có đủ căn cứ để kết luận nguyên nhân duy nhất dẫn đến tình trạng của người bệnh”, đại diện bệnh viện thông tin trên VOV.vn

Song song với quá trình rà soát chuyên môn, báo Tuổi Trẻ dẫn tin, bệnh viện Thanh Nhàn đã nhiều lần làm việc trực tiếp với gia đình người bệnh vào các ngày 21/4, 12/5 và 21/5 để lắng nghe ý kiến, trao đổi kết quả chuyên môn và các phương án hỗ trợ. Các bác sĩ của bệnh viện cũng trực tiếp đến Bệnh viện Bạch Mai thăm hỏi người bệnh, phối hợp trao đổi chuyên môn và theo dõi quá trình điều trị.

Theo bệnh viện, dù hội đồng chuyên môn chưa xác định có sai sót kỹ thuật trực tiếp, nhưng bệnh viện không né tránh trách nhiệm và đã chủ động hỗ trợ kinh phí điều trị cho người bệnh. Đồng thời sẵn sàng tiếp nhận sản phụ trở lại điều trị nếu gia đình có nhu cầu và duy trì đầu mối phối hợp thường xuyên với gia đình.