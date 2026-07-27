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Nữ sinh trường Y phát ngôn "trả đũa" bệnh nhân, hối hận và lo lắng trước phản ứng của dư luận

Hương Trà (T/H)
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Hiện tại, nữ sinh này đã chủ động khóa các trang mạng xã hội và đến 8 giờ sáng ngày 27/7 đã trực tiếp báo cáo sự việc với cô quản lý.

Ngay hôm nay (27/7), mạng xã hội lại xôn xao trước đoạn clip của một nữ sinh trường Y với những phát ngôn phản cảm khiến người xem bức xúc. Cụ thể, đoạn clip được đăng trên kênh Tiktok "Nhà có 2 áo blouse", có gắn vị trí Trường Đại học Y Hà Nội, với nội dung: "Bệnh nhân mắng mình... Nên tí mình sẽ xếp giường cho bác ở trong góc và lấy ven trật 3 lần". Sau đó, nhiều trang mạng xã hội đã chia sẻ lại đoạn clip này.

Nắm bắt thông tin lan truyền trên mạng xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Thông tin trên Dân Trí, PGS.TS Lê Đình Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội xác nhận, nữ sinh có phát ngôn trên đây tên T.T.T.L, sinh viên năm 2, ngành Hộ sinh của nhà trường (tức sinh viên khóa 2024-2028).

Đoạn clip khiến dư luận bức xúc. (Ảnh chụp màn hình)

Theo lời ông Tùng chia sẻ, nhà trường sẽ xem xét kỷ luật nghiêm sinh viên trên và xem xét trách nhiệm của cán bộ quản lý. "Trường Đại học Y Hà Nội không dung túng những tư tưởng và suy nghĩ như vậy", PGS.TS Lê Đình Tùng nói trên Dân Trí.

Bên cạnh đó, thông tin thêm trên Dân Viêt, PGS.TS Lê Đình Tùng cho hay từ sáng sớm nay (27/7), sinh viên này đã chủ động khóa các trang mạng xã hội và đến 8 giờ sáng cùng ngày đã trực tiếp báo cáo sự việc với cô quản lý. Bản thân nữ sinh xác nhận đã đăng tải nội dung trên, bày tỏ sự hối hận và đang vô cùng lo lắng trước phản ứng của dư luận.

Tại thời điểm đăng tải, sinh viên này đang trong thời gian nghỉ hè và hoàn toàn không đi viện hay thực tập lâm sàng tại bất kỳ cơ sở y tế nào.

Về bản chất chuyên môn, lãnh đạo nhà trường khẳng định hoàn toàn không có việc sinh viên tự ý thực hiện các kỹ thuật như lấy ven hay xếp giường bệnh nhân trên thực tế như lời đùa cợt trong clip. Tuy nhiên, việc đưa sức khỏe và nỗi đau của người bệnh ra làm trò đùa, bắt trend trên không gian mạng là điều hoàn toàn không thể chấp nhận đối với một người đang theo học khối ngành sức khỏe.

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