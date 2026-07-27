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Cùng một con cua bỏ lên 2 chiếc cân, kết quả chênh lệch bất ngờ: Người phụ nữ thừa nhận vi phạm

Hương Trà (T/H)
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Không chỉ "hô biến" cân nặng của con cua mà người phụ nữ này còn không bán sản phậm đảm bảo chất lượng.

Hình ảnh cùng một con cua, bỏ lên 2 cân cho ra kết quả khác nhau ở Đồ Sơn (Hải Phòng) đang nhận được nhiều sự chú ý trong dư luận. Theo đó trong ngày 26/7, đoàn công tác của UBND phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng, do ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó chủ tịch thường trực UBND phường Đồ Sơn làm trưởng đoàn đã kiểm tra hoạt động kinh doanh tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác của phường Đồ Sơn đã phát hiện bà Trần Thị Thi (trú tại TDP Bàng Đông, phường Nam Đồ Sơn, Hải Phòng) có hành vi sử dụng thiết bị cân cua không đúng trọng lượng, bán cua không đạt tiêu chuẩn chất lượng (cua óp).

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định, đồng thời thả toàn bộ số cua không bảo đảm chất lượng về môi trường biển tự nhiên, yêu cầu bà Trần Thị Thi chấm dứt ngay hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm.

Bà Trần Thị Thi và số cua không đảm bảo chất lượng. (Nguồn: An Ninh Hải Phòng)

Báo Tuổi Trẻ dẫn tin từ UBND phường Đồ Sơn, quá trình kiểm tra cho thấy cùng một con cua nhưng khi cân bằng 2 cái cân khác nhau mà bà Thi sử dụng bán cho du khách lại cho kết quả chênh lệch bất ngờ.

Cụ thể, một cân hiển thị 0,8kg, trong khi cùng con cua đó cân trên cân khác lại hiển thị 1,2kg, điều này không phản ánh đúng khối lượng thực tế của hàng hóa.

UBND phường Đồ Sơn khẳng định sẽ tiếp tục duy trì công tác kiểm tra thường xuyên, đột xuất tại các khu vực kinh doanh hải sản, đặc biệt trong mùa du lịch cao điểm; kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm theo quy định, không để xảy ra tình trạng “chặt chém”, gian lận thương mại hay bán hàng hóa không bảo đảm chất lượng làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương.

Bên cạnh đó, chính quyền phường cũng khuyến cáo người dân và du khách nên lựa chọn mua hải sản tại các cửa hàng, cơ sở kinh doanh uy tín, có niêm yết giá rõ ràng, nguồn gốc hàng hóa minh bạch; đồng thời chủ động phản ánh kịp thời đến cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi gian lận hoặc bán hàng không bảo đảm chất lượng để được kiểm tra, xử lý.

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