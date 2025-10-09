Vợ chồng đoàn tụ sau thời gian xa cách, nhưng đêm đầu tiên đã gặp 'trục trặc': Bác sĩ phân tích lý do

Một trường hợp khiến bác sĩ Ngọc đặc biệt tiếc nuối là của người phụ nữ có chồng đi làm xa hai năm, mỗi năm chỉ về nhà một lần. Khi chồng được điều chuyển về công tác gần nhà, ngay trong lần gần gũi đầu tiên sau thời gian xa cách, họ đã gặp trục trặc. Người vợ không còn ham muốn dù được chồng kích thích, và lần gần gũi ấy chị chỉ cố gắng chiều chồng trong đau đớn.

Những lần sau đó, chuyện vợ chồng vẫn đầy khó khăn, trở thành cực hình với người vợ. Do không thể hòa hợp, người chồng dần xa cách rồi tìm đến người khác. Khi phát hiện chồng ngoại tình, người vợ suy sụp và quyết định ly hôn.

Sau ly hôn, chị suy nghĩ lại và nhận ra một phần nguyên nhân tan vỡ bắt nguồn từ chính mình. Chị quyết định đi khám và được chẩn đoán mắc chứng giảm ham muốn tình dục. Bác sĩ Ngọc tiếc nuối: “Giá như họ đi khám sớm hơn, có lẽ gia đình đã không tan vỡ”.

Theo bác sĩ Ngọc, nguyên nhân khiến người phụ nữ mất hứng thú là do bỏ bê quan hệ quá lâu. Não bộ chỉ duy trì phản xạ ham muốn khi có những ký ức và cảm xúc tích cực liên quan đến tình dục. Nếu “xa cách” trong thời gian dài, hệ thống phần thưởng trong não sẽ không còn hoạt động, ham muốn dần biến mất. Bên cạnh đó, việc không quan hệ thường xuyên còn khiến cơ quan sinh dục teo dần, giảm tiết dịch, gây đau rát khi quan hệ.

Bác sĩ Ngọc đang khám cho một trường hợp bệnh nhân (ảnh BSCC).

Khó khăn trong việc “gần gũi” khiến hôn nhân dễ tan vỡ

Bác sĩ Ngọc cho biết thống kê năm 2024 tại Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội cho thấy khoảng 3% trường hợp phụ nữ ly hôn có nguyên nhân từ trục trặc “chuyện ấy” – con số khiến các bác sĩ rất tiếc.

“Tình dục thất bại có thể kéo theo nhiều hệ lụy. Khi người vợ không đáp ứng được, người chồng dễ tìm đối tác khác. Tôi từng gặp nhiều bệnh nhân biết chồng ngoại tình nhưng vẫn cố nhắm mắt bỏ qua, song lại không còn ham muốn để giữ gìn hạnh phúc”, bác sĩ kể.

Bác sĩ cũng gặp nhiều trường hợp bệnh nhân chia sẻ rằng họ vẫn có cảm xúc thăng hoa khi ở bên người yêu cũ, nhưng lại “lạnh lẽo” với người chồng hiện tại. Nếu không điều trị sớm, những người này rất dễ rơi vào mối quan hệ ngoài luồng.

Nhiều người chỉ tìm đến bác sĩ khi hôn nhân đã rạn nứt. Trong khi đó, các rối loạn tình dục ở nữ đang có xu hướng gia tăng, chịu tác động bởi nhiều yếu tố như tâm lý, mối quan hệ vợ chồng, lối sống và môi trường sống.

Theo bác sĩ Ngọc, rối loạn tình dục nữ được chia làm 4 nhóm: giảm ham muốn, giảm hưng phấn, rối loạn cực khoái và rối loại tăng ham muốn.

- Ở nhóm giảm ham muốn, người phụ nữ mất mọi động lực hoặc suy nghĩ về “chuyện ấy”, có khi cả tháng không có nhu cầu, chỉ miễn cưỡng khi chồng động viên.

- Với giảm hưng phấn, dù chồng đã nỗ lực kích thích nhưng cơ thể không tiết đủ dịch bôi trơn, gây đau rát hoặc co thắt âm đạo.

- Rối loạn cực khoái, người phụ nữ khó hoặc không thể đạt được cực khoái dù có kích thích tình dục đầy đủ và mong muốn đạt được cảm giác đó.

- Rối loạn tăng ham muốn, ham muốn tình dục tăng quá mức.

Bác sĩ Ngọc khuyến cáo: “Khi gặp vấn đề trong ‘chuyện ấy’, phụ nữ nên đi khám sớm. Đừng nghĩ giảm ham muốn là do tuổi tác. Điều trị sớm sẽ giúp giảm hệ lụy, bảo vệ hạnh phúc gia đình”.